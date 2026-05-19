Khả Ngân tuổi 29 tham gia IRONMAN: Chạy bộ, đạp xe, leo núi để tìm lời giải cho câu hỏi mà showbiz không trả lời được

Nếu hỏi nhớ gì nhất về Khả Ngân, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bộ ảnh hot girl boxing năm 2012. Thiếu nữ 15 tuổi với gương mặt thanh tú, thích tone hồng nhưng lại xuất hiện trên sàn đấu với đôi găng tay to đùng, cái nhìn đầy thách thức. Sự đối lập đó đủ sâu sắc để khắc vào trí nhớ người xem suốt 14 năm qua.

Và nếu gặp Khả Ngân bây giờ - lúc 5 giờ sáng, trên một cung đường dốc đứng giữa rừng núi, đẫm mồ hôi, đồng hồ thể thao liên tục báo nhịp tim - có lẽ bạn sẽ nhận ra mỹ nhân sinh năm 1997 này không hề thay đổi. Cô đang tiếp tục làm đúng thứ mình luôn làm từ năm 15 tuổi, là chọn những bộ môn mà người ta không mấy ai ngờ tới rồi đi đến tận cùng của nó.

Vài năm gần đây, song song với hình ảnh diễn viên, một Khả Ngân thật khác cũng xuất hiện nhiều hơn: ở vạch xuất phát của các giải chạy bộ, ở trên những đường chạy trail (chạy đường mòn, chạy bộ kết hợp leo núi) thử thách, ở chặng cuối một cuộc thi triathlon (môn thể thao sức bền bao gồm 3 phân môn: bơi lội, đạp xe, chạy bộ) khi đôi chân đã gần như không còn muốn bước tiếp,...

Gần nhất - đầu tháng 5 vừa qua, Khả Ngân hoàn thành nội dung Sunrise Sprint (bơi - 750m, đạp xe - 20km, chạy bộ - 5km) trong khuôn khổ của giải IRONMAN Việt Nam tại Đà Nẵng. Cô lập thành tích 1 giờ 53 phút, top 7 bảng nữ nhóm tuổi 25 - 29, riêng ở môn bơi lội, Ngân thuộc top 4 bảng nữ cùng nhóm tuổi.

Với nhiều người, đó là một Khả Ngân lạ lẫm. Với Khả Ngân, đó mới là phiên bản chân thực nhất của mình.

Khi cơ thể bắt đầu hỏi những câu mà showbiz không trả lời được

Khả Ngân vốn có nền tảng thể thao từ nhỏ với bơi lội và boxing nên quen với việc khổ luyện từ sớm. Nhưng chạy bộ, trail hay triathlon tìm đến cô muộn hơn, vào đúng thời điểm cuộc sống và công việc bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà ngoại hình hay hoạt động nghệ thuật không thể trả lời được.

"Những năm gần đây, khi công việc và cuộc sống thay đổi, Ngân bắt đầu tìm đến các bộ môn sức bền nhiều hơn như chạy bộ, trail hay triathlon. Với mình, đây không chỉ là chuyện tập luyện để khỏe hay giữ vóc dáng, chúng giúp mình học được rất nhiều về sự kiên trì, khả năng chịu áp lực và cách lắng nghe cơ thể. Mỗi lần hoàn thành một cung đường trail hay chạm một cột mốc mới trong luyện tập đều cho cảm giác rất tuyệt vời - vì biết mình vừa tự vượt qua giới hạn của bản thân và hôm nay tốt hơn hôm qua một chút” - Khả Ngân chia sẻ.

Là người làm nghệ thuật, Khả Ngân cũng từng tin cảm xúc là thứ quan trọng nhất. Nhưng sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, cô càng nhận ra rằng để giữ được nguồn cảm xúc đẹp và năng lượng tích cực lâu dài, cần một nội lực thật vững vàng: "Đến một thời điểm nào đó, mình nhận ra sức khỏe không chỉ là chuyện ngoại hình, mà là nền tảng để một người có thể đi đường dài với cuộc sống, công việc và cả cảm xúc của chính mình" .

Và những bộ môn sức bền dạy cô điều đó theo cách không trường lớp nào làm được: "Có những giới hạn không thể vượt qua bằng cảm hứng nhất thời, mà phải bằng sự kỷ luật, kiên nhẫn và khả năng đối thoại với chính bản thân trong những lúc mệt mỏi nhất”.

