Thấy xe đạp dựng bên đường, cô đồng nát dắt mang đi, lời giải thích khiến chủ xe "choáng"

Trong qua trình dắt xe đạp, người phụ nữ làm đồng nát còn nhờ một nam thanh niên giúp đỡ giữ xe. Thanh niên nhiệt tình giúp mà không biết rõ câu chuyện cụ thể.

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại sự việc hy hữu xảy ra trước cửa một ngôi nhà ở Vĩnh Thanh, Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip cùng chia sẻ của người đăng tải thì khoảng 20h tối ngày 7/6, một phụ nữ làm nghề đồng nát đi qua khu vực nhà có camera an ninh và gom các thùng, bìa carton vứt bên góc đường. Một lúc sau, bà thậm chí còn dắt luôn một chiếc xe đạp dựng gần đó, rồi đặt lên xe của mình.

Loay hoay mãi không thể buộc cố định xe đạp "nhặt được", bà đã nhờ thanh niên mặc áo đen đứng gần đó hỗ trợ mình. Đúng lúc đó, một người phụ nữ khác xuất hiện. Chị gọi hỏi: "bà lấy xe đạp ở đâu đấy?", cô đồng nát vô tư trả lời: "nhặt ở bãi rác". Câu trả lời khiến người phụ nữ "choáng" vì khu vực trước cửa nhà không phải nơi tập kết rác thải. Quan sát kỹ hơn, chị nhận ra đó chính là xe đạp của gia đình mình. Sau một hồi tranh luận, chiếc xe đạp đã quay trở lại vị trí ban đầu.

Đoạn clip gây chú ý.

Được biết, chiếc xe đạp gây tranh cãi trong clip trên là của gia đình chị Hồ Minh Thu (sinh sống tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội). Chia sẻ sự việc trên Tri Thức - Znews, chị Minh Thu cho hay thời điểm đó mình đang ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ ở quê thì phát hiện một người phụ nữ đang dắt chiếc xe đạp giống của nhà mình đi.

Chị Thu chủ động tiến lại và thông báo đây là tài sản của gia đình mình. Thông tin thêm về thanh niên áo đen trong clip, chị Thu chia sẻ, anh chàng không hề biết về nguồn gốc của chiếc xe mà đơn giản chỉ là nhiệt tình giúp đỡ người lớn tuổi. Vì thế, khi nghe chị nói, cậu hiểu ra mọi chuyện, ngại ngùng rồi rời đi. Còn người phụ nữ đồng nát cũng buông xe xuống và bỏ đi, không đưa ra lời giải thích gì.

Sau sự việc, tài sản vẫn còn nguyên vẹn nên gia đình không trình báo với cơ quan chức năng mà chỉ đăng clip lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo người dân cảnh giác.