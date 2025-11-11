Ly Kute mang thai lần 3

Từng là hot girl có tiếng một thời, lại trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm nên cuộc sống hiện tại của Ly Kute vẫn nhận về nhiều sự quan tâm. Bản thân cô cũng thường xuyên chia sẻ những hoạt động đời thường lẫn cột mốc đáng nhớ với mọi người. Mới nhất, cựu hot girl bất ngờ thông báo đã mang thai em bé thứ 3 và thừa nhận cả hai vợ chồng đều bất ngờ với tin vui này:

“Khi tưởng rằng lòng mình đã đủ đầy, cuộc sống lại khẽ thì thầm: ‘Chưa đâu…Vẫn còn một điều kỳ diệu nữa đang đến…’.

Bố mẹ thật bất ngờ và xúc động, cứ ngỡ hành trình nuôi dạy 2 bạn nhỏ sẽ là trọn vẹn , vậy mà ông trời vẫn khẽ cười, gửi thêm một món quà không hẹn trước.

Con cái là lộc trời cho, là phước lành mà chẳng ai có thể đoán trước. Cả nhà mình lại sắp có thêm tiếng cười, thêm một đôi tay nhỏ bé nắm lấy yêu thương. Chắc hai anh sẽ thương yêu em bé lắm - như cách bố mẹ vẫn yêu thương các con từng ngày.

Cảm ơn em bé yêu vì đã chọn đến bên gia đình mình, trong khoảnh khắc tưởng chừng bình yên nhất… (của mẹ) ”.

Ly Kute thông báo tin vui

Phía dưới bài đăng, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng gia đình nhỏ. Ngoài ra không ít ý kiến cũng bất ngờ vì Ly Kute mới sinh em bé Sota được hơn 1 năm.

Một số bình luận từ cư dân mạng: - Biết chị Ly đã lâu thật sự rất mừng cho chị ạ. Lần này anh Tây với anh Ta có em bé để bồng bế yêu thương rồi. - Chúc mừng chị! Theo dõi chị từ những ngày chị yếu đuối nhất đến hôm nay chị nhận được quả ngọt rồi mà hạnh phúc lây cho chị. Em cũng tên giống chị, em xin vía của chị nhé! - Nhanh thế! Chúc mừng gia đình có thêm em bé nha! - Mình theo dõi và rất quý bạn này từ lâu. Quá vui mừng, quá hạnh phúc. Chúc mừng gia đình nhé! - Tuyệt vời… Ông trời đang bù đắp cho em những điều hạnh phúc nhất đó. Chúc mừng gia đình em nha. - Sota hoảng hốt vì chưa kịp lớn thì ba mẹ đã tặng cho 1 đứa em nữa. Chúc mẹ Ly có 1 thai kỳ khỏe mạnh nha.

Ly Kute (tên thật là Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990, Hà Nội) từng là hot girl đời đầu nổi tiếng nhờ gương mặt xinh xắn, phong cách dễ thương và tham gia một số bộ phim truyền hình như Nhật Ký Vàng Anh, Bộ Tứ 10A8,... Cô cũng từng xuất hiện với vai trò MC trước khi rút khỏi showbiz.

Sau mối quan hệ ồn ào với một cầu thủ nổi tiếng, Ly Kute một mình sinh và nuôi con trai Khoai Tây, không nhận hỗ trợ từ bạn trai cũ. Tháng 10/2023 - sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, cô bất ngờ kết hôn và đến tháng 9/2024 thì sinh em bé thứ 2, đặt tên ở nhà Sota.

Hiện tại, cô tập trung kinh doanh online và chăm con. Dù không còn hoạt động giải trí, Ly Kute vẫn có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội nhờ hình ảnh mẹ đơn thân tự lập, khéo léo và có cuộc sống sung túc, nhẹ nhàng.

Vợ chồng Ly Kute

Gia đình Ly Kute vừa tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho em bé Sota cách đây không lâu

(Tổng hợp)