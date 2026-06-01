Công an cảnