Nội trợ kiểu “phú bà” Ngọc Loan: Đeo tạp dề Versace, dùng nồi gang 10 triệu/ chiếc, ngồi ăn ngắm trọn Landmark 81

Ngọc Loan Trần (SN 1993, ở TP.HCM) là người đẹp này toát ra vibe một“phú bà” đúng nghĩa từ vẻ bề ngoài đến cuộc sống. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường hay công việc, cô thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ loạt nội dung về trang trí nhà cửa, cắm hoa và đặc biệt là nấu ăn.

Các video làm bánh, nấu bữa phụ,... của Ngọc Loan thường đạt hàng triệu lượt xem, không chỉ bởi kỹ năng mà còn vì thành phẩm quá đỗi chỉn chu. Nhiều người nhận xét những món ăn cô làm ra trông chẳng khác gì được phục vụ trong nhà hàng 5 sao, từ hình thức đến cách bày biện. Nhưng điều khiến netizen chú ý hơn cả lại nằm ở… căn bếp. Không gian nấu nướng của Ngọc Loan được đầu tư theo kiểu nhìn đến đâu là “toát ra mùi tiền đến đó”, từ nội thất đến từng món đồ nhỏ nhất.

Trong một clip nấu ăn mới đây, Ngọc Loan gây chú ý khi “đập hộp” chiếc tạp dề mới, dùng để nấu ăn của Versace - thương hiệu thời trang xa xỉ, cao cấp bậc nhất thế giới đến từ Ý. Theo giá hiện tại trên Saks Fifth Avenue (chuỗi cửa hàng bách hóa xa xỉ nổi tiếng của Mỹ) thì set 4 món bao gồm 1 cái tạp dề, 1 đôi găng tay lò nướng và hai cái khăn lau bếp có giá khoảng 450 USD (gần 12 triệu đồng).

Sau khi nhận ra chi tiết này, nhiều người xuýt xoa trước độ chịu chi của phú bà Ngọc Loan. Tới tạp dề cũng lên đến tiền triệu, của thương hiệu xa xỉ. “Đúng là phú bà có khác, đứng nấu ăn mà diện luôn tạp dề hàng hiệu”, “Xịn đến cái tạp dề cũng không tầm thường”, “Xem đến đâu là toát ra mùi giàu sang phú quý đến đó”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Xem video, nhiều người còn bị thu hút bởi căn nhà mà người đẹp này đang sống, nhìn hình ảnh trong video nhiều người đoán đây là một căn biệt thự đơn lập ở TP.HCM. Đáng chú ý là khu sân thượng - nơi cô thường ngồi “chill” với đồ ăn nhẹ, từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa và nhìn thấy Landmark 81, đủ để cảm nhận rõ nét đô thị nhưng vẫn giữ được cảm giác riêng tư, thư thả.

Không chỉ có tạp dề hàng hiệu mà trong nhiều clip netizen cũng “soi” ra được loạt đồ dùng nhà bếp toàn hàng xịn. Bộ nồi gang bí ngô cao cấp thuộc một thương hiệu nổi tiếng ở Pháp, có giá bán trên các sàn thương mại điện tử từ 6-10 triệu đồng/nồi tùy vào size.

Bộ giá đựng dao (6 dao) bằng gỗ keo cao cấp này có giá bán trên web chính hãng hơn 12 triệu đồng. Máy trộn bột đa năng cùng hãng với bộ giá đựng giao có giá khoảng 15 triệu đồng.

Các vật dụng khác trong bếp, từ bát đĩa, ly tách đến đồ decor, cũng chủ yếu là gốm, sứ và thủy tinh cao cấp.

Căn bếp của Ngọc Loan không chỉ dừng ở mức “đắt tiền” mà còn mang rõ dấu ấn của một phong cách sống có gu. Không gian này luôn được cô chăm chút kỹ lưỡng, từ việc cắm hoa tươi, thay đổi cách bày biện đến sắp xếp từng chi tiết nhỏ sao, tất cả đều toát lên sự chỉn chu và tỉ mỉ, khiến dân mạng không tiếc lời khen kiểu: “đã đẹp, đã giàu còn khéo” hay “chuẩn vibe dâu hào môn”.

Dù không công khai cụ thể về tài sản hay thu nhập, Ngọc Loan vẫn thường được cư dân mạng gắn với hình ảnh “phú bà” nhờ những gì cô thể hiện trong cuộc sống thường ngày.

Sau khi bước ra từ The Face Vietnam 2016, người đẹp không hoạt động showbiz rầm rộ mà chuyển hướng sang kinh doanh, xây dựng hình ảnh cá nhân. Cô khiến nhiều người chú ý khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đời sống mang màu sắc xa hoa, gắn với loạt thú chơi đắt đỏ: Nhà đẹp, đồ hiệu, xế hộp sang, đi du lịch nước ngoài,... được mệnh danh là "phú bà".

Ngọc Loan được biết đến từ The Face Vietnam 2016, vào top 2 team Phạm Hương. Sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt sắc sảo đậm chất high-fashion, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thương hiệu thời trang. Rời showbiz, cô lại theo đuổi hướng đi riêng: kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng thương hiệu cá nhân.

