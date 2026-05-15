Bên trong căn nhà khang trang ở quê của Trần Bích Hạnh - vợ cầu thủ Văn Thanh: Gia thế khủng cỡ nào?

Vũ Văn Thanh và Bích Hạnh đang nhận về nhiều sự quan tâm khi sắp tổ chức đám cưới, về chung một nhà vào ngày 16/5 tới đây. Nếu Văn Thanh là gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam thì Bích Hạnh cũng được chú ý không kém với hình ảnh “tiểu thư”, cuộc sống sang chảnh và công việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Trên mạng xã hội, hot girl từng nhiều lần chia sẻ về thu nhập, xe cộ hay những trải nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, Bích Hạnh khá kín tiếng về gia đình và không gian sống. Vì vậy, những hình ảnh trong lễ dạm ngõ mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Qua clip và hình ảnh được chia sẻ, không gian nhà ở quê của gia đình Bích Hạnh phần nào được hé lộ. Căn nhà nằm trên một tuyến phố ở Ninh Bình (thuộc Nam Định cũ), có mặt tiền rộng, khu vực sân và hiên nhà khá thoáng.

Bên trong, căn nhà sử dụng nhiều nội thất gỗ với phong cách bài trí cầu kỳ. Các mảng tường ốp gỗ, đèn chùm cỡ lớn cùng nhiều vật dụng trang trí tạo cảm giác bề thế. Một số chi tiết như đồ điêu khắc gỗ hay đồ treo tường cũng gây chú ý trong các khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Không gian thờ cúng của gia đình được bố trí trong phòng riêng. Khu vực này sử dụng nội thất gỗ chạm khắc với nhiều hoa văn truyền thống, ban thờ được bày biện hoa tươi và lễ vật khá chỉn chu.

Chỉ qua vài hình ảnh được ghi lại trong lễ dạm ngõ, nhiều người nhận xét không gian sống của gia đình Bích Hạnh phần nào cho thấy sự khá giả và bề thế.

Hiện tại, cô chủ yếu sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Bích Hạnh từng học chuyên Sinh tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ), sau đó theo học ngành Y và hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Trên các nền tảng cá nhân, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, sang chảnh với nhiều nội dung xoay quanh công việc, cuộc sống thường ngày và các chuyến du lịch.

Bích Hạnh cũng gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ về xe cộ và hàng hiệu. Cô từng cho biết có thói quen đổi màu xe theo sở thích và bảo dưỡng định kỳ cho xế hộp cá nhân. Hiện cô sở hữu một chiếc Porsche từng được đổi từ màu xanh sang màu hồng nổi bật, lấy cảm hứng từ màu áo của Inter Miami CF. Ngoài ra, nàng WAG còn có thêm một mẫu Lexus thuộc phân khúc cao cấp.

Bên cạnh đó, Bích Hạnh được biết đến là tín đồ hàng hiệu khi sở hữu nhiều mẫu túi từ các thương hiệu như Dior, Hermès hay Gucci. Cô cũng thường xuất hiện cùng các mẫu đồng hồ cao cấp đến từ Rolex và Patek Philippe.

Văn Thanh và Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và đời sống thường ngày.

Tháng 4 vừa qua, Văn Thanh gây chú ý với màn cầu hôn bên bờ biển dành cho bạn gái. Sau lễ dạm ngõ tại quê nhà cô dâu, lễ ăn hỏi và đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 16/5 tại Hải Phòng.

Ngoài ra, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm một tiệc cưới khác tại Hà Nội vào ngày 20/6, sau khi mùa giải V.League 1 2025/26 khép lại.