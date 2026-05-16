Rời căn hộ tầng 32 để về khu tập thể cũ, tôi mới hiểu sống thoải mái không nằm ở việc nhà cao bao nhiêu tầng

Nhiều người từng nghĩ rằng: mua được căn hộ ở tầng càng cao thì cuộc sống càng "nâng cấp". View đẹp hơn, yên tĩnh hơn, hiện đại hơn, và cũng phần nào thể hiện được khả năng tài chính của gia chủ. Nhưng không ít người sau vài năm sống ở các tòa nhà cao tầng lại bắt đầu có chung một cảm giác: mệt.

Một người phụ nữ chia sẻ rằng chị từng rất tự hào khi chuyển vào căn hộ ở tầng 32 của một khu chung cư mới. Thế nhưng sau vài năm sống ở đó, chị quyết định chuyển về một khu tập thể cũ trong nội đô để tiện cho con đi học. Và chỉ sau khoảng một năm, chị nhận ra mình không còn muốn quay lại cuộc sống ở nhà cao tầng nữa.

Sống ở tầng cao: Đẹp thật, nhưng không phải lúc nào cũng dễ chịu

Điều khiến chị mệt mỏi đầu tiên chính là… thang máy.

Giờ cao điểm sáng và tối gần như trở thành "cuộc chiến". Thang máy dừng liên tục, đông người, nhiều hôm chỉ để xuống tầng hầm lấy xe cũng mất gần 10 phút. Những gia đình có con nhỏ càng dễ căng thẳng hơn vì chỉ cần chậm vài phút là cả nhà bị cuốn theo guồng vội vã.

Có những hôm mất điện hoặc thang máy bảo trì, việc leo hơn 30 tầng gần như là "ác mộng", đặc biệt với người lớn tuổi hoặc nhà có trẻ nhỏ. Việc mang đồ nặng, đi chợ, giao nhận hàng hóa… đều trở nên bất tiện hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.

Không chỉ vậy, hệ thống nước ở nhiều tòa nhà cao tầng cũng là vấn đề khiến nhiều cư dân than phiền. Vì phải sử dụng bể chứa và hệ thống bơm trung gian nên áp lực nước thường không ổn định, nhất là giờ cao điểm. Có hôm nước nóng lúc có lúc không, nước sinh hoạt bị đục sau khi vệ sinh bể chứa khiến nhiều gia đình cảm thấy bất an.

Cái giá của "cuộc sống hiện đại" đôi khi đắt hơn tưởng tượng

Một điều khác khiến nhiều gia đình bắt đầu cân nhắc lại chuyện ở chung cư cao tầng chính là chi phí duy trì cuộc sống.

Ngoài tiền mua nhà vốn đã rất lớn, các khoản phí đi kèm mỗi tháng cũng không hề nhỏ: phí quản lý, gửi xe, bảo trì, dịch vụ tiện ích… Có những khu chung cư, chỉ riêng tiền gửi ô tô và phí quản lý mỗi năm đã lên tới vài chục triệu đồng.

Nhiều người từng nghĩ đây là "chi phí để đổi lấy tiện nghi", nhưng sau vài năm sống mới nhận ra: có những tiện nghi mình gần như không dùng đến, trong khi áp lực tài chính thì kéo dài đều đặn hàng tháng.

Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều gia đình bắt đầu nhìn lại các khu tập thể cũ hoặc chung cư thấp tầng trong nội đô – nơi tuy không hào nhoáng nhưng chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn rất nhiều.

Chuyển về khu cũ rồi mới thấy: Hóa ra cảm giác sống thoải mái lại đơn giản đến vậy

Người phụ nữ trong câu chuyện cho biết, căn nhà mới của chị nằm ở tầng 2 của một khu tập thể cũ. Không có thang máy, không sảnh lớn, không tiện ích sang trọng.

Nhưng đổi lại, chị có cảm giác "được sống".

Ra khỏi nhà chỉ mất vài giây. Quên đồ có thể quay lên lấy ngay. Đi mua chai nước mắm hay bó rau cũng không còn là việc phải "mặc đồ chỉnh tề rồi xuống hầm gửi xe".

Nhịp sống ở đây chậm hơn, nhẹ hơn và gần gũi hơn rất nhiều.

Điều khiến chị bất ngờ nhất là cảm giác cộng đồng.

Ở khu chung cư cũ, mọi người quen biết nhau nhiều hơn. Hàng xóm sẵn sàng nhắc nhau chuyện gửi đồ, chỉ chỗ mua thực phẩm rẻ, thậm chí giúp trông con khi cần. Những điều nhỏ nhặt ấy lại tạo nên cảm giác an toàn và thân thuộc mà nhiều khu chung cư hiện đại rất khó có được.

Nhà không cần quá "đắt giá", quan trọng là sống có thấy dễ chịu hay không

Trong vài năm gần đây, tư duy mua nhà của nhiều người trẻ cũng bắt đầu thay đổi.

hay vì chạy theo căn hộ thật cao, thật mới hay thật nhiều tiện ích, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên:

Vị trí thuận tiện

- Gần trường học, chợ, bệnh viện

- Chi phí duy trì hợp lý

- Di chuyển dễ dàng

- Có cảm giác sống thật thay vì "ở tạm trong một chiếc hộp hiện đại"

Không ít người từng mơ về căn hộ view thành phố từ tầng 30, nhưng sau một thời gian lại nhận ra: thứ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn đôi khi chỉ là việc xuống nhà mua đồ ăn sáng không cần chờ thang máy, hoặc chiều tối có thể đi bộ vài bước là tới chợ dân sinh.

Nhà ở cuối cùng vẫn là nơi để nghỉ ngơi và sống lâu dài. Một căn nhà khiến bạn bớt mệt, bớt áp lực và thấy dễ thở mỗi ngày đôi khi đáng giá hơn rất nhiều so với vẻ ngoài "đẳng cấp".

Và có lẽ, chỉ sau khi từng sống ở cả hai kiểu không gian – người ta mới hiểu rằng: cuộc sống thoải mái thật sự không nằm ở việc bạn sống cao bao nhiêu tầng, mà là mỗi ngày về nhà, bạn có thấy nhẹ lòng hay không.