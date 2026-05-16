Kiểu hẹn hò tốn mồ hôi của dàn cầu thủ nổi tiếng và vợ: Thành quả xứng đáng!

Với đặc thù công việc phải duy trì thể lực, sức bền và phong độ, gym hay các hoạt động vận động gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của các cầu thủ. Nhưng thú vị ở chỗ, thay vì xem đó là “giờ làm”, nhiều cặp đôi làng bóng đá Việt lại biến nó thành thời gian đồng hành cùng nhau.

Và cũng phải công nhận một điều rằng họ càng tập thì body càng căng đét, thần thái khoẻ khoắn. Vì vậy mà không chỉ sở hữu size gap xịn xò, body săn chắc cả đôi mà vibe đứng cạnh nhau của các cặp đôi làng bóng đá cũng toát lên cảm giác khỏe khoắn, năng động và đầy năng lượng.

Bùi Tiến Dũng - Dianka

Nhắc đến những cặp đôi chăm chỉ tập tành nhất làng bóng đá, khó bỏ qua vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova. Một người là thủ môn sở hữu vóc dáng săn chắc, một người là mẫu Tây với body chuẩn chỉnh, nên mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau ở phòng gym đều dễ khiến dân mạng phải chú ý.

Dianka vốn nổi tiếng với lối sống healthy, chăm tập luyện và giữ chế độ ăn uống khoa học. Sau khi kết hôn và sinh con, cô vẫn duy trì vóc dáng đáng ngưỡng mộ nhờ tập tành đều đặn. Trong khi đó, với Bùi Tiến Dũng, việc tập luyện không chỉ để giữ phong độ thi đấu mà gần như đã thành thói quen. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các hoạt động thể thao, từ tập gym, bơi cho đến các hoạt động ngoài trời.

Cặp đôi cầu thủ và người mẫu rất hay check-in phòng tập

Thành quả chính là vóc dáng nét căng của cặp đôi

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Từ sau khi kết hôn, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My càng được yêu thích. Một trong những “content” quen thuộc của cả hai chính là tập luyện.

Doãn Hải My thuộc kiểu con gái có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng lại rất chăm vận động. Cô nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc tập gym hay chơi thể thao cùng chồng. Đứng cạnh một hậu vệ nổi tiếng với nền tảng thể lực tốt như Văn Hậu, Hải My vẫn giữ được sự cân đối về năng lượng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tại phòng tập

Hiện tại cặp đôi còn làm cả góc tập gym tại gia để đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giữ gìn sức khoẻ và vóc dáng

Văn Thanh - Bích Hạnh

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Bích Hạnh lại mang vibe của một cặp đôi fitness influencer chính hiệu. Nếu Văn Thanh nổi tiếng với hình thể vạm vỡ, nam tính thì Bích Hạnh cũng gây chú ý nhờ ngoại hình nóng bỏng, từng là hot girl phòng tập nức tiếng.

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện và body săn chắc của cặp đôi luôn là chủ đề khiến dân mạng bàn tán. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng nhìn story của cặp đôi xong chỉ thấy một động lực lớn, phải đi tập ngay lập tức.

Bích Hạnh và Văn Thanh đổ mồ hôi ở phòng gym

Bích Hạnh từng là hot girl phòng gym nổi tiếng

Đặng Văn Lâm - Yến Xuân

Nếu nói về độ kỷ luật trong tập luyện, Đặng Văn Lâm và Yến Xuân chắc chắn là một trong những cặp đôi nổi bật nhất.

Yến Xuân vốn là gymer, PT fitness lâu năm nên sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn. Trong khi đó, Văn Lâm từ lâu đã nổi tiếng với chế độ tập luyện cực kỳ nghiêm túc để duy trì phong độ thi đấu chuyên nghiệp. Bởi vậy, chuyện cả hai đồng hành với nhau trong gym gần như là điều rất tự nhiên.

Yến Xuân tiết lộn "ngôn ngữ tình yêu" của mình và Văn Lâm chính là đi tập cùng nhau

Thỉnh thoảng, cặp đôi còn đưa cả con trai đến phòng tập cùng ba mẹ

