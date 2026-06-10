Dừng phát hành, thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Thông tin được đăng tải chính thức trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sáng ngày 10/6, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đưa ra kết luận về việc xử lý cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” của Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Thông báo được đăng chính thức trên website và tài khoản Facebook chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bài đăng trên tài khoản Facebook Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo đó, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách trên báo chí và mạng xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.

Ngày 2/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành; đồng thời tổ chức rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh.

Đến ngày 3/6/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn; đồng thời nhận trách nhiệm của Nhà xuất bản và lãnh đạo Nhà xuất bản đối với những hạn chế, thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Ngày 4/6/2026, trên cơ sở báo cáo của Nhà xuất bản, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của Nhà xuất bản, Giám đốc và Tổng biên tập nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách; đồng thời rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật .

Ngày 7/6/2026, để bảo đảm việc thực hiện được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi; đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chủ quản chỉ đạo Nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Cũng trong sáng ngày 10/6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã đưa ra thông cáo chính thức về việc xử lý cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng đưa ra thông cáo chính thức

Theo đó, NXB Hội Nhà văn cho biết trong thời gian có nhiều ý kiến phản ánh, góp ý liên quan đến một số nội dung lịch sử, dữ liệu và cách diễn đạt trong tác phẩm. Vì vậy phía NXB đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung cuốn sách.

“Qua rà soát, Nhà xuất bản nhận thấy hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử, một số nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy, kỳ vọng của bạn đọc” - trích từ thông cáo của NXB Hội Nhà văn.

Hiện tại, NXB Hội Nhà văn cũng đã thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, ban hành quyết định dừng phát hành và quyết liệt triển khai thu hồi cuốn sách; đồng thời thực hiện các biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.