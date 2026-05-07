"Tổng tài phô mai nướng” và vợ hơn 20 tuổi rời chợ đêm Đà Lạt, mở quán: Bị chê bán mắc, phục vụ đánh DJ lạc quẻ?

“Tổng tài chợ Đà Lạt” là cái tên mà cư dân mạng đặt cho Xuân Thành (biệt danh “Muzan chợ đêm”, SN 2005) - chàng trai từng gây sốt với quầy phô mai nướng ở chợ đêm Đà Lạt.

Anh chàng này nổi lên từ tháng 9/2025. Thời điểm này, những clip ghi lại cảnh anh chàng bán hàng ở chợ, hút khách nườm nượp hút lượng tương tác cao. Anh chàng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, trang phục bán hàng lúc nào cũng là áo sơ mi, quần âu, đội mũ phớt nên gắn liền với biệt danh “tổng tài”. Không những vậy, để thu hút khách hàng, “tổng tài” thường trình diễn thêm cả vũ đạo theo nhạc. Vừa nhảy, vừa “múa lửa”, vừa làm đồ ăn cho khách. Song, việc lượng khách kéo đến quá đông cũng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hàng quán bên cạnh, nhiều người tỏ thái độ không hài lòng.

"Tổng tài bán phô mai nướng" ở chợ đêm Đà Lạt nổi tiếng.

Đến khoảng tháng 1/2026, sau một vài sự cố ngoài ý muốn, Xuân Thành tạm ngưng bán tại chợ trong một thời gian.

Đến cuối tháng 4 vừa qua, anh cùng bạn gái thông báo quay trở lại, nhưng không còn là một quầy hàng rong quen thuộc ở chợ Đà Lạt. Thay vào đó, cả hai quyết định thuê mặt bằng, mở quán kinh doanh riêng tại khu vực phường Xuân Hương, Đà Lạt. Quán chính thức khai trương ngày 25/4, với mô hình kết hợp ẩm thực, âm nhạc, DJ.

Xuân Thành và bạn gái mở quán mới, không còn bán rong ở chợ.

Trong những hình ảnh được Xuân Thành chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, không gian bên trong quán khá nhỏ, bố trí một dàn nhạc ở khu vực trung tâm, phía dưới là dãy bàn ghế để khách ngồi ăn uống. Anh vẫn giữ “phong cách cũ”: vừa nướng phô mai, bán thêm các món ăn vặt như cá viên chiên, vừa chơi nhạc, làm DJ để khuấy động không khí.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, thay vì sự hào hứng như trước, lần comeback này lại đi kèm nhiều ý kiến trái chiều về cả giá cả lẫn mô hình mà anh chàng này lựa chọn kinh doanh, hiểu lầm đối tượng khách hàng.

Một trong những điểm được nhắc đến nhiều là không gian quán. Nhiều netizen nhận xét khu vực bên trong khá chật và bí, việc kết hợp vừa nấu ăn, vừa mở nhạc lớn trong cùng một không gian kín khiến trải nghiệm không thực sự thoải mái. Không ít ý kiến cho rằng mô hình này “ôm đồm”, chưa rõ ràng giữa việc tập trung vào ẩm thực hay giải trí.

Anh chàng vừa đánh DJ, vừa nấu ăn.

Trong clip được Xuân Thành chia sẻ lên MXH thì có thể thấy không gian quán khá chập hẹp, khó để gộp cả mô hình giải trí lẫn bán đồ ăn.

Chưa dừng lại ở đó, khi đã chuyển sang thuê mặt bằng, chi phí vận hành như tiền thuê, nhân công hay các khoản phát sinh đều cao hơn đáng kể. Trong khi đó, thực đơn vẫn chủ yếu là các món ăn vặt như phô mai que, cá viên chiên - vốn quen thuộc với mô hình vỉa hè hoặc chợ đêm, nên bị cho là chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Điều này khiến nhiều người lo ngại về tính bền vững lâu dài.