Dần dần, trail hay triathlon vượt ra ngoài khái niệm tập luyện của Khả Ngân lúc nào không hay. Nó bắt đầu ảnh hưởng đến cách cô ngủ, ăn uống, quản lý thời gian, chăm sóc tinh thần và cả cách đối diện với áp lực mỗi ngày, cũng là thứ phản ánh rõ nhất con người cô ở thời điểm này: thích những gì bền vững, nhiều thử thách và mang lại năng lượng tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhìn vào một ngày bình thường của Khả Ngân bây giờ cũng thấy rõ điều đó. Cô đi ngủ sớm để 5 giờ sáng dậy chạy bộ hoặc đạp xe, ngồi giãn cơ sau buổi tập khi người vẫn còn ê ẩm, trong túi lúc nào cũng có kem chống nắng và snacks, thường xuyên kiểm tra chỉ số giấc ngủ trên đồng hồ thể thao,... Đang chạy mà gặp trời mưa thì thay vì chạy vào nhà thì "thôi chạy tiếp luôn cũng được".

Những buổi tập dài không nghe nhạc, chỉ nghe tiếng thở và cảm nhận từng bước chân cũng là lúc cô cảm nhận rõ về bản thân nhất: “Với Ngân, thể thao bây giờ giống như một kiểu thiền, giúp mình hiện diện hơn với cơ thể, với thiên nhiên và với chính cảm xúc của mình” .

Trên đường chạy, không có ai đóng thế cho bạn như trên phim trường

Nhiều năm qua, Khả Ngân quen với việc hóa thân vào nhân vật do mình thủ vai, quen với áp lực phải giữ hình ảnh, phải tỏ ra ổn dù đôi khi đã rất mệt. Nhưng trên đường chạy, cô không thể và cũng không cần làm điều đó.

“Trong thể thao, mình không thể ‘đóng vai’ mạnh mẽ hơn thực tế” - Khả Ngân nói.

Khi chạy trail, cơ thể sẽ phản ánh đúng những gì mình đã tích lũy trước đó. Con dốc không quan tâm bạn là ai, cũng không có ngoại lệ cho người nổi tiếng. “Dù là người nổi tiếng, hào nhoáng hay không, cuối cùng ai cũng phải tự bước bằng đôi chân của mình. Điều đó khiến Ngân hiểu rằng giá trị thật sự của một người không nằm ở việc họ xuất hiện rực rỡ thế nào trước người khác, mà là họ là ai khi đối diện một mình với chính mình” - Khả Ngân nói.

Chính vì vậy, trail với Khả Ngân không chỉ là thể thao, mà là không gian hiếm hoi để cô tạm rời khỏi nhịp sống quá nhanh và quá nhiều điều ồn ào. Ở giữa thiên nhiên, Khả Ngân nghe thấy bản thân rõ hơn:

"Có lẽ đây chính là khoảnh khắc mình đang bước qua một giới hạn mới của bản thân. Vì nếu mọi thứ luôn dễ dàng thì mình sẽ không thay đổi. Còn khi cơ thể bắt đầu mỏi, tinh thần bắt đầu muốn bỏ cuộc nhưng mình vẫn chọn cố thêm một chút nữa thì đó là lúc mình đang trưởng thành hơn - không chỉ trong thể thao mà cả trong cuộc sống” .

Để rồi điều hấp dẫn nhất sau mỗi cung trail của Khả Ngân không phải là cảm giác chinh phục hay được ở một mình, nó đơn giản hơn nhiều. Đó là sự biết ơn vì “ cơ thể mình vẫn còn khỏe mạnh, trái tim mình vẫn còn đủ năng lượng để trải nghiệm và sống hết mình với mọi thứ xung quanh” .

Về chi phí đầu tư cho chạy bộ, Khả Ngân cho biết trail hay triathlon là những bộ môn cần đầu tư - từ tập luyện, thiết bị đến các chuyến đi cho giải đấu. Từng trải qua viêm cân gan bàn chân, đau đầu gối và chấn thương, cô rút ra bài học cho riêng mình trong chuyện chuẩn bị giày, quần áo, phụ kiện,...

“Trước đây Ngân nghĩ giày, đồng hồ hay đồ chạy chuyên dụng là kiểu ‘có cũng được, không có cũng không sao’. Nhưng sau khi chạy bộ và đi trail nghiêm túc hơn, Ngân mới thấy đôi giày thật sự là món đáng đầu tư nhất. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức bền và việc hạn chế chấn thương khi đi đường dài.

Ngoài ra đồng hồ cũng rất đáng tiền vì giúp Ngân kiểm soát nhịp tim, pace và giới hạn cơ thể tốt hơn. Còn quần áo chạy chuyên dụng thì thật ra cũng quan trọng hơn mình nghĩ, vì mặc không phù hợp rất dễ bị rát hoặc khó chịu khi vận động lâu” .

