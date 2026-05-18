Phát hiện nam thanh niên 19 tuổi bán cơm rang ở chợ mỗi tối, lãi gần 80 triệu đồng/tháng

Một thanh niên người Trung Quốc đang trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ diện những bộ vest bảnh bao và thực hiện các động tác nấu ăn cực ngầu tại một chợ đêm. Mô hình kinh doanh độc đáo này mang về cho anh doanh thu lên tới 50.000 nhân dân tệ (193,5 triệu VNĐ) mỗi tháng.

Người thanh niên họ Lu bắt đầu khởi nghiệp với xe cơm chiên tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, từ năm 17 tuổi. Với mong muốn trông “lịch sự và tươm tất”, hơn, một ngày nọ, anh nảy ra ý tưởng ặc một bộ vest chỉnh tề trong lúc đứng bếp.

Hiện tại ở tuổi 19, Lu “đốn tim” thực khách bằng những tư thế nấu ăn đậm chất điện ảnh: từ vuốt tóc ngược, nháy mắt trước ống kính, bắt gọn quả trứng do người nhà tung cho, cho đến tư thế đứng tấn cao chân đầy dứt khoát khi đổ đồ thừa ra khỏi chảo.

Đặc biệt, anh sở hữu kỹ thuật hất chảo điêu luyện đặc trưng của các đầu bếp Trung Hoa. Trên tài khoản mạng xã hội đang sở hữu 46.000 lượt theo dõi và 190,000 lượt thích, Lu thường xuyên đăng tải các video nấu ăn phong cách kèm hashtag #sanjifriedrice (Cơm chiên Sanji).

Để màn trình diễn phần hoàn hảo, Lục thậm chí còn ngậm một điếu thuốc ở khóe môi khi nấu ăn, nhưng không châm lửa.

Quầy hàng của Lu mở cửa đều đặn từ 5h chiều đến 11h30 đêm mỗi ngày. Vào giờ cao điểm, anh có thể hoàn thành một phần cơm chiên chỉ trong vòng 3 phút và đứng bếp liên tục nhiều giờ liền không nghỉ.

Mỗi ngày, Lu bán hơn 200 suất cơm chiên mỗi ngày với giá khoảng 10 nhân dân tệ (1,5 USD) một suất. Doanh thu hàng tháng là 50.000 nhân dân tệ. Sau khi trừ chi phí, anh lãi 20.000 nhân dân tệ (77 triệu VNĐ)/tháng.

Bố của Lu là người hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu và đôi khi đứng bếp phụ ở bên cạnh để con trai tập trung vào phong cách nấu ăn biểu diễn. Trước những ý kiến hoài nghi của cư dân mạng cho rằng con số doanh thu “vô lý” so với toán học thông thường, Lục giải thích rằng anh thường chiên nhiều suất cùng một lúc. Để tăng tính chân thực, anh chàng thậm chí đã bật tính năng livestream (phát trực tiếp) quá trình buôn bán của mình.

Chàng trai trẻ tâm sự, ban đầu anh mặc suit chỉ vì muốn “mang lại chút lãng mạn cho cuộc sống mưu sinh xô bồ”, chứ không ngờ lại nhận được sự ủng hộ từ khách hàng đến vậy.

Anh thẳng thắn thừa nhận: “Có thể ban đầu thực khách mua cơm vì tò mò, nhưng điều giữ chân họ ở lại chính là hương vị”.