Nhiều người còn cho rằng yếu tố từng giúp Xuân Thành “gây bão” trước đây cũng được netizen phân tích lại. Nhiều ý kiến cho rằng sức hút của “tổng tài bán phô mai” không chỉ nằm ở món ăn hay âm nhạc, mà đến từ không khí đông đúc, sự tò mò và trải nghiệm đặc trưng của chợ đêm. Khi chuyển sang không gian quán riêng, những yếu tố này không còn, đồng nghĩa với việc tệp khách hàng ban đầu cũng khó được giữ nguyên. Thực tế, một số người đi ngang qua cũng cho biết quán hiện tại chưa có được sự nhộn nhịp như trước.

Đặc biệt, vấn đề giá cả và trải nghiệm dịch vụ là điểm gây tranh luận rõ rệt. Nhiều netizen chia sẻ rằng họ đã đến quán ăn, và mức giá cho một phô mai que ở đây là 40.000 đồng, trước đó ở chợ anh bán với giá 35.000 đồng.

Theo ý kiến từ cư dân mạng, khi ăn ở chợ đêm, việc mua một món ăn vặt với giá này vẫn dễ chấp nhận vì mang tính tiện đường, không khí đông vui, có nhiều lựa chọn xung quanh. Trong khi đó, nếu phải tìm đến một quán riêng chỉ để ăn phô mai que hoặc đồ chiên, trải nghiệm tổng thể (không gian, dịch vụ, sự đa dạng món) cần tương xứng hơn. Chính sự “lệch pha” giữa giá và trải nghiệm khiến nhiều người cảm thấy chưa thuyết phục, từ đó dẫn đến nhận định rằng dịch vụ hiện tại chưa thật sự phù hợp với mức giá đưa ra.

Trước những góp ý này, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận trực tiếp dưới các video của Xuân Thành, đề xuất thay đổi mô hình theo hướng rõ ràng hơn, như: tập trung hoàn toàn vào ẩm thực, hoặc phát triển theo hướng quán bar/pub để tận dụng yếu tố âm nhạc,...

Xuân Thành cũng thể hiện thái độ cầu thị. Khi có một bình luận bày tỏ: “Rất yêu quý bạn nhưng mình khuyên thật mô hình bạn đang làm nó khó tồn tại và phát triển lắm ”, Xuân Thành nhanh chóng phản hồi, ghi nhận sự góp ý của cư dân mạng: “Dạ, để em đổi mô hình ạ”

Anh chàng cũng lắng nghe những góp ý từ netizen, có khả năng sẽ chuyển đổi mô hình trong tương lai. Ảnh chụp màn hình.

Anh cũng chia sẻ thêm rằng do không thể tiếp tục bán tại chợ nên hai người đã cố gắng tìm một mặt bằng gần khu vực này, đồng thời chuẩn bị cả bãi đỗ xe rộng để phục vụ khách.

Nửa kia của Xuân Thành là Vân Kiều (SN 1986), hơn anh 20 tuổi. Cả hai đồng hành cùng nhau trong việc kinh doanh từ những ngày đầu với xe phô mai nướng ở chợ đêm, cho đến thời điểm mở quán ở hiện tại. Xuân Thành phụ trách chế biến và biểu diễn, trong khi bạn gái hỗ trợ chăm sóc khách hàng, thu ngân và vận hành chung. Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai vẫn thoải mái công khai tình cảm, thường xưng hô “vợ - chồng” trên mạng xã hội.

Hiện tại, câu chuyện chuyển từ quầy hàng chợ đêm sang mô hình quán riêng của “tổng tài bán phô mai” vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Những góp ý từ cư dân mạng, đặc biệt xoay quanh giá cả và trải nghiệm dịch vụ, có thể sẽ là cơ sở để cặp đôi điều chỉnh hướng đi trong thời gian tới.

