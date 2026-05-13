Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh lên “hot search” trong ngày cưới vì kiểu tóc lạ, trả lời chuyện có tin vui

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi những hình ảnh trong đám cưới của cầu thủ Văn Thanh bất ngờ được bạn bè chia sẻ. Được biết, Văn Thanh và Trần Bích Hạnh tổ chức tiệc cưới bên nhà gái vào ngày 12/5 sau đó sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai đều rất kín tiếng, không hé lộ nhiều về ngày cưới do đó khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi thấy loạt hình ảnh được bạn bè đăng tải.

Trong ngày trọng đại của mình, Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh nhận nhiều sự chú ý. Cô nàng khiến nhiều người khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút trong chiếc váy cưới hoành tráng. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bày tỏ Bích Hạnh đang bị “phong ấn nhan sắc” bởi kiểu tóc và phong cách makeup.

Văn Thanh và vợ tổ chức đám cưới ở quê nhà cô dâu vào ngày 12/5 vừa qua

Nhan sắc vợ Văn Thanh trong ngày cưới nhận nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng (Ảnh: Bongdaplus)

Một số bình luận cho rằng mái tóc này không làm tôn lên vẻ đẹp gương mặt của Bích Hạnh; trông chững chạc hơn hình ảnh cô xây dựng thường ngày. Một số người còn để lại bình luận chúc mừng vì trông Bích Hạnh như đang có tin vui.

Trước những thắc mắc và sự quan tâm từ cộng đồng mạng, sau khi hoàn tất tiệc cưới và trở về nhà chồng, Bích Hạnh đã nhanh chóng lên livestream chia sẻ.

Bích Hạnh bày tỏ cô rất ưng ý với kiểu trang điểm hôm nay tuy nhiên vì bản thân vốn là người không ăn ảnh nên khi lên hình sẽ không giống như bên ngoài. “Bị mọi người nói buồn lắm luôn, mình lên hình xu lắm, cũng không hiểu sao… Mọi người gặp mình, nhìn mình trực tiếp ngoài đời cũng không như vậy đâu. Nhưng mình cũng công nhận, lần sau sẽ không để tóc búi lên nữa vì mặt mình không ăn ảnh nên búi như vậy sẽ lộ nhiều khuyết điểm”, Bích Hạnh chia sẻ về nhan sắc khi làm cô dâu của mình.

Bên cạnh đó, cô lên tiếng khi nhiều người đặt nghi vấn về việc đang mang thai. Vợ Văn Thanh trả lời mình chưa có em bé, khi nào tin vui đến sẽ chia sẻ với mọi người. Song, cách xưng hô gọi Văn Thanh là “ba” xưng “vợ” của Bích Hạnh cũng khiến nhiều người chú ý.

Bích Hạnh livestream ngay tức thì để chia sẻ về nhan sắc, đám cưới của mình

Cô cũng giải đáp thắc mắc của netizen rằng hiện tại chưa có "tin vui"

Hiện tại, sau khi tổ chức đám cưới ở quê nhà, Bích Hạnh đã chuyển về nhà chồng ở Hải Phòng. Bích Hạnh cũng cho biết cô vẫn đang tiếp tục chương trình học Y ở Hải Phòng nên sau đám cưới vẫn đi học, đi làm như bình thường. Vợ Văn Thanh cho hay thời gian tới sẽ chia sẻ, đăng tải nhiều hơn về đám cưới của mình.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Bạn gái Văn Thanh không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng mà còn gây chú ý khi xuất thân trong gia đình gia thế. Dù có nền tảng nhưng Bích Hạnh vẫn tự lập với sự nghiệp riêng kiếm tiền không phải dạng vừa. Hiện tại Bích Hạnh đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và F&B.

Chuyện tình của hậu cặp đôi bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2023 khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng xuất hiện tại các sự kiện thể thao, diện đồ đôi và có những hành động thân mật. Lúc đó dù chưa công khai, họ đã để lộ nhiều "hint" hẹn hò như check-in cùng địa điểm, gọi video ăn mừng chiến thắng, hay gọi nhau là "vợ chồng" trên mạng xã hội.

Văn Thanh và Bích Hạnh về chung nhà sau khoảng 3 năm hẹn hò

Vào dịp Valentine 2025, cặp đôi khiến dân mạng "bùng nổ" khi cùng chia sẻ hình ảnh lãng mạn tại cùng địa điểm. Đặc biệt, đến sinh nhật lần thứ 29 của Văn Thanh (14/4/2025), anh chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò với Bích Hạnh.

Trong tháng 4 vừa qua, Văn Thanh và Bích Hạnh liên tiếp có màn cầu hôn và tổ chức lễ dạm ngõ. Tiệc cưới của cặp đôi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới. Dù chưa công bố chính thức nhưng thông tin vẫn khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là những ai theo dõi cặp đôi từ trước đến nay.