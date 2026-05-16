Màn giao tiếp trong im lặng giữa tài xế taxi và vị khách giống mình: Cả hai đều không thể nghe, nói

Những trao đổi giữa tài xế taxi và hành khách vẫn luôn được xem là lời bâng quơ bởi cả 2 chỉ đơn giản là người xa lạ lướt qua nhau. Nhưng đôi khi chính màn trò chuyện chỉ kéo dài vài phút, thậm chí còn chẳng phát ra âm thanh đó lại có sức lan tỏa mãnh liệt, khiến người ta nhớ mãi.

Cuộc trao đổi giữa một người tài xế xe công nghệ ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và hành khách của mình dưới đây là ví dụ. Khoảnh khắc này được được ghi lại qua camera hành trình và do người tài xế đăng tải.





Theo đó, trên chuyến xe lúc 11h đêm, khi vị khách trẻ bước lên xe, anh khẽ gõ vai tài xế rồi nhập bốn số cuối điện thoại để xác nhận chuyến đi. Dường như nhận ra điều gì đó, người tài xế đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi xem hành khách có phải là người câm điếc hay không. Sau cái gật đầu xác nhận từ khách hàng, anh cũng ra dấu rằng mình là cũng là người câm điếc.

Gần như ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người xa lạ biến mất. Trong đoạn video được camera hành trình ghi lại, gương mặt cả hai sáng bừng lên khi nhận ra mình có thể giao tiếp với đối phương mà không cần điện thoại hay tin nhắn. Từ sự dè dặt ban đầu, họ nhanh chóng trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ ký hiệu mà cả hai đều hiểu rõ hơn ai hết.

“Anh bị câm điếc mà vẫn chạy xe công nghệ. Thật không đơn giản chút nào! Tôi thực sự vui vì được gặp anh”, vị khách trẻ vừa ký hiệu vừa vỗ vai tài xế. Còn người tài xế mỉm cười ngại ngùng, liên tục gật đầu.

Người hành khách không nói gì mà chỉ chăm chăm nhấn vào điện thoại của tài xế

Phản ứng kinh ngạc và vui mừng của hành khách

Gương mặt cả hai toát ra vẻ vui mừng và hạnh phúc

Sau khi được người tài xế đăng tải lên MXH Douyin (tương tự TikTok), cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận xúc động. Ai nấy đều cho biết mình cảm thấy ấm lòng, thậm chí nghẹn ngào khi xem được khoảnh khắc này. Bởi phía sau vài phút ngắn ngủi kia là cảm giác được nhìn thấy, được thấu hiểu giữa một thế giới vốn không dễ dàng với người khiếm thính.

“Giống như một tiểu hành tinh cô đơn đi lang thang trong vũ trụ, vô tình va chạm với một tiểu hành tinh khác”, “Đây là chuyến đi dễ dàng nhất mà người khách kia từng có! Và đây cũng là trải nghiệm lái xe hạnh phúc nhất mà người tài xế từng có! Cả hai người đều đã trút bỏ được nỗi lo lắng của mình!", “Có lẽ nó cũng giống với cảm giác của việc gặp tri kỷ nơi đất khách khi gặp được người dùng cùng ngôn ngữ với mình”, “Cuộc gặp gỡ như vậy thật xúc động”,... là một số bình luận từ dân tình.

Được biết người tài xế này tên là Trương Thuận, sinh năm 1980, quê ở Quý Châu (Trung Quốc) và đến Thâm Quyến làm việc từ năm 2021. Vì yêu xe và thích cảm giác tự do, anh chọn trở thành tài xế xe công nghệ của nền tảng Hua Xiaozhu, thuộc gã khổng lồ DiDi Chuxing.

Trương Thuận

Nhiều năm nay, anh sống một mình ở Thâm Quyến, còn vợ con ở quê nhà. Công việc chạy xe vất vả, kéo dài từ sáng tới khuya nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ nghề. Anh trả lời với truyền thông địa phương: “Khi có người hỏi người điếc câm có thể làm tài xế không, tôi luôn trả lời rất dứt khoát: Được”.

Xung quanh Trương Thuận cũng có nhiều tài xế khiếm thính khác đang làm nghề này. Nhưng suốt nhiều năm chạy xe, anh mới chỉ gặp tổng cộng 6 hành khách cũng bị khiếm thính. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ, giống như tìm thấy một sự đồng cảm hiếm hoi giữa thành phố rộng lớn.

Có lẽ vì thế mà đoạn clip lần này không chỉ đơn thuần viral vì sự dễ thương. Điều chạm đến người xem nằm ở cảm giác cô độc được xoa dịu.

Điều đáng chú ý là phản ứng từ DiDi Chuxing cũng nhận được nhiều thiện cảm. Đại diện nền tảng cho biết sẽ hỗ trợ dán thông báo trong xe để hành khách biết có thể vỗ nhẹ vai tài xế nếu cần giao tiếp. Đồng thời, họ cũng dự kiến triển khai tính năng nhận diện tài xế khiếm thính nhằm giúp việc trao đổi giữa tài xế và khách hàng thuận lợi hơn, hạn chế hiểu lầm.

Những thay đổi ấy có thể nhỏ, nhưng chúng phản ánh một điều lớn hơn rằng người khuyết tật không cần sự thương hại, điều họ cần là cơ hội được làm việc bình đẳng và được xã hội nhìn nhận như bất kỳ ai khác.

(Nguồn: Baidu, Sina)