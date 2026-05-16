Gương mặt khác lạ của mỹ nhân sở hữu body “siêu thực” từng phủ sóng cõi mạng

Nhiều hot girl học đường từng nổi đình đám một thời giờ đều đã bước sang những giai đoạn mới của cuộc sống. Người kín tiếng hơn, người lập gia đình, người theo đuổi công việc kinh doanh hay xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn trên mạng xã hội. Trong số đó, Võ Ngọc Trân vẫn là cái tên thường xuyên được nhắc tới bởi mỗi khi xuất hiện, cô lại gây chú ý với diện mạo mới.

Mới nhất, Võ Ngọc Trân gây chú ý khi xuất hiện trong một video do bạn trai - Tony Minh đăng tải. Điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là gương mặt có phần khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Từ đường nét khuôn mặt, sống mũi cho đến thần thái tổng thể đều được nhận xét đã thay đổi khá nhiều.

Võ Ngọc Trân và Tony Minh

Không ít cư dân mạng thừa nhận nếu chỉ lướt qua clip, họ thậm chí khó nhận ra đây là hot girl học đường đình đám năm nào. Một số ý kiến cho rằng visual hiện tại của Võ Ngọc Trân theo hướng sắc sảo, trưởng thành và “phú bà” hơn trước. Cũng có người nhận xét gương mặt cô nàng đã khác nhiều so với thời điểm nổi tiếng trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là những quan sát từ phía cư dân mạng. Về phần mình, Võ Ngọc Trân chưa từng lên tiếng tiết lộ cụ thể chuyện can thiệp thẩm mỹ hay chỉnh sửa điểm nào trên gương mặt.

Võ Ngọc Trân ngày xưa và hiện tại

Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001) từng là một trong những hot girl học đường nổi bật nhất nhì cõi mạng. Cô từng theo học tại THPT Bình Hưng Hòa (TP.HCM), nổi tiếng vào khoảng năm 2018, sau khi bức ảnh chụp trong buổi chào cờ đầu tuần bất ngờ viral khắp mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật và nét đẹp trong trẻo.

Từ một hiện tượng mạng, Võ Ngọc Trân nhanh chóng sở hữu lượng người theo dõi lớn và trở thành gương mặt quen thuộc với cư dân mạng. Tuy nhiên, từ thời điểm mới nổi tiếng đó, cô nàng đã nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến nhan sắc.

Dù hot girl sinh năm 2001 từng nhiều lần khẳng định bản thân chưa phẫu thuật thẩm mỹ, những tranh luận này vẫn chưa từng dừng lại. Thậm chí, một số hình ảnh quá khứ hay nghi vấn liên quan đến việc tiêm filler của Võ Ngọc Trân từng được dân mạng đào lại và bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn.

Về sau, Võ Ngọc Trân ngày càng chứng minh sức hút với visual ngày càng thăng hạng. Cô được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân Sài thành” với body siêu thực, vòng eo nhỏ xíu ai nhìn cũng mê. Ngoài được biết đến là hot girl, Võ Ngọc Trân còn tự kinh doanh từ sớm và có cuộc sống đáng mơ ước.

Võ Ngọc Trân từng là hot girl học đường nổi tiếng

Hiện tại cô nàng có phần chững chạc hơn

Về chuyện tình cảm, tháng 10/2025, Võ Ngọc Trân lần đầu tiên công khai nửa kia sau thời gian khá kín tiếng. Bạn trai của hot girl tổ chức một bữa tiệc hoành tráng trên bãi biển như cầu hôn nhưng ngay sau đó, Võ Ngọc Trân đã đính chính rằng đây mới chỉ là màn công khai mối quan hệ, cho anh chàng có danh phận.

Từ sau đó trở đi, Võ Ngọc Trân và bạn trai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau hơn trên mạng xã hội. Hot girl đình đám nhiều lần khoe những chuyến du lịch sang chảnh, các buổi hẹn hò hay hoa và quà cáp,... được nửa kia tặng.

Võ Ngọc Trân thường khoe hoa, quà cáp mà nửa kia tặng

Một số hình ảnh khác của Võ Ngọc Trân

