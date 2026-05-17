Ngoài lương chính, tôi kiếm thêm 7 triệu/tháng nhờ một việc làm sau 8 giờ tối: Cuộc sống thay đổi rõ sau tuổi 40

Nhưng từ khi bắt đầu một công việc nhỏ sau 8 giờ tối, chị có thêm khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, đủ để thay đổi cách chi tiêu, tâm lý tiền bạc và cả cảm giác an toàn tài chính của bản thân.

"Tuổi 40 không đáng sợ bằng cảm giác mỗi tháng đi làm đều mà tài khoản vẫn không có gì dư".

Đó là câu chị Mai Anh (42 tuổi, sống tại Hà Nội) nói sau gần 15 năm đi làm văn phòng với mức lương khoảng 18 triệu đồng/tháng. Không phải thu nhập quá thấp, nhưng giữa tiền học của hai con, tiền nhà, tiền điện nước, hiếu hỉ, khám bệnh cho bố mẹ và vô số khoản "không biết từ đâu ra", chị từng có thời gian cảm thấy mình chỉ đang… chạy theo hóa đơn.

Điều khiến chị thay đổi không phải một cú sốc tài chính lớn, mà là một buổi tối rất bình thường.

"Lúc đó gần 11 giờ đêm, tôi ngồi cộng lại chi tiêu cả tháng và nhận ra gia đình gần như không có khoản tiết kiệm nào đáng kể. Tôi bắt đầu nghĩ: Nếu mình mất việc ở tuổi này thì sao?"

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu tìm một công việc phụ có thể làm sau 8 giờ tối – khung giờ hai con đã ngủ, việc nhà cơ bản xong xuôi và chị có thể dành thời gian cho bản thân.

Không ngờ, chính công việc làm thêm ấy lại giúp cuộc sống của chị thay đổi rõ rệt chỉ sau hơn một năm.

Bắt đầu từ 2 tiếng mỗi tối

Ban đầu, chị Mai Anh không nghĩ mình sẽ kiếm được nhiều tiền từ việc làm thêm. Chị chỉ đặt mục tiêu rất nhỏ: Có thêm 3–4 triệu đồng/tháng để giảm áp lực chi tiêu.

Công việc chị chọn là nhận viết nội dung online cho các shop bán hàng và fanpage nhỏ. Trước đó chị từng làm hành chính - truyền thông nội bộ nên có khả năng viết lách cơ bản, biết dùng Canva và chỉnh sửa nội dung đơn giản.

"Lúc đầu tôi nhận bài rất rẻ, có hôm viết đến 12 giờ đêm chỉ được vài trăm nghìn. Nhưng tôi nghĩ thôi cứ làm đều trước đã".

Chị bắt đầu bằng việc nhận 3–4 bài viết mỗi tuần. Sau khoảng 3 tháng, khách cũ giới thiệu khách mới. Thu nhập tăng dần từ 2 triệu lên 5 triệu rồi ổn định khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Điều quan trọng hơn cả tiền là cảm giác chủ động.

"Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có một khoản thu nhập không phụ thuộc hoàn toàn vào công ty".

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu nghĩ khác về tiền

Câu chuyện của chị Mai Anh không còn quá hiếm.

Rất nhiều phụ nữ trung niên hiện nay đang chọn cách tạo thêm "thu nhập thứ hai" thay vì chỉ trông chờ vào lương cố định. Người bán đồ online sau giờ làm, người nhận kế toán ngoài giờ, người dạy học online, chỉnh sửa video, viết nội dung, livestream, làm affiliate hoặc bán đồ ăn tại nhà.

Điểm chung là họ không còn xem làm thêm là "kiếm tạm", mà coi đó như một lớp đệm an toàn tài chính.

Sau tuổi 40, nỗi lo không chỉ là tiêu bao nhiêu mỗi tháng, mà còn là:

Nếu công ty cắt giảm nhân sự thì sao? Nếu sức khỏe giảm thì sao? Nếu con vào đại học cùng lúc bố mẹ đau ốm thì sao? Nếu nghỉ hưu mà không có khoản dự phòng đủ lớn thì sao?

Nhiều người bắt đầu nhận ra: Một nguồn thu nhập duy nhất đôi khi là rủi ro lớn nhất.

7 triệu đồng/tháng không khiến chị giàu lên ngay, nhưng thay đổi rất nhiều thứ

Chị Mai Anh kể, trước đây mỗi lần có khoản phát sinh vài triệu đồng là cả nhà phải bàn đi tính lại.

Máy giặt hỏng, con học thêm, đóng tiền du lịch trường hay bố mẹ cần khám bệnh đều khiến chị căng thẳng.

Bây giờ, khoản thu nhập ngoài giờ giúp chị tách riêng được một quỹ dự phòng cá nhân.

Dưới đây là cách chị chia khoản tiền làm thêm mỗi tháng:

Khoản Số tiền Tiết kiệm dự phòng 3 triệu Đầu tư học kỹ năng mới 1 triệu Hỗ trợ học phí cho con 1,5 triệu Chi tiêu cá nhân 1 triệu Dự phòng phát sinh 500.000 đồng

"Ngày trước tôi rất ngại tiêu cho bản thân vì cảm giác lúc nào cũng thiếu tiền. Giờ thì khác. Tôi vẫn không mua sắm nhiều, nhưng thấy đầu óc nhẹ hơn".

Điều thú vị là khi có thêm thu nhập, chị cũng thay đổi cách chi tiêu.

Thay vì mua theo cảm xúc hoặc "thưởng cho mình" sau ngày làm việc mệt mỏi, chị bắt đầu tính toán kỹ hơn vì hiểu rõ giá trị của từng giờ lao động buổi tối.

"Một chiếc váy 900.000 đồng giờ không còn là chuyện quẹt thẻ vô thức nữa. Tôi sẽ nghĩ: Mình phải ngồi làm thêm mấy tiếng để đổi lấy món này?".

Nhiều phụ nữ tuổi 40 đang chọn "làm thêm thông minh" thay vì làm kiệt sức

Không ít người nghĩ làm thêm đồng nghĩa với làm quần quật ngày đêm. Nhưng xu hướng hiện nay lại khác.

Nhiều phụ nữ trung niên ưu tiên những công việc:

- Có thể làm tại nhà

- Chủ động thời gian

- Không cần vốn lớn

- Tận dụng kỹ năng sẵn có

- Có thể duy trì lâu dài

Đặc biệt, các công việc online khiến ranh giới giữa "nghề tay trái" và "nguồn thu nhập thực sự" ngày càng mờ đi.

Có người bắt đầu bằng vài đơn hàng nhỏ nhưng sau 2–3 năm đã có nguồn thu ngang lương chính. Có người chỉ coi đó là cách duy trì cảm giác chủ động tài chính.

Với chị Mai Anh, điều quý nhất không phải con số 7 triệu đồng.

"Mà là cảm giác mình vẫn có khả năng kiếm tiền, học cái mới và không bị tụt lại phía sau dù đã ngoài 40 tuổi."

Sau hơn một năm duy trì công việc buổi tối, chị đã có khoản tiết kiệm riêng gần 100 triệu đồng – điều mà trước đó chị từng nghĩ rất khó đạt được trong giai đoạn nhiều áp lực chi tiêu nhất của đời sống gia đình.

"Tuổi 40 không phải lúc để liều lĩnh tài chính nữa. Nhưng cũng không phải lúc ngồi yên và chấp nhận mọi thứ".