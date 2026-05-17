Trần Bích Hạnh làm cô dâu ở Hải Phòng: Nhan sắc khiến cả cõi mạng bàn tán

Sau lễ ăn hỏi, rước dâu và tổ chức tiệc cưới tại nhà gái ở Ninh Bình, cặp vợ chồng cầu thủ Văn Thanh - Trần Bích Hạnh tiếp tục thu hút sự chú ý với đám cưới tại Hải Phòng - quê chú rể. Từ trước ngày trọng đại, những hình ảnh liên quan đến rạp cưới, trang phục của cô dâu chú rể cũng đã được hé lộ nhiều trên mạng xã hội. Cặp đôi nhận nhiều lời khen ngợi bởi so với tiệc cưới ở nhà gái, cô dâu Bích Hạnh ghi điểm tuyệt đối với visual xinh đẹp, cuốn hút.

Theo đó, Bích Hạnh từng nhận nhiều lời góp ý với phong cách trang điểm, kiểu tóc trong tiệc cưới ở nhà gái. Nhiều người cho rằng cô không hợp với kiểu tóc búi cao, lối trang điểm cũng khiến Bích Hạnh trông có phần bị “đứng tuổi”. Bản thân cô nàng cũng cho rằng chưa ưng ý với diện mạo của mình hôm đó, ngoài ra do không ăn hình nên nhiều góc máy nhìn bị “dìm” nhan sắc.

Nhan sắc của Bích Hạnh trong ngày cưới tại nhà trai nhận nhiều lời khen ngợi (Nguồn: Hayday media)

Từ trang phục, kiểu tóc đến lối trang điểm lần này của Trần Bích Hạnh đều "đúng ý" cộng đồng mạng

Cho đến đám cưới tổ chức lần thứ 2 này, Trần Bích Hạnh đã thay đổi theo góp ý từ cộng đồng mạng. Cô vẫn chọn búi tóc nhưng để thêm phần mái nhìn tự nhiên, trẻ trung hơn. Bích Hạnh cũng chọn diện một chiếc váy cưới cúp ngực, kiểu dáng không quá rườm rà nhưng khoe trọn những lợi thế vóc dáng.

Sự thay đổi này của Bích Hạnh khiến netizen dành nhiều lời khen ngợi. Không ít người xuýt xoa cho rằng vợ Văn Thanh xinh nổi bật hơn hẳn tiệc cưới trước đó. Ngoài ra, việc trang điểm nhẹ nhàng cũng được cho là phù hợp hơn với gương mặt của Bích Hạnh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Cô dâu để tóc này xinh hơn hẳn rồi, visual đẹp mê”. - “Bạn này hợp trang điểm đơn giản như này, nhìn trẻ trung và cuốn hút hơn”. - “Hôm nay Bích Hạnh xinh quá, tóc và makeup cũng phù hợp hơn lần trước”. - “Cô dâu xinh thật nha, thấy đẹp hơn lần cưới ở nhà gái”. - “Xinh quá, dâu để tóc này xinh xỉu. Hôm nay thì không còn gì để chê nữa rồi”.

Netizen liên tục bàn tán về visual của vợ Văn Thanh

Trong ngày vui của mình, cả Bích Hạnh và Văn Thanh đều thể hiện rõ vẻ mặt hạnh phúc, trọn vẹn khi ở bên cạnh “nửa kia”. Không chỉ gây sốt bởi vẻ bề ngoài xứng lứa vừa đôi, cặp đôi có nhiều cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Trong suốt quá trình di chuyển vào lễ đường, chú rể Văn Thanh luôn thể hiện sự tinh tế và chu đáo khi chăm sóc vợ từng li từng tí.

Nam cầu thủ luôn nắm chặt tay vợ, ân cần dìu cô bước đi và không quên chú ý đỡ tà váy cưới để vợ có thể thoải mái nhất. Ánh mắt của Văn Thanh cũng khiến dân tình cho là rất “simp vợ” vì anh luôn hướng về Bích Hạnh, không giấu được cảm xúc vừa hồi hộp, vừa rạng rỡ khi chính thức “rước nàng về dinh”.

Văn Thanh có nhiều cử chỉ tình cảm, tinh tế dành cho vợ

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của nam cầu thủ. Sau lễ vu quy tại quê cô dâu, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới tại Hải Phòng trong cùng ngày 16/5.

Ngoài ra, cả hai dự kiến sẽ có thêm một tiệc cưới khác tại Hà Nội vào tháng 6, sau khi mùa giải V.League 2025/26 khép lại. Điều này cũng khiến nhiều người tò mò về danh sách khách mời đình đám của làng bóng đá Việt sẽ xuất hiện trong thời gian tới.