Không phải mọi cuối tuần đều cần đặc biệt, mọi chuyến đi đều phải thay đổi cuộc đời: Bạn nằm dài ra và không làm gì cả HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG

Có một giai đoạn, Ngọc Hà (32 tuổi, sống tại TP.HCM) gần như không để cuộc sống của mình diễn ra một cách bình thường. Mỗi cuối tuần đều phải có kế hoạch. Một quán cafe mới. Một nơi để đi. Một bữa ăn đẹp. Một chuyến đi ngắn. Hoặc ít nhất cũng phải có điều gì đó đủ vui để cô cảm thấy mình vừa trải qua một ngày “đáng sống”.

“Nếu ở nhà cả cuối tuần, em sẽ thấy rất áy náy. Kiểu như mình đang để cuộc sống trôi qua quá phí”, Hà kể. Cô nói cảm giác đó đến rất tự nhiên sau nhiều năm dùng mạng xã hội.

Mở điện thoại lên là thấy người khác đi du lịch, thử trải nghiệm mới, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống, gặp gỡ bạn bè, sống rất trọn vẹn. Dần dần, Hà cũng bắt đầu nghĩ rằng một cuộc sống tốt là một cuộc sống luôn có điều gì đó đáng nhớ. Và thế là cô cố lấp đầy thời gian của mình bằng thật nhiều thứ. Không phải vì tất cả đều xuất phát từ nhu cầu thật. Mà vì cô sợ cuộc sống của mình quá bình thường.

“Em từng có cảm giác nếu cuối tuần mà chỉ ăn cơm, dọn nhà rồi nằm nghỉ thì giống như mình đang sống sai cách”. Đó có lẽ cũng là cảm giác quen thuộc với rất nhiều người trẻ hiện nay.

Mạng xã hội khiến người ta dần quen với việc mọi khoảnh khắc đều cần có ý nghĩa. Một buổi cafe không chỉ để uống cafe mà phải đủ đẹp để chụp hình. Một chuyến đi không chỉ để nghỉ mà còn phải đủ thú vị để kể lại. Ngay cả chuyện chăm sóc bản thân đôi khi cũng trở thành một dạng “thành tích sống”.

Ai cũng đang cố sống thật đầy đủ, thật nhiều trải nghiệm, thật biết tận hưởng. Nhưng càng lớn, nhiều người bắt đầu nhận ra việc lúc nào cũng cố biến cuộc sống thành những kỷ niệm đẹp thật ra rất mệt. Bởi đời sống thật vốn không vận hành như mạng xã hội.

Phần lớn thời gian của người trưởng thành là những ngày khá lặp lại: đi làm, kẹt xe, trả lời tin nhắn công việc, dọn dẹp nhà cửa, thanh toán hóa đơn, nghĩ xem tối ăn gì và cố ngủ đủ để hôm sau còn có sức đi tiếp.

Không phải ngày nào cũng có hoàng hôn đẹp. Không phải cuối tuần nào cũng đáng nhớ. Và cũng không phải lúc nào người ta cũng còn năng lượng để “tận hưởng cuộc sống”. Nhưng vì liên tục nhìn thấy những phiên bản cuộc sống được chọn lọc kỹ trên mạng, nhiều người dần mất khả năng chịu đựng sự bình thường. Họ bắt đầu thấy áp lực nếu cuộc sống của mình không đủ thú vị. Áp lực nếu không có gì mới để kể. Áp lực nếu nhiều ngày trôi qua chỉ xoay quanh công việc và nghỉ ngơi.

Điều đáng nói là áp lực này thường không quá dữ dội để người ta nhận ra ngay. Nó âm thầm hơn rất nhiều. Đó là cảm giác luôn thấy mình nên ra ngoài nhiều hơn một chút. Nên sống “có trải nghiệm” hơn một chút. Nên tận dụng tuổi trẻ tốt hơn một chút. Cho đến khi nhiều người bắt đầu kiệt sức mà không hiểu vì sao.

Hà kể có thời gian cô gần như không thật sự nghỉ ngơi nữa. Cuối tuần nào cũng kín lịch. Đi chơi về lại thấy mệt. Có những cuộc hẹn cô nhận lời chỉ vì sợ mình sống quá chán, chứ thật lòng chỉ muốn ở nhà ngủ. “Em nhận ra mình đang biến cả việc nghỉ ngơi thành một áp lực”.

Khoảng một năm gần đây, Hà bắt đầu thay đổi nhiều thứ. Cô không còn ép mình phải ra ngoài mỗi cuối tuần. Không còn cố ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp. Không còn nghĩ một ngày bình thường là một ngày bị lãng phí.

Điều khiến cô bất ngờ là khi thôi cố làm cho cuộc sống lúc nào cũng “đáng nhớ”, cô lại thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều. Có những cuối tuần chỉ nằm ở nhà xem phim. Có những ngày tan làm chỉ muốn ăn một bữa đơn giản rồi đi ngủ sớm. Có những khoảng thời gian cuộc sống chẳng có gì mới cả.

Và điều đó không còn khiến cô thấy mình thất bại nữa.

Có lẽ đây cũng là điều nhiều người trưởng thành dần nhận ra sau một thời gian dài sống cùng mạng xã hội: không phải mọi khoảnh khắc đều cần trở thành kỷ niệm đẹp. Không phải mọi chuyến đi đều phải thay đổi cuộc đời. Không phải mọi cuối tuần đều phải thật “xứng đáng”.

Điều đó cũng không có nghĩa những người thích chia sẻ cuộc sống, thích trải nghiệm hay thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp là sai. Với nhiều người, đó thật sự là niềm vui, là cách họ tận hưởng cuộc sống và tạo động lực cho bản thân mỗi ngày.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều người chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được sống chậm hơn một chút, bình thường hơn một chút và không phải liên tục biến cuộc sống của mình thành điều gì đó đặc biệt.

Và có lẽ trưởng thành là khi người ta bắt đầu hiểu rằng hạnh phúc không chỉ có một kiểu. Không phải ai cũng cần sống thật nhiều trải nghiệm mới được xem là đang sống tốt. Đôi khi, một cuộc sống đủ yên ổn, đủ nghỉ ngơi và không còn áp lực phải lúc nào cũng vui vẻ, thú vị hay đáng ngưỡng mộ đã là một điều rất đáng quý rồi.