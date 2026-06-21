Nguyễn Hải Ninh là ai?

Nguyễn Hải Ninh là founder The Coffee House, một trong những gương mặt khởi nghiệp nổi bật của ngành F&B Việt Nam. Từ Urban Station đến The Coffee House, M Village và Every Half, anh gắn với nhiều mô hình kinh doanh hướng tới lối sống đô thị hiện đại, đặc biệt là cà phê chuỗi và không gian dịch vụ cho giới trẻ.

Nguyễn Hải Ninh là một trong những gương mặt nổi bật của giới khởi nghiệp Việt Nam, được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng lập The Coffee House, chuỗi cà phê nội địa từng phát triển nhanh và tạo dấu ấn mạnh trên thị trường F&B Việt Nam. Trước The Coffee House, anh cũng là đồng sáng lập Urban Station; sau khi rời The Coffee House, Nguyễn Hải Ninh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án mới như M Village và có liên hệ với chuỗi cà phê đặc sản Every Half.

Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM và từng làm tại PepsiCo Việt Nam trong chương trình quản trị viên tập sự trước khi bước vào con đường khởi nghiệp. Anh từng được Forbes ghi nhận trong nhóm gương mặt trẻ nổi bật, trong đó có danh sách Forbes Việt Nam 30 Under 30 và được nhắc tới trong nhóm doanh nhân trẻ Việt Nam lọt Forbes 30 Under 30 Asia 2017.

Dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp khởi nghiệp của Nguyễn Hải Ninh là Urban Station, chuỗi cà phê hướng tới giới trẻ do anh cùng cộng sự xây dựng từ năm 2011. Urban Station từng phát triển nhanh theo mô hình nhượng quyền, có thời điểm đạt hàng chục cửa hàng trong hệ thống. Đến năm 2014, Nguyễn Hải Ninh rời Urban Station để bắt đầu một dự án mới: The Coffee House.

The Coffee House ra mắt cửa hàng đầu tiên vào năm 2014 tại TP.HCM. Khác với Urban Station, thương hiệu này được định vị như một không gian cà phê dành cho làm việc, gặp gỡ và kết nối, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, dân văn phòng và tầng lớp trung lưu đô thị. Theo các nguồn công khai, chỉ sau vài năm, The Coffee House đã mở rộng lên khoảng 140–150 cửa hàng và trở thành một trong những chuỗi cà phê nội địa lớn nhất Việt Nam.

Nguyễn Hải Ninh cùng 4 đứa con thân yêu.

Trong quá trình phát triển The Coffee House, Nguyễn Hải Ninh được nhắc đến như người theo đuổi mô hình chuỗi tự vận hành thay vì nhượng quyền đại trà. Chiến lược của The Coffee House tập trung vào trải nghiệm không gian, chất lượng phục vụ, công nghệ quản lý, ứng dụng khách hàng thân thiết và mức giá nằm giữa phân khúc bình dân với nhóm thương hiệu cao cấp.

Đầu năm 2021, Nguyễn Hải Ninh thông báo rời The Coffee House, kết thúc khoảng 6 năm gắn bó với thương hiệu do mình sáng lập. Sau đó, anh tham gia các dự án mới, trong đó có Citics, một nền tảng công nghệ bất động sản, và M Village, mô hình căn hộ dịch vụ/co-living hướng đến người trẻ đô thị. Forbes Việt Nam mô tả M Village là dự án được Nguyễn Hải Ninh ấp ủ từ khi còn làm The Coffee House và chính thức bắt đầu sau khi anh rời chuỗi cà phê này.

Ngoài M Village, Nguyễn Hải Ninh còn được nhắc đến trong mối liên hệ với Every Half Coffee Roasters, thương hiệu cà phê đặc sản thành lập năm 2021. Một số nguồn cho biết thông tin doanh nghiệp của Every Half từng ghi Nguyễn Hải Ninh là giám đốc, trong khi đội ngũ sáng lập/vận hành có nhiều nhân sự từng gắn bó với The Coffee House. Đến năm 2025, Every Half được đưa tin đã gọi vốn 3 triệu USD vòng Pre-Series A và vận hành 14 cửa hàng tại TP.HCM.

Nhìn lại hành trình của Nguyễn Hải Ninh, có thể thấy anh là mẫu doanh nhân khởi nghiệp liên tục trong các lĩnh vực gắn với đời sống đô thị: từ cà phê chuỗi, cà phê đặc sản đến lưu trú thế hệ mới. Dấu ấn lớn nhất của anh vẫn là The Coffee House - thương hiệu giúp định hình một giai đoạn phát triển của thị trường cà phê chuỗi Việt Nam, đồng thời đưa tên tuổi Nguyễn Hải Ninh trở thành một trong những founder tiêu biểu của thế hệ startup Việt sau năm 2010.