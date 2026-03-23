Sợ gì đời không rực rỡ! Cô gái Cao Bằng phát hiện ung thư, nghỉ việc, tiếp tục bị suy tim: “Chỉ cần được sống”

Loạt clip về “cú quay xe của số phận” đang là hot trend trên MXH. Chỉ với vài khung hình đơn giản, người ta kể lại hành trình từ những mục tiêu như mua nhà, mua xe, tự do tài chính… bỗng bị chặn đứng vì biến cố sức khỏe. Danh sách ước mơ phải gác lại để tập trung cho mong muốn duy nhất: được khỏe mạnh.

Câu chuyện của Hà Triệu Nguyên Ngọc (sinh năm 2002, đến từ Cao Bằng, đang sống tại Hà Nội) là một ví dụ như thế. Hai bài đăng của cô trên TikTok vào tháng 11/2025 và tháng 2/2026 lần lượt viral với tổng cộng 150k lượt xem và hàng trăm lượt bình luận động viên.

Ở độ tuổi 23 - 24, thời điểm lẽ ra đang bắt đầu xây dựng cuộc sống, Nguyên Ngọc lại liên tiếp đối diện với những biến cố lớn: phát hiện ung thư sarcoma cơ vân ổ bụng, nghỉ việc, dừng việc học văn bằng 2 rồi tiếp tục phát hiện suy tim và chia tay người yêu. Tất cả chỉ diễn ra trong hơn nửa năm, từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026.

Từ dự định cuộc sống từng rất rõ ràng, điều còn lại với Nguyên Ngọc lúc này không phải là cuộc đời rực rỡ, mà đơn giản chỉ là được sống, được khỏe mạnh và đi qua mỗi ngày một cách bình thường nhất - giống như điều mà rất nhiều người chỉ nhận ra khi biến cố bất ngờ xảy đến.

Hà Triệu Nguyên Ngọc

Nửa năm dài dằng dặc của biến cố, của nước mắt, của rối loạn lo âu

Quay lại thời điểm tháng 7/2025, đó là lúc Nguyên Ngọc có tất cả mọi thứ trong tay: gia đình yêu thương, bạn bè thân thiết, công việc ổn định, thu nhập tốt, có sức khỏe và cả tình yêu.

Cũng trong thời điểm này, Ngọc bắt đầu nhận thấy một phần cứng ở một bên mông, nhưng không quá để ý. Đầu tháng 8/2025, cô bắt đầu bị đau lưng - những cơn đau âm ỉ nhưng chỉ kéo dài vài ngày rồi tự hết. Trong suốt thời gian đó, cô vẫn đi làm, tập thể dục bình thường nên càng không nghĩ đó là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng.

Đến khi cảm thấy rất đau lưng nên Nguyên Ngọc đi khám: “Lúc đi khám, tâm trạng của mình vẫn bình thường. Nhưng khoảnh khắc bác sĩ gọi điện báo kết quả cho người nhà rồi anh trai gọi điện để an ủi thì mình đã khóc rất to ở viện. Mình tiếp tục khóc từ viện về đến nhà. Lúc đó tâm trạng mình rất khó tả, rất mông lung và về nhà cũng chỉ biết khóc vì bệnh đến lúc cuộc sống của mình đang rất ổn định và hạnh phúc” .

Tháng 9/2025, Nguyên Ngọc chính thức phát hiện bị ung thư sarcoma cơ vân ổ bụng - một bệnh lý hiếm và đã di căn. Tình hình sức khỏe khiến cô buộc phải bảo lưu việc học văn bằng 2, dừng công việc đang có mức lương mơ ước và mất đi khả năng tự chủ tài chính.

Nguyên Ngọc ở thời điểm tháng 9/2025

Những ngày đầu tiên, cô gần như suy sụp hoàn toàn, không ăn uống được, tinh thần bất ổn và chỉ biết khóc. “Mình tiếc nuối vì chưa kịp làm được gì cho gia đình mà đã trở thành gánh nặng, chưa kịp thực hiện những dự định của bản thân, chưa kịp khám phá thêm nhiều điều mới mẻ khác trên thế giới thì đã phải tạm dừng lại” , cô kể lại.

Tháng 10/2025, Ngọc bắt đầu bước vào quá trình điều trị. Cô dần học cách cân bằng cảm xúc và chấp nhận sống chung với bệnh. Sức khỏe có những cải thiện nhất định, cô ăn uống được trở lại, cơn đau giảm bớt, nhưng cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện những thay đổi rõ rệt như rụng tóc, mệt mỏi kéo dài.

Những ngày cuối năm 2025, khi nghĩ rằng mình đã phần nào thích nghi với cuộc sống mới, một biến cố khác tiếp tục xảy ra. Nguyên Ngọc chia tay người yêu - người mà trước đó cô từng tin sẽ đi cùng mình lâu dài.

Cùng thời điểm, Ngọc phát hiện thêm bệnh mới - suy tim, khiến tinh thần cô suy sụp hơn cả lần đầu biết mình mắc ung thư. “Mình bị rối loạn lo âu, khóc rất nhiều và cảm thấy mất phương hướng”, cô chia sẻ. Cũng chính vì vấn đề này mà sang tháng 1/2026, tình trạng suy tim của Ngọc trở nên nặng hơn.

Đến tháng 2/2026, sau 8 đợt hóa trị, bệnh của Ngọc có phần tiến triển nặng hơn, các cơn đau xuất hiện nhiều hơn và tinh thần cũng không ổn định. Hiện tại, cô được chẩn đoán ung thư đã bước sang giai đoạn 4, việc điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát sự phát triển của khối u.

Cô gái trẻ vẫn đang trong thời gian chữa bệnh

“Miễn hạnh phúc là được”

Trên hành trình chiến đấu với chướng ngại vật mà cuộc sống đặt ra cho Nguyên Ngọc, gia đình và bạn bè là điểm tựa lớn nhất.

Thời gian đầu khi em gái mới bị ốm, anh trai Ngọc đã nghỉ làm rất nhiều ngày để đưa cô đi khám. Mẹ Ngọc quyết định bỏ công việc bán hàng ở Cao Bằng, chuyển xuống Hà Nội để chăm sóc con gái. Gia đình họ hàng và bạn bè đã gọi điện hỏi thăm, an ủi Ngọc rất nhiều.

“Mọi người cũng lúc nào cũng lo mình ăn không đủ no, lo mình mệt, lo mình không ngủ được và luôn sợ mình đau. Có những lúc tâm trạng tệ nhưng không dám thể hiện trước gia đình thì mình rất may mắn khi có những người bạn luôn luôn lắng nghe. Nhờ có gia đình, bạn bè ở bên cạnh an ủi động viên và lắng nghe nên mình cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để chiến đấu với những khó khăn” - Nguyên Ngọc tâm sự.

Việc đối mặt với những thử thách cũng khiến Nguyên Ngọc thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Trước đây cô chỉ tập trung vào học hành, kiếm tiền mà ít quan tâm đến sức khỏe. Còn bây giờ cô nhận ra rằng có sức khoẻ thì sẽ có tất cả: “Bất cứ nơi nào, lúc nào cũng có thể kiếm tiền còn sức khoẻ thì không thể kiếm được. Mình có đọc được câu nói này ‘Chỉ cần mình còn sống thì mọi thử thách đều sẽ vượt qua, bởi vì mình còn nợ chính mình một cuộc đời hạnh phúc’” .

Hiện tại, dù con đường của Nguyên Ngọc vẫn còn nhiều khó khăn và có những lúc mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi nhưng cô cho biết mình vẫn cố gắng tiếp tục vì: “Chính gia đình và bạn bè là liều thuốc giúp mình giữ được tinh thần tích cực. Dù có nhiều lúc mình muốn từ bỏ tất cả nhưng đi viện nên mình cũng quen được nhiều người cùng cảnh ngộ, được an ủi phần nào. Nhìn thấy anh trai cố gắng kiếm tiền, rồi mẹ ngày càng gầy gò vì lo lắng cho mình, mình lại càng cố gắng chữa bệnh hơn”.

Và sau tất cả những gì đã trải qua trong nửa năm qua, cô gái 24 tuổi vẫn giữ cho mình một niềm tin rất đơn giản rằng miễn vẫn còn sống, vẫn hạnh phúc là điều rực rỡ nhất.

“Ai cũng có cuộc sống, lý tưởng, định hướng riêng, nhưng mong mọi người làm gì cũng để ý tới bản thân, để ý tới sức khoẻ. Đừng vì chủ quan để đến lúc phát hiện ra bệnh đã nặng. Đừng vì một sai lầm bé nhỏ trong cuộc sống mà đã nghĩ mình thất bại, mình vô dụng. Đừng vì thấy mình không bằng người khác lại nghĩ ông trời không công bằng. Có sức khoẻ, đầy đủ tay chân đã là một niềm hạnh phúc trên đời này rồi.

Mình chỉ muốn gửi tới mọi người một câu nói ‘Bạn rồi sẽ toả sáng, không phải cuộc đời này dễ dàng, mà vì bạn vẫn còn ở đây’” - Nguyên Ngọc nói.