Thói quen chi tiêu của Khả Ngân cũng dần thay đổi từ khi chạy bộ. Không phải kiểu bỏ cao gót để đi giày chạy hay đánh đổi resort để lấy một suất đi trail quốc tế mà là ngày càng rõ ràng hơn về đâu là thứ thật sự đáng để đầu tư: "Trước đây mình thường đầu tư cho những thứ giúp mình đẹp hơn bên ngoài, còn hiện tại mình thấy mình đang đầu tư cho sức khỏe, trải nghiệm và nội lực bên trong. Giá trị của thể thao không nằm ở việc mình chi bao nhiêu tiền, mà là mình bắt đầu từ đâu và kiên trì với nó như thế nào” .

Trưởng thành đôi khi không phải “cố thêm một chút”, mà là “mình nghỉ một chút không sao cả”

Ngưỡng cửa tuổi 30 dạy người ta nhiều thứ, nhưng có một bài học mà không phải ai cũng chịu thừa nhận sớm: mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng phải gồng lên để bước tiếp.

Khả Ngân hiểu điều đó sau những lần cơ thể bắt đầu lên tiếng, đúng vào lúc cô vẫn nghĩ mình ổn. Có một thời gian, cô cũng như nhiều người trẻ khác, quen với việc cố thêm một chút, chịu thêm một chút, nghĩ rằng chỉ cần đủ ý chí thì chuyện gì cũng vượt qua được. Nhưng thể thao và cả những biến cố liên quan đến sức khỏe lẫn gia đình, khiến cô dần nhìn mọi thứ chậm hơn.

Khả Ngân nhận ra cơ thể không phải cỗ máy có thể hoạt động mãi bằng tinh thần: “Ý chí không phải là cố chấp. ‘Cố thêm một chút’ là khi mình vẫn còn khả năng để bước tiếp. Còn lắng nghe bản thân là biết khi nào mình cần nghỉ ngơi và hồi phục để không làm tổn thương chính mình về lâu dài”.

Có lẽ đó cũng là tâm thế rất đặc trưng của những người đang loanh quanh ở độ tuổi 30 như Khả Ngân.

Khi còn trẻ hơn, nhiều người nhìn cơ thể bằng tiêu chuẩn của ngoại hình, cân nặng hay sự hoàn hảo. Nhưng càng trưởng thành, ưu tiên dần thay đổi. Thay vì hỏi “mình đã đủ đẹp chưa”, người ta bắt đầu biết ơn vì cơ thể mình vẫn còn khỏe mạnh để chạy, để thở, để sống một ngày bình thường mà không đau đớn hay kiệt sức.

“Chỉ cần còn đủ sức khỏe để chạy, để thở và cảm nhận cuộc sống thôi cũng đã là một điều rất đáng biết ơn” - bởi đến một độ tuổi nào đó, người ta không còn tập luyện chỉ để đẹp hơn. Họ chạy bộ, leo dốc hay thức dậy từ 5 giờ sáng đôi khi chỉ để cảm thấy mình vẫn còn kết nối với chính cơ thể và cuộc sống này.

Có lẽ điều đẹp nhất mà sự trưởng thành mang lại cũng nằm ở đó: bạn học được cách mạnh mẽ để đi qua những điều không dễ dàng, nhưng cũng đủ bao dung để không còn ép mình phải gồng lên nữa. Thay vào đó, bạn bắt đầu dịu dàng với chính mình hơn - bằng cách sống chậm lại, thở sâu hơn và trân trọng từng lần cơ thể vẫn còn đáp lại lời mình gọi bằng một bước chạy về phía trước.

“Trước đây mình nghĩ mạnh mẽ là lúc nào cũng phải tiến về phía trước, phải luôn đầy năng lượng và không được phép yếu đi. Nhưng càng trưởng thành, mình càng thấy một người thật sự vững vàng là người hiểu mình đang cần gì ở từng giai đoạn.

Có những lúc mình cần cố gắng hết sức, nhưng cũng có những lúc mình cần được nghỉ ngơi, được chậm lại và cho bản thân thời gian hồi phục. Cơ thể không mạnh lên trong lúc mình ép nó liên tục, mà mạnh lên sau những khoảng hồi phục đúng cách.

Trưởng thành, đôi khi điều khó nhất không phải là cố thêm, mà là dám thừa nhận mình đang mệt và cho phép bản thân được nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi” .