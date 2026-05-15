Mối quan hệ giữa Hạt Dẻ và con trai diễn viên Kim Thư

Con sao Việt từ lâu luôn là một trong những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ gây chú ý vì xuất thân đặc biệt, nhiều rich kid Vbiz còn sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao vượt trội và lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.

Mới đây, Hạt Dẻ - con gái út MC Quyền Linh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip đi ăn cùng chị gái - Lọ Lem, diễn viên Kim Thư và Phước Thịnh - con trai của nữ diễn viên.

Đoạn clip của Hạt Dẻ đã có 2,7 triệu lượt xem sau 4 ngày đăng tải (Nguồn: Hạt Dẻ)

Phía dưới khoảnh khắc này, ngoài sự chú ý dành cho Hạt Dẻ và Lọ Lem, cư dân mạng còn quan tâm đến sự xuất hiện của Phước Thịnh. Có người vì chưa biết cậu bạn này nên để lại bình luận thắc mắc về mối quan hệ giữa các thành viên trong bàn ăn.

Trước sự tò mò, Hạt Dẻ đã trực tiếp giải thích: “Dạ, cô kế bên chị Lem là diễn viên Kim Thư còn kế bên mình là con trai của cô, bạn thân mình ạ”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng nhanh chóng khiến netizen thích thú, đặc biệt khi cả hai gia đình vốn đều sở hữu những cực phẩm gen trội nổi tiếng trên mạng xã hội.

Từ trái qua: Phước Thịnh, Hạt Dẻ, Lọ Lem, diễn viên Kim Thư

Cả ba và mẹ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng và làm nghề nhiều năm, Lọ Lem - Hạt Dẻ và Phước Quang - Phước Thịnh có nhiều dịp hội ngộ. Năm 2023, khoảnh khắc 2 gia đình gặp nhau được chia sẻ lên mạng xã hội cũng được quan tâm.

Trong đó, khoảnh khắc hai chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ đứng cạnh cặp anh em Phước Quang - Phước Thịnh gây sốt. Bởi không chỉ sở hữu visual nổi bật, cả 4 còn gây trầm trồ vì chiều cao vượt trội. Hai ái nữ nhà Quyền Linh diện váy trắng dịu dàng, trong khi hai con trai của Kim Thư cũng nổi bật với vóc dáng cao lớn, phong thái chững chạc dù còn nhỏ tuổi.

Khung hình hội tụ con của nhiều nghệ sĩ, từ trái qua: Phước Thịnh, Phước Quang, Emma Lê, Hạt Dẻ, Lọ Lem

Được biết, Phước Quang (còn gọi là Đô La) năm nay 19 tuổi và sở hữu chiều cao khoảng 1m9 còn Phước Thịnh (nickname Euro, 17 tuổi) cũng có vóc dáng cao ráo. Phước Quang và Phước Thịnh là con trai của Kim Thư với chồng cũ - nhà sản xuất, diễn viên Phước Sang.

Về gia đình Kim Thư, trong những năm gần đây, nữ diễn viên thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh 2 con trai với công chúng. Một mình nuôi hai con và gây dựng sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của ba mẹ con ngày càng ổn định, sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kim Thư từng tiết lộ con trai út - Phước Thịnh đặc biệt yêu thích diễn xuất và có mong muốn theo đuổi nghệ thuật. Cậu bé rất năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, thậm chí còn có ý thức giữ hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước mọi người. Trong khi đó, anh trai Phước Quang lại đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Diễn viên Kim Thư và 2 con

Về phía nhà Quyền Linh, Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) vẫn luôn là những gương mặt nhận được sự yêu mến đặc biệt từ công chúng. Càng lớn, cả hai càng được khen xinh đẹp, thần thái nổi bật và mang màu sắc riêng. Nếu Lọ Lem ghi điểm với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính thì Hạt Dẻ lại gây ấn tượng nhờ nét cá tính, sắc sảo.

Hiện tại, Lọ Lem đang học đại học tại RMIT còn Hạt Dẻ chuẩn bị tốt nghiệp THPT tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Được bố mẹ tạo điều kiện phát triển nên cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều có thành tích học tập ổn định, có nhiều tài lẻ như vẽ tranh, nhiếp ảnh, chơi thể thao tốt,...

Cùng với việc học, Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng tham gia một số sự kiện cùng ba mẹ. Mỗi lần xuất hiện, cả hai đều nhanh chóng chiếm spotlight, nhận được nhiều tình cảm của truyền thông và công chúng. Dẫu vậy MC Quyền Linh cho biết gia đình không định hướng cho 2 con theo đuổi nghệ thuật mà để các con tự do lựa chọn.