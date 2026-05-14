Mỹ nhân Việt từng mang bụng bầu vào chùa ở ẩn, giờ đã sinh con thứ 3: Viên mãn với chồng hiện tại, giàu có khó tả

Đó là Ly Kute!

Nhắc đến thế hệ "hot girl đời đầu" của Hà Nội, Ly Kute (tên thật là Nguyễn Khánh Ly, SN 1990) là cái tên quen thuộc. Cô nổi tiếng nhờ gương mặt xinh xắn, phong cách dễ thương và tham gia một số bộ phim truyền hình như Nhật Ký Vàng Anh, Bộ Tứ 10A8,... Cô cũng từng xuất hiện với vai trò MC trước khi rút khỏi showbiz.

Năm 2015, cô gây chú ý khi công khai mang thai con đầu lòng, bé Khoai Tây, và lựa chọn làm mẹ đơn thân. Thời điểm này, một người thân của Ly Kute sau khi lên Vĩnh Phúc thăm Ly đã chia sẻ trên trang cá nhân facebook chuyện cháu gái mang thai gần 4 tháng, vẫn chưa thật sự ổn định sau cú sốc lớn. Đính kèm với đó là hình ảnh cô mặc đồ phật tử, đứng trong chùa.

Bẵng đi một thời gian, Ly Kute sinh con, làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con.

Cho đến năm 2023, cô kết hôn cùng chồng tên Ngọc Sơn, sống kín tiếng. Đến tháng 9/2024 thì sinh em bé thứ 2, đặt tên ở nhà Sota. Tháng 4/2026 vừa qua, Ly Kute tiếp tục thông báo chào đón con thứ ba, bé Sony.

Trên trang cá nhân, Ly Kute thường đăng tải những khoảnh khắc quây quần bên chồng con, các chuyến du lịch hay hình ảnh đời thường nhẹ nhàng. Cô được chồng yêu chiều. Nửa kia của Ly Kute cũng thường xuyên xuất hiện trong các video, hình ảnh do cô chia sẻ. Anh đồng hành cùng vợ không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn ở công việc kinh doanh và chăm sóc các con. Cả hai nhiều lần để lộ những tương tác thoải mái, gần gũi khiến nhiều người nhận xét Ly Kute đang có cuộc sống hôn nhân khá viên mãn, được chồng yêu chiều.

Ngoài công việc, cặp đôi còn có chung nhiều sở thích sinh hoạt đời thường như du lịch, ăn uống hay tập luyện thể thao.

Ly Kute và chồng.

Ở tuổi 36, Ly Kute được netizen nhận xét rằng đang có tất cả trong tay, khi vừa có gia đình nhỏ hạnh phúc, vừa duy trì công việc kinh doanh ổn định. Gia đình cô đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội.

Vài năm trở lại đây, cô tập trung kinh doanh phòng tập yoga, nails - gội đầu, và các sản phẩm làm đẹp. Ly Kute hiện là chủ của một hệ thống bán lẻ, chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, và thực phẩm chức năng,... có 3 cơ sở ở Hà Nội. Dù không còn hoạt động giải trí, Ly Kute vẫn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô nàng cũng cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh cuộc sống lên mạng xã hội.

Ngoài công việc kinh doanh chính, vợ chồng Ly Kute còn đầu tư bất động sản. Vì vậy trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các căn hộ cao cấp, penthouse tại Hà Nội, Đà Nẵng,... từ giai đoạn hoàn thiện phần thô cho đến lúc decor nội thất. Tuy nhiên, phần lớn đây đều là những dự án do hai vợ chồng trực tiếp đầu tư, sửa sang rồi bán lại chứ không phải nhà để ở lâu dài.

Ly Kute đầu tư nhiều vào bất động sản, vợ chồng cô mua - bán nhiều căn hộ khác nhau.

Kiếm được tiền, bà mẹ trẻ cũng sắm cho bản thân nhiều món đồ hiệu đắt đỏ, đổi xe hơi vì gia đình có thêm thành viên.

Ly Kute hướng xinh đẹp, giàu sang.

Bận rộn chăm con và kinh doanh nhưng Ly Kute vẫn dành thời gian cho việc tập luyện thể thao. Cô thường chơi pickleball, cầu lông và duy trì thói quen vận động đều đặn. Nhờ vậy, nhan sắc của hot girl đời đầu được nhận xét ngày càng trẻ trung, thăng hạng theo thời gian.

Cô vẫn chăm chỉ tập luyện để giữ dáng đẹp.

Ngoài cuộc sống gia đình, Ly Kute cũng nhiều lần khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ việc tự thưởng cho bản thân những món đồ hiệu hay xế hộp tiền tỷ. Tuy nhiên, thay vì phô trương, hình ảnh mà cô xây dựng trên mạng xã hội hiện tại thiên về cảm giác ổn định, nhẹ nhàng của một người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố và đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Ảnh: FBNV.