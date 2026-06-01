Công an cảnh báo: Bạo lực học đường từ giây phút này sẽ không còn được dung thứ!
Thông báo nhận được nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng.
Cách các cơ quan chức năng làm truyền thông trên mạng xã hội đang thay đổi rất nhanh. Hiện tại, nhiều tài khoản chính thức của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động tiếp cận người trẻ bằng cách viết gần gũi hơn, trực diện hơn và đặc biệt là đánh thẳng vào những vấn đề xã hội gây bức xúc. Không ít bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ vì chạm đúng tâm lý cộng đồng.
Mới đây, tài khoản Facebook chính thức của Công an xã Phước Mỹ Trung (Vĩnh Long) thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết với tiêu đề: “Bạo lực học đường từ giây phút này sẽ không còn được dung thứ!”. Nội dung bài đăng mang giọng điệu cứng rắn, nhấn mạnh thông điệp rằng các hành vi bạo lực trong trường học sẽ không còn dừng ở mức “kiểm điểm”, “hòa giải nội bộ” hay “rút kinh nghiệm”.
Nguyên văn chia sẻ từ tài khoản Công an xã Phước Mỹ Trung:
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TỪ GIÂY PHÚT NÀY SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC DUNG THỨ!
Không còn chuyện “tự kiểm điểm”, “giải quyết nội bộ” hay vài dòng tường trình rồi cho qua. Hai vụ việc rúng động dư luận gần đây đã khiến cơ quan công an phải ra tay cực kỳ quyết liệt và đó chính là tín hiệu rõ ràng:
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG = XỬ LÝ HÌNH SỰ. KHÔNG NGOẠI LỆ!
1. Vụ nữ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ)
Không còn kiểu “xin lỗi - hoà giải - rút kinh nghiệm”!
Công an đã khởi tố 2 nữ sinh và vì cả hai đã trên 16 tuổi, hành vi đánh hội đồng gây thương tích nghiêm trọng sẽ đối diện mức án tù thực sự.
Không chỉ là kỷ luật trường học - đây là hồ sơ hình sự.
Những tiếng khóc nghẹn của nạn nhân trong bệnh viện đã buộc cả hệ thống phải hành động.
2. Vụ nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng
Một nhóm “giang hồ nhí” 14 - 15 tuổi, tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Nhưng lần này:
* Công an đã khởi tố ngay đối tượng cầm đầu mới 14 tuổi.
* Các đối tượng còn lại bị lập hồ sơ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.
* Nạn nhân thì nằm hôn mê sâu, thoi thóp giành giật sự sống.
Không còn bình phong “trẻ em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm”.
Gây tội thì phải trả giá.
KHI MỘT ĐỨA TRẺ NẰM HÔN MÊ, CẢ XÃ HỘI KHÔNG THỂ IM LẶNG
Một em đang thở yếu ớt giữa phòng bệnh, một em thì chấn thương não nặng, gia đình tuyệt vọng bấu víu từng giây. Trong khi đó, những kẻ gây ra tội ác trước đó tự tin quay clip, tung lên mạng, cười cợt như trò tiêu khiển.
Đủ rồi!
Bạo lực học đường không còn là chuyện của riêng nhà trường. Nó là tội ác có thật, có hậu quả thật, và đang cướp đi tương lai của nhiều đứa trẻ.
ĐÃ ĐẾN LÚC CẢ XÃ HỘI CÙNG LÊN TIẾNG!
* Không bao che!
* Không bao biện bằng câu “trẻ con bồng bột”!
* Không cho phép những kẻ gây tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!
Hôm nay chúng ta lên tiếng để ngày mai con em chúng ta được đến trường mà không phải sợ hãi. Vì tương lai của các em. Vì sự an toàn của cả một thế hệ. Chỉ cần xã hội còn im lặng, bạo lực sẽ còn leo thang. Nhưng khi công lý bắt đầu mạnh tay, kẻ gây tội sẽ không còn đường trốn chạy.
Sau 2 ngày đăng tải, bài đăng nhận được gần 51k lượt yêu thích, lượt bình luận và chia sẻ đều xấp xỉ 3k, cho thấy mức độ viral của nội dung.
Điểm khiến bài viết nhận được sự quan tâm lớn nằm ở cách sử dụng ngôn ngữ trực diện, quyết liệt và đánh mạnh vào cảm xúc xã hội. Không né tránh thực tế, bài đăng gọi bạo lực học đường là “tội ác có thật”, đồng thời cho rằng đây không còn là vấn đề riêng của nhà trường mà đã trở thành câu chuyện cần cả xã hội lên tiếng.
Thông điệp “Bạo lực học đường = xử lý hình sự. Không ngoại lệ!” cũng nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc cần có những biện pháp đủ mạnh để răn đe, bởi hậu quả của các vụ việc hiện nay không còn dừng ở xô xát học sinh thông thường mà đã dẫn đến chấn thương nặng, tổn thương tâm lý, thậm chí đe dọa tính mạng.
Công chúng cũng đánh giá việc cơ quan chức năng công khai quan điểm xử lý quyết liệt là tín hiệu tích cực, góp phần tạo ra môi trường học đường an toàn hơn thay vì tiếp tục xem đây chỉ là những mâu thuẫn tuổi mới lớn. Một số bình luận từ cư dân mạng:
- Đã có những quyết sách kịp thời để cha mẹ yên tâm khi con đến trường và mỗi ngày đến trường là niềm vui của trẻ và là những ngày đầy kỷ niệm mà tuổi thơ ai cũng có. Rất mong được các thầy cô, các cấp lãnh đạo và công an vào cuộc với những quyết sách, nghiệp vụ chuyên môn hướng dẫn giáo dục bảo vệ an ninh học đường.
- Mình nghĩ vấn đề này ngoài việc xử phạt nặng thì cái cấp thiết nhất vẫn là tuyên truyền, không chỉ tuyên truyền về nội dung mình còn phải tuyên truyền phổ biến hình phạt, để các bạn trẻ thấy được hậu quả và hình phạt, để các bạn ấy bỏ ngay cái ý tưởng bạo lực từ trong suy nghĩ.
- Hoan hô các chú, riêng việc này ủng hộ 2 tay 2 chân. Vì một môi trường lành mạnh an toàn cho con em chúng ta học tập và phát triển.
- Ủng hộ phương án nghiêm khắc này của pháp luật. Khi các cháu còn chưa đủ khả năng tự vệ cho chính mình thì nên có những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn bạo lực.