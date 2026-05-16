Cập nhật loạt ảnh/clip nét căng trong đám cưới tiểu thư Trần Bích Hạnh và cầu thủ Văn Thanh hôm nay!

Hot nhất cuối tuần này chắc chắn là đám cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh và cô dâu Trần Bích Hạnh tại quê nhà. Ngay từ sáng sớm ngày 16/5, không khí rộn ràng đã diễn ra tại nhà cô dâu ở Ninh Bình trước khi đoàn nhà trai di chuyển về Hải Phòng để tiếp tục các nghi lễ cưới hỏi.

Dù chưa chính thức tung bộ ảnh hoàn chỉnh, loạt khoảnh khắc nét căng trong ngày trọng đại của cặp đôi đã nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội. Từ khâu chuẩn bị, trang trí không gian đến visual cô dâu chú rể đều nhận về nhiều lời khen vì độ chỉn chu và điện ảnh.

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Bích Hạnh (Nguồn: Hạnh Lâm)

Những hình ảnh nét căng đầu tiên trong đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh (Ảnh: @troc_photography)

Trong những hình ảnh và clip được hé lộ, cô dâu Trần Bích Hạnh gây chú ý với nhan sắc nhẹ nhàng và nổi bật. Ở khâu chuẩn bị, cô dâu diện áo dài đỏ truyền thống, make-up tông trong trẻo nhưng vẫn sắc nét.

Ở lay-out khác, cặp đôi chọn áo dài trắng để trao nhận sính lễ, Văn Thanh liên tục dành cho vợ ánh nhìn tình tứ. Cặp đôi đứng giữa dàn bê tráp, chạm trán sát mặt và cười với nhau đầy ngọt ngào.

Không gian hỷ sự tại nhà gái cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Khu vực tổ chức rước dâu được trang trí với tông đỏ - cam chủ đạo, kết hợp hoa tươi dày đặc cùng phong cách cổ điển pha hiện đại. Nhiều người còn ví cổng cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh như một set quay bối cảnh trong MV.

Trước đó, nhiều khoảnh khắc của cô dâu chú rể cũng được người thân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Dù lịch trình cưới hỏi diễn ra từ sáng sớm, phải di chuyển giữa Ninh Bình và Hải Phòng nhưng cả Văn Thanh lẫn Bích Hạnh vẫn giữ được năng lượng cực tươi tắn.

Đặc biệt, visual của cô dâu Trần Bích Hạnh nhận về nhiều lời khen vì xinh và có thần thái nổi bật ngay cả qua camera thường. Trong khi đó, Văn Thanh cũng được khen điển trai, liên tục chăm sóc và để ý đến vợ trong suốt buổi lễ nên càng khiến những khoảnh khắc của cặp đôi thêm ngọt ngào.

Trong khi đó, ở phía nhà trai tại Hải Phòng, rạp cưới cũng đã được hoàn thiện từ sớm để chuẩn bị đón cô dâu. Được biết, khu vực tổ chức nằm tại một sân bóng cách nhà của Văn Thanh khoảng 100m.

Không gian cưới gây chú ý bởi quy mô rộng rãi cùng phần trang trí phủ gần như hoàn toàn bằng hoa tươi. Toàn bộ khu vực trần rạp cưới được phủ kín bằng những lớp vải trắng buông từ trên cao xuống, kết hợp cùng đèn chùm vàng tạo cảm giác vừa lộng lẫy vừa ấm áp.

Khu vực sân khấu và lối đi được trang trí hoa tươi với các tông trắng, hồng nhạt và nâu cam. Hoa được đặt khắp nơi từ dưới sân khấu, hai bên lối đi cho tới phía sau backdrop nên góc nào nhìn vào cũng thấy rất đầy đặn và nổi bật.

Không gian bên trong rạp cưới Văn Thanh - Bích Hạnh đã được hé lộ (Nguồn: @kevinthai.eventwedding)

Từ tối hôm trước, nhiều bà con lối xóm đã đến chia vui với gia đình chàng cầu thủ (Nguồn: @kevinthai.eventwedding)

Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật tuổi 29 của nam cầu thủ. Sau lễ vu quy tại quê cô dâu, cặp đôi tiếp tục tổ chức lễ ăn hỏi và đám cưới tại Hải Phòng trong cùng ngày 16/5.

Ngoài ra, cả hai dự kiến sẽ có thêm một tiệc cưới khác tại Hà Nội vào tháng 6, sau khi mùa giải V.League 2025/26 khép lại. Điều này cũng khiến nhiều người tò mò về danh sách khách mời đình đám của làng bóng đá Việt sẽ xuất hiện trong thời gian tới.