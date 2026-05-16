Tôi không đủ sức để sống như ‘một cô gái thú vị’ trên mạng nữa

31 tuổi, Thuỳ Linh bắt đầu thấy mệt với chính cách mình từng sống.

Không phải vì công việc có biến cố gì quá lớn. Cũng không phải cô gặp khủng hoảng nghiêm trọng nào. Ngược lại, nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Linh khá ổn: làm công việc sáng tạo tại TP.HCM, thu nhập tốt, sống một mình, cuối tuần thường đi cafe, ăn uống với bạn bè hoặc tham gia những hoạt động mới đang được nhắc nhiều trên mạng xã hội.

Nhưng có một giai đoạn, cô gần như không chịu nổi cảm giác cuộc sống của mình quá bình thường. “Nếu cuối tuần chỉ ở nhà ngủ, em sẽ thấy rất phí. Em luôn có cảm giác mình phải đi đâu đó, phải làm gì đó thì mới gọi là đang sống”.

Linh kể khoảng vài năm gần đây, cô dần quen với một kiểu áp lực rất khó gọi tên. Mỗi lần mở TikTok hay Instagram, cô lại thấy những hình mẫu sống gần như hoàn hảo: những cô gái dậy sớm tập thể dục, chăm sóc bản thân đều đặn, nhà cửa gọn gàng đẹp mắt, cuối tuần đi triển lãm, học làm gốm, cắm hoa, đi du lịch ngắn ngày hoặc luôn có một cuộc sống “rất biết tận hưởng”.

Không ai trực tiếp nói rằng người khác phải sống như vậy. Nhưng xem đủ nhiều, người ta bắt đầu nghĩ đó là tiêu chuẩn bình thường của một người phụ nữ hiện đại.

“Em từng nghĩ nếu mình chỉ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi thì cuộc sống như vậy là quá nhạt”.

Thế là Linh cố lấp kín thời gian rảnh của mình. Một buổi cafe ở quán mới mở, một lớp tập thử, một workshop cuối tuần, một chuyến đi ngắn để “đổi không khí”, một bữa ăn đẹp để tự thưởng sau tuần làm việc mệt mỏi. Điều đáng nói là từng lựa chọn riêng lẻ đều không sai. Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người bắt đầu sống trong cảm giác lúc nào cũng phải khiến cuộc sống của mình thú vị hơn hiện tại một chút.

Và đó có lẽ là một trong những áp lực rất đặc trưng của mạng xã hội vài năm gần đây.

Trước đây, áp lực của người trưởng thành thường khá rõ ràng: công việc, tiền bạc, nhà cửa, hôn nhân. Nhưng hiện tại, nhiều người còn mang thêm một áp lực khác: áp lực phải sống thật “đúng cách”.

Không chỉ cần làm việc tốt, mà còn phải biết tận hưởng cuộc sống, biết chăm sóc bản thân, biết cân bằng, biết yêu bản thân, biết trải nghiệm và biết làm cho cuộc sống của mình trông có màu sắc.

Nghe qua đều là những điều tích cực. Nhưng khi tất cả cùng xuất hiện liên tục mỗi ngày trên màn hình điện thoại, chúng bắt đầu tạo ra một cảm giác rằng nếu mình không sống được như vậy, có nghĩa là mình đang sống chưa đủ tốt.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra với những người sống một mình ở thành phố lớn. Sau giờ làm, mạng xã hội gần như trở thành nơi họ quan sát cách người khác sống. Và càng quan sát nhiều, người ta càng dễ thấy cuộc sống của mình thiếu một điều gì đó: thiếu trải nghiệm, thiếu niềm vui, thiếu sự thú vị, thiếu năng lượng tích cực.

Trong khi thực tế, phần lớn người trưởng thành đều đang rất mệt.

Họ đi làm cả tuần. Lo tiền nhà, tiền sinh hoạt, áp lực công việc, sức khỏe tinh thần, chuyện gia đình và đủ thứ trách nhiệm khác. Rất nhiều người chỉ cố giữ mình không kiệt sức đã là một nỗ lực lớn.

Nhưng vì mạng xã hội hiếm khi hiển thị những phần bình thường và mệt mỏi đó, nhiều người bắt đầu nghĩ trạng thái nghỉ ngơi, lặp lại hay đơn điệu là một kiểu thất bại.

Linh kể có thời gian cô gần như không thể ngồi yên ở nhà mà không cảm thấy áy náy. “Nếu cuối tuần em chỉ nằm ngủ hoặc dọn dẹp nhà cửa, em sẽ thấy mình đang lãng phí thời gian. Trong đầu lúc nào cũng có cảm giác người khác đang sống nhiều hơn mình”.

Cho đến khi cô nhận ra bản thân bắt đầu kiệt sức thật sự.

Không phải kiểu sụp đổ lớn lao, mà là cảm giác lúc nào cũng phải cố thêm một chút để cuộc sống của mình đủ thú vị. Ngay cả việc nghỉ ngơi cũng trở thành thứ cần được làm cho thật đúng cách.

Khoảng một năm gần đây, Linh bắt đầu thay đổi nhiều thứ. Cô không còn ép mình phải có kế hoạch cho mọi cuối tuần. Không còn thấy áp lực nếu vài ngày liền chỉ xoay quanh đi làm, về nhà và nghỉ ngơi. Cũng không còn cố biến mọi trải nghiệm thành điều gì đó đặc biệt để chia sẻ.

Điều khiến cô bất ngờ là khi thôi cố sống như một phiên bản “thú vị” trên mạng, cô lại thấy cuộc sống nhẹ hơn rất nhiều.

Có lẽ đây cũng là điều nhiều người trưởng thành dần nhận ra sau một thời gian dài sống cùng mạng xã hội: không phải ai cũng có đủ tiền bạc, thời gian và năng lượng để duy trì một cuộc sống lúc nào cũng nhiều trải nghiệm. Và thật ra, cũng không cần thiết.

Một cuộc sống ổn định, có thời gian nghỉ ngơi, không phải liên tục chứng minh bản thân đang sống “đủ vui”, “đủ chất lượng” hay “đủ đáng ngưỡng mộ” đôi khi đã là điều rất khó rồi.

Nhưng giữa thời điểm mà ai cũng liên tục nhìn thấy cuộc sống được cắt gọn thành những khoảnh khắc đẹp nhất của người khác, nhiều người bắt đầu quên mất rằng phần lớn đời sống thật vốn luôn lặp lại và bình thường: đi làm, về nhà, ăn tối, dọn dẹp, trả hóa đơn, nghỉ ngơi rồi tiếp tục một vòng lặp mới. Và điều đó không có nghĩa cuộc sống ấy thất bại.

Có thể trưởng thành không phải là cố biến bản thân thành một người lúc nào cũng thú vị, mà là đủ bình tĩnh để chấp nhận rằng mình không cần phải sống giống những gì đang thấy trên màn hình điện thoại mỗi ngày.