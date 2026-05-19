TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, thừa nhận sống thiếu lành mạnh: 15 lần phẫu thuật gương mặt, hiện tại gây chú ý

Mới đây, thông tin TikToker Đan Thy thông báo mắc ung thư máu nhận về nhiều sự quan tâm trên MXH. Cô thừa nhận suốt 1 thời gian dài mình đã sống trong nhịp sinh hoạt thiếu lành mạnh như thức đến sáng, không uống nước lọc…. Trong chia sẻ mới nhất, cô cho biết bản thân sẽ tạm gác lại công việc và dành thời gian điều trị trong thời gian tới, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Đan Thy thông báo mắc ung thư máu.

Cái tên Đan Thy nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm, kéo theo sự chú ý trở lại với hành trình thay đổi ngoại hình gây tranh cãi suốt nhiều năm qua của nữ TikToker này.

Đan Thy tên thật là Bùi Đan Thy, sinh năm 2003. Cô được nhiều người biết đến nhờ các video biến hình, makeup, bắt trend trên TikTok. Tuy nhiên, trước khi trở thành gương mặt sở hữu hàng triệu người theo dõi, Đan Thy từng gây chú ý bởi việc công khai can thiệp thẩm mỹ từ khi còn rất trẻ.

Theo những chia sẻ trước đây, khoảng năm 16 tuổi, Đan Thy đã bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Từ đó đến nay, cô trải qua hàng loạt cuộc “dao kéo” lớn nhỏ nhằm chỉnh sửa các đường nét trên gương mặt.

Gương mặt Đan Thy trước - sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô trải qua nhiều lần "dao kéo".

Nữ TikToker từng cho biết diện mạo hiện tại là kết quả của nhiều lần can thiệp như cắt hàm, hạ gò má, nâng mũi, làm mắt, tiêm filler hay chỉnh sửa vòng 1. Tính đến năm 2024, Đan Thy chia sẻ mình đã làm mắt 4 lần, sửa mũi 3 lần cùng nhiều lần tiêm filler ở các vị trí khác nhau. Đến giữa năm 2025, cô tiếp tục tiết lộ đã trải qua khoảng 15 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó đáng nhớ nhất là gọt hàm và hạ gò má.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng tháng 9/2025, Đan Thy tiếp tục chia sẻ chuyện dặm filler ở tai và thử thêm nhiều xu hướng làm đẹp đang thịnh hành trên mạng xã hội.

So với những hình ảnh trước đây, diện mạo của Đan Thy thay đổi gần như hoàn toàn. Nếu thời điểm chưa phẫu thuật, cô sở hữu gương mặt tròn, sống mũi thấp, đường nét khá nhẹ nhàng thì sau nhiều lần can thiệp, nữ TikToker xuất hiện với gương mặt nhỏ hơn, sống mũi cao, cằm nhọn và các đường nét sắc sảo.

Việc công khai hành trình “dao kéo” giúp Đan Thy thu hút sự chú ý lớn trên MXH. Nhiều người theo dõi cho rằng cô trở nên tự tin hơn, phù hợp với định hướng làm sáng tạo nội dung và hình ảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, song song với đó, nữ TikToker cũng liên tục vướng tranh cãi về ngoại hình. Không ít ý kiến cho rằng cô đang lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, khiến gương mặt mất đi sự tự nhiên, biểu cảm trở nên cứng và thiếu hài hòa.

Nhiều lần cô xuất hiện với gương mặt đơ cứng.

Hiện tại, Đan Thy sở hữu kênh TikTok hơn 11 triệu lượt theo dõi cùng Instagram hơn 600 nghìn follower. Nội dung của cô chủ yếu xoay quanh makeup, biến hình, làm đẹp và các trend thịnh hành, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem.

Nội dung của Đan Thy chủ yếu xoay quanh makeup, biến hình, làm đẹp và bắt trend. Cô gây chú ý nhờ khả năng thay đổi diện mạo chỉ sau vài bước trang điểm, kết hợp biểu cảm, góc quay và hiệu ứng chuyển cảnh nhanh - kiểu nội dung rất phổ biến với Gen Z trên TikTok. Không chỉ dừng ở các video makeup đơn thuần, Đan Thy còn thường xuyên xây dựng hình tượng theo nhiều phong cách khác nhau như nữ thần tượng Hàn Quốc, hot girl mạng, girl crush hay các layout makeup đang thịnh hành,...

Một số hình ảnh gần đây của Đan Thy:

Ảnh: IGNV