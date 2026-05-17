Chương Trạch Thiên xuất hiện tại tiệc tối kín chỉ dành cho giới siêu giàu và tinh hoa Cannes: Visual tuổi 32 áp đảo

Mới đây, Chương Trạch Thiên - “hot girl trà sữa” từng nổi tiếng khắp châu Á nhờ một bức ảnh thời đi học gây chú ý khi xuất hiện tại tiệc kín dành cho giới thượng lưu Chopard Ladies’ Dinner - thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, ở Pháp.

Có mặt tại sự kiện, Chương Trạch Thiên nhanh chóng gây chú ý bởi visual sang trọng cùng khí chất được nhận xét ngày càng mang màu sắc “phú bà giới tinh hoa”.

Chương Trạch Thiên chụp cùng Caroline Scheufele - chủ tịch Chopard trong bữa tiệc tối.

Trong những hình ảnh được phía sự kiện đăng tải và chính chủ up lên trang Instagram cá nhân, cô nàng lựa chọn thiết kế đầm xuyên thấu tông hồng phấn mang phong cách nữ tính và thanh lịch.

Bộ váy có phom dáng ôm nhẹ cơ thể, phần cổ yếm lệch vai giúp tổng thể trông mềm mại nhưng vẫn sang trọng. Cô kết hợp cùng bộ trang sức kim cương cỡ lớn gồm khuyên tai và nhẫn statement của Chopard. Kiểu tóc buộc nửa đầu đơn giản, makeup tông hồng trong trẻo giúp visual tổng thể được nhiều người nhận xét mang cảm giác “công chúa/ phu nhân giới tài phiệt” - nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra khí chất thượng lưu.

Hình ảnh được cô đăng tải lên mạng xã hội. Nhìn như này ai nói đã ngoài 30.

So với outfit đen trắng trên thảm đỏ, tạo hình tại tiệc tối của Chương Trạch Thiên được đánh giá mềm mại và nữ tính hơn, đồng thời phù hợp với không gian floral luxury của Chopard Ladies’ Dinner.

Chương Trạch Thiên khi dự thảm đỏ, từ vóc dáng đến gương mặt đều được netizen chấm 10 điểm.

Nhiều cư dân mạng nhận xét ở tuổi 32, cô gần như “lão hóa ngược” với làn da trắng sáng, gương mặt ít dấu hiệu tuổi tác và khí chất trưởng thành hơn hẳn thời còn được gọi là “hot girl trà sữa”.

Theo Sina, trong suốt bữa tiệc, Chương Trạch Thiên sử dụng tiếng Anh lưu loát để giao lưu cùng nhiều khách mời quốc tế, đồng thời trao đổi về sự giao thoa giữa thị trường Trung Quốc với thời trang và nghệ thuật.

Cách trò chuyện điềm tĩnh, tự tin của cô được nhận xét cho thấy hình ảnh trưởng thành hơn hẳn so với thời còn được biết đến với biệt danh “hot girl trà sữa”, đồng thời mang dáng dấp của một nữ doanh nhân và nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm.

Chương Trạch Thiên rôm rả trò chuyện, chụp hình cùng các khách mời tại sự kiện.

Điều khiến sự xuất hiện của Chương Trạch Thiên được chú ý không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn vì chính bữa tiệc cô tham dự được xem là một trong những private dinner mang màu sắc “giới tinh hoa” bậc nhất mùa Cannes.

Cho những ai chưa biết thì Chopard Ladies’ Dinner là buổi tiệc riêng tư nằm trong chuỗi hoạt động của Liên hoan phim Cannes, do nhà kim hoàn Thụy Sĩ Chopard tổ chức. Chopard là thương hiệu đồng hồ và trang sức xa xỉ của Thụy Sĩ, đồng thời cũng là đối tác chính thức của Cannes Film Festival từ năm 1998. Trong giới luxury, Chopard được xem là một trong những thương hiệu gắn liền mạnh nhất với văn hóa “giới tinh hoa Cannes”.

Khác với những gala đông người mang tính giải trí đại chúng, Chopard Ladies’ Dinner có quy mô riêng tư hơn, chủ yếu quy tụ các phụ nữ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, điện ảnh, kinh doanh và giới socialite quốc tế. Đây là sự kiện chỉ có khách mời, không bán vé công khai và danh sách khách mời thường được tuyển chọn kỹ thông qua hệ sinh thái quan hệ của Chopard.

Một số hình ảnh tại khung cảnh tại bữa tiệc tối xa xỉ.

Năm nay, bữa tiệc được tổ chức trên tầng thượng của khách sạn Hôtel Martinez - một trong những địa điểm sang trọng và nổi tiếng bậc nhất Cannes, nằm ngay khu đại lộ ven biển Croisette. Không gian buổi tiệc được bài trí theo phong cách xa hoa kiểu Địa Trung Hải với ánh đèn nhìn ra biển đêm, khu trưng bày trang sức cao cấp cùng tiệc tối chuẩn nhà hàng hạng sang.

Theo thông tin từ phía sự kiện, đêm tiệc có phần biểu diễn của Carla Bruni, thực đơn do nữ đầu bếp đạt sao Michelin Fanny Rey phụ trách và phần âm nhạc từ Claire Laffut. Nhiều tài khoản thời trang mô tả Chopard Ladies’ Dinner là nơi quy tụ giới siêu giàu, người nổi tiếng và các nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và kinh doanh quốc tế.

Đó cũng là lý do việc Chương Trạch Thiên xuất hiện tại đây nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận tại Trung Quốc. Nhiều năm trước, cô nổi tiếng khắp châu Á chỉ nhờ một bức ảnh cầm trà sữa thời còn đi học. Tuy nhiên hiện tại, hình ảnh gắn với cô đã thay đổi đáng kể.

Phong cách của Chương Trạch Thiên cũng thay đổi rõ rệt theo hướng quiet luxury - xu hướng thời trang đang rất được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Không còn hình ảnh ngọt ngào kiểu “thanh xuân học đường”, cô hiện chuộng các thiết kế tối giản, màu trung tính, trang sức tinh tế và layout makeup nhẹ nhàng.

Những năm gần đây, Chương Trạch Thiên dần xuất hiện với hình ảnh của một nữ doanh nhân và nhà đầu tư nhiều hơn là “hot girl trà sữa” nổi tiếng mạng xã hội. Cô thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, triển lãm nghệ thuật, sự kiện kinh doanh và hoạt động từ thiện tại Trung Quốc lẫn châu Âu.

Chương Trạch Thiên dạo này.

Ngoài các hoạt động đầu tư, Chương Trạch Thiên thời gian gần đây còn gây chú ý khi thực hiện podcast cá nhân, trò chuyện cùng nhiều khách mời thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, đời sống và phát triển bản thân. Hình ảnh cô xây dựng hiện tại thiên về một phụ nữ trưởng thành, có học thức, theo đuổi lối sống tinh tế và độc lập hơn so với thời mới nổi trên mạng xã hội.