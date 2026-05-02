Tiểu thư sắp cưới Vũ Văn Thanh lộ diện sau tiêm meso: Nhan sắc thế nào mà sợ không ai nhận ra?

Giữa “vũ trụ” WAGs, Trần Bích Hạnh - vợ sắp cưới của cầu thủ Văn Thanh là cái tên được chú ý. Ngoài xuất thân “trâm anh thế phiệt” hay quá khứ thay đổi ngoại hình ngoạn mục, Bích Hạnh còn nhiều lần lọt top tìm kiếm khi những khoảnh khắc đời thường được “team qua đường” bắt gặp.

Văn Thanh và Bích Hạnh (Ảnh: FBNV)

Mới đây, một cư dân mạng tiếp tục chia sẻ trải nghiệm tình cờ gặp Bích Hạnh ngoài đời và được chính chủ phản hồi. “Hôm qua gặp chị ở đền Thanh Am nhưng mà không viết có đúng không nữa. Chị mặc cây jean xanh. ở ngoài gầy nhỏ xinh hơn ảnh nhiều luôn ý chị” - người này nhận xét.

Về phần mình, Bích Hạnh cũng vui vẻ trả lời: “Kkk. Ủa. Mặt mới meso xong tè le xong lùm xùm loè xoè tránh nắng mà em nhìn ra luôn hả?”.

"Trần Bích Hạnh ngoài đời" là từ khóa phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

"Team qua đường" kể lại chuyện bắt gặp nàng WAG (Ảnh chụp màn hình)

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bích Hạnh nhận về lời khen cho nhan sắc ngoài đời. Nhiều người xác nhận cô nàng không ăn ảnh, dễ bị “dìm hàng” trong khi ở ngoài lại nổi bật và có thần thái hơn hẳn. Điều này phần nào cũng “minh oan” cho những khoảnh khắc khác biệt so với ảnh lung linh trên mạng của vợ sắp cưới Văn Thanh.

Nhiều người từng xác nhận Bích Hạnh ngoài đời xinh xắn hơn trên ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trong dịp đám cưới của MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy, nhan sắc của Bích Hạnh khi lọt ống kính team qua đường có sự khác biệt nhất định so với những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân.

Song, nhiều ý kiến cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường, bởi hầu hết mọi người đều có sự chênh lệch giữa ảnh đã chọn lọc kỹ càng và những khoảnh khắc bị ghi lại bất ngờ. Trong bối cảnh đó, sự khác biệt về hình ảnh của Bích Hạnh rõ ràng không phải là vấn đề đáng để tranh cãi quá nhiều.

Cô nàng từng gây tranh cãi với khoảnh khắc trên mạng khác ngoài đời (Ảnh: Toidauxoanraw)

Về phần mình, Bích Hạnh không ngại thừa nhận mình đã thực hiện nhiều kỹ thuật làm đẹp như kéo chỉ nâng cơ mặt, tiêm môi rồi lại tiêm tan môi,... Điều này khá dễ hiểu khi cô nàng cũng làm việc trong lĩnh vực làm đẹp.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Nửa kia của Văn Thanh không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng mà còn gây chú ý khi xuất thân trong gia đình gia thế.

Chuyện tình của hậu vệ Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2023 khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng xuất hiện tại các sự kiện thể thao, diện đồ đôi và có những hành động thân mật. Lúc đó dù chưa công khai, họ đã để lộ nhiều "hint" hẹn hò như check-in cùng địa điểm, gọi video ăn mừng chiến thắng, hay gọi nhau là "vợ chồng" trên mạng xã hội.

Vào dịp Valentine 2025, cặp đôi khiến dân mạng "bùng nổ" khi cùng chia sẻ hình ảnh lãng mạn tại cùng địa điểm. Đặc biệt, đến sinh nhật lần thứ 29 của Văn Thanh (14/4/2025), anh chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò với Bích Hạnh.

Trong tháng 4 vừa qua, Văn Thanh và Bích Hạnh liên tiếp có màn cầu hôn và tổ chức lễ dạm ngõ. Đám cưới của cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới. Dù chưa công bố chính thức nhưng thông tin vẫn khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là những ai theo dõi cặp đôi từ trước đến nay.