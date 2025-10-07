Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm

Gần 10 năm về chung nhà, cuộc sống hôn nhân của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường, chuyện con cái và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Mới đây, cả hai tiếp tục thu hút chú ý khi cùng xuất hiện trong một buổi livestream trên TikTok.

Trong lúc tương tác với người xem, Kỳ Hân đọc nhiều bình luận của netizen để cùng chồng trả lời. Khi có một khán giả bất ngờ nhắc tên Ly Kute - tình cũ của Mạc Hồng Quân, nữ người mẫu lập tức quay sang hỏi chồng: “Bạn ấy hỏi anh biết Ly Kute là ai không?”

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân nhắc đến Ly Kute trên livetsream. Clip: TOP STORY

Không né tránh, Mạc Hồng Quân đáp trả ngay: “Thì hỏi Ly Kute biết bố (ý chỉ là anh/tôi/Mạc Hồng Hồng Quân-PV) là ai không? Cứ hỏi hoài à.”

Kỳ Hân khen chồng “thông minh” trước phản ứng này, rồi hỏi ngược lại netizen: “Bạn ơi, bạn còn thắc mắc gì nữa không?".

Nhiều người bất ngờ với phản ứng của vợ chồng Mạc Hồng Quân - không ngại gọi thẳng tên Ly Kute. Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai vợ chồng cùng nhắc và có những chia sẻ về người cũ một cách công khai như vậy.

Trước đó, vào năm 2024, trong một phiên livestream khác, Kỳ Hân từng thẳng thắn phản bác khi có người mỉa mai chuyện Mạc Hồng Quân "không chu cấp cho con với Ly Kute". "Ủa sao vào hỏi gì khó vậy, giờ muốn chu cấp cũng không được chu cấp. Bây giờ bạn muốn khịa thì tôi trả lời, sợ gì đâu mà không nói. Đâu có liên lạc gì với nhau lâu rồi, gặp con còn chưa từng được gặp nữa, chu cấp gì, vô khịa kì cục ghê.

Mấy bà có công nhận với tôi là chuyện đã qua lâu rồi không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi và ai cũng có cuộc sống riêng hết, có một gia đình riêng. Tại sao mình cứ phải nhắc lại những chuyện cũ không vui, nó đã qua đi. Chúng ta chỉ sống cho hiện tại và tương lai….", cô thẳng thắn.

Về phía mình, Mạc Hồng Quân cũng từng lên tiếng khi có nhiều bình luận trái chiều, tiêu cực về chuyện con chung với Ly Kute. Cầu thủ sinh năm 1992 chia sẻ vào năm 2020: "Quân nghĩ con người ai cũng trải qua sai lầm hay lỗi mà mình gây ra. Quan trọng là sửa lại sai lầm để tốt hơn. Mình vẫn chưa được gặp con, mình nghĩ mẹ của em bé (Ly Kute) chưa sẵn sàng".

Cũng trong phiên livestream này, cả hai vợ chồng cùng lên tiếng về đáp trả bình luận mỉa mai "m* m* gà đồng để coi cái kết của cả hai”. Cựu người mẫu đọc to đúng cụm từ đó, bày tỏ quan điểm không có gì là mãi mãi: “Đúng bạn phải coi, bạn phải ở lại coi".

Kỳ Hân lên tiếng đáp trả mỉa mai: "Mèo mả, gà đồng, để coi cái kết của cả hai”.

"Tui nói bạn nghe và tui cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không biết được tương lai mình sẽ ra sao hết. Hôm nay tốt đẹp biết hôm nay đi. Hôm nay hạnh phúc biết hôm nay đi. Tương lai sao mà biết được mấy bạn ơi, trời ơi. Có những cặp đôi 50-60 tuổi người ta vẫn ly hôn là chuyện bình thường.

Hạnh phúc được tới đâu hay tới đó”. Mạc Hồng Quân ngồi bên cạnh cũng gật gù, đồng ý với chia sẻ này của vợ.

Phản ứng và cách đáp trả của vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân hiện tại tạo nên nhiều tranh cãi trái chiều, nhất là việc gọi thẳng tên người cũ ra để "đáp trả" dân mạng trong khi tất cả những người liên quan đến drama đều đã có cuộc sống khác. Nhiều người cho rằng thay vì hơn thua với công chúng, thì vợ chồng nam cầu thủ nên tiết chế hơn để tránh bị cắt ghép với mục đích xấu, ảnh hưởng cuộc sống cá nhân hiện tại.

Cho những ai chưa biết thì vào năm 2015, không lâu sau ồn ào chia tay Ly Kute - thời điểm cô đang mang bầu 4 tháng, thì Mạc Hồng Quân công khai chuyện tình cảm và kết hôn với người mẫu Kỳ Hân. Cả hai đối diện với nhiều chỉ trích từ dư luận.

Cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân lên MXH.

Vượt qua những “gạch đá”, tháng 6/2016, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân chính thức nên duyên vợ chồng. Cùng năm, vợ chồng cô chào đón con trai đầu lòng, bé Mạc Xuân Phúc (nickname Củ Tỏi). Cuối năm 2020, Kỳ Hân sinh con trai thứ 2, bé Mạc Xuân Phúc Long (nickname Dưa Hấu).

Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1992 vẫn thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời bắt đầu chuyển hướng đầu tư và kinh doanh bên ngoài sân cỏ. Trong khi đó, Kỳ Hân gần như rút khỏi showbiz để chăm sóc con và tập trung kinh doanh. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm cúng, từ cảnh Quân thi đấu, Kỳ Hân đưa con đi học đến những chuyến du lịch ngắn ngày.

(Tổng hợp).