Thái Công bất ngờ "bốc hơi" khỏi MXH: Chuyện gì đang xảy ra?

Sáng 19/5, NTK Quách Thái Công bất ngờ xóa toàn bộ lịch sử bài viết trên trang Facebook cá nhân khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ.

Đặc biệt hơn, kênh TikTok cũng hoàn toàn biến mất không một chút dấu vết. Hiện nay, NTK người Đức gốc Việt chỉ còn hoạt động trên mạng xã hội qua 2 kênh Youtube Thái Công TV và thaicong_official trên instagram.

Trước đó, tối muộn 18/5, Thái Công vẫn còn đăng tải bài viết gây nhiều ý kiến trái chiều về việc người Việt nói tiếng Anh.

"Người thiếu học, ít khi tiếp xúc với môi trường quốc tế, thường hay ngồi chửi những ai xen tiếng Anh vào tiếng Việt “Nói tiếng Việt “sen kẻ” tiếng Anh nghe cho sang!”, Thái Công chia sẻ.

Nhiều người đồn đoán, chính bởi phát ngôn "vạ miệng" này đã khiến Thái Công nhận về nhiều chỉ trích đến mức phải "bốc hơi" khỏi mạng xã hội.

Với cư dân mạng, cái tên Quách Thái Công đã quá nổi tiếng. Những màn khoe nhà, khoe đồ dùng hạng sang từ biệt thự, siêu xe đến cái chén ăn hột vịt lộn, đồ gắp đá cũng phải sang tới nóc của Quách Thái Công làm "cõi mạng" dậy sóng.

Trên trang web chính thức, Quách Thái Công được giới thiệu là nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt. Sang Đức từ năm 10 tuổi, Thái Công được gia đình giáo dục theo truyền thống Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình trưởng thành và làm việc tại Đức, Thái Công đã cảm thụ, thấu hiểu sâu sắc văn hoá, phong cách, thẩm mỹ phương Tây.

Sống và trưởng thành ở Đức hơn 32 năm, anh theo đuổi và tốt nghiệp chuyên ngành thời trang – nhiếp ảnh. Quá trình đến với thiết kế nội thất hoàn toàn ngẫu nhiên khi Thái Công trưng bày các bức hình mình chụp trong 1 không gian nội thất và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều khách hàng. Kể từ đó, Thái Công bắt đầu theo đuổi những lớp học chuyên môn cũng như trau dồi kinh nghiệm thực tế.

Quách Thái Công đã hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất được 20 năm, đạt được nhiều giải thưởng cao quý như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York – Hoa Kỳ trao tặng, Sư Tử Vàng ở Cannes – Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

Năm 2025, Thái Công quyết định mở gian hàng bán đồ super luxury (siêu cao cấp) trên TikTok Shop. Và cửa hàng online này đã khiến cơ số dân mạng "phải uống thuốc tăng cường sức lực" để chống chọi với những con số áp giá cho sản phẩm mà họ nhìn thấy.

Chẳng hạn, một chiếc bình hoa màu xanh nhìn khá đơn giản có giá hơn 235 triệu đồng, dụng cụ gắp đá có giá khoảng 10 triệu đồng, hộp đựng khăn giấy hơn 31 triệu đồng, xô đựng đá 70,3 triệu đồng, nến thơm cũng có giá dao động 3 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng,...

Trước đó, Thái Công cũng khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi chia sẻ "12 vật dụng tút vẻ đẹp trai" của mình. Thái Công cho biết thương hiệu kem đánh răng yêu thích của mình là Marvis – thương hiệu nha khoa cao cấp đến từ đất nước Ý, có giá khoảng 10 EUR. Sau đó, ông giới thiệu công dụng cũng như giải thích chất lượng xịn xò của sản phẩm này.

Trong clip giới thiệu nhà với vợ chồng đại gia Quận 7 - Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ, Thái Công đã nói rằng: "Cái toilet mà còn để bên cạnh bồn tắm thì làm sao hiểu được phong cách sống". Thái Công cũng từng chia sẻ "cực gắt" về chuyện đi du lịch. Theo đó ông cho rằng nếu đi máy bay, ít nhất phải đi hạng thương gia hoặc hạng nhất không thì thôi.

"Nếu không tiền thì anh không đi, anh ở nhà. Vì anh biết đi du lịch hạng rẻ tiền rất mệt mỏi, từ việc phải tự check-in, ra xếp hàng… rồi bay qua New York phải đổi vé, chờ đợi 4 - 5 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi". Hay "Tôi rất kỵ đi đến đâu mà bắt cởi giày nhưng lên du thuyền thì cởi giày là phong tục bình thường... Còn nếu ai mời Thái Công về nhà mà bắt phải cởi giày thì Thái Công sẽ đi về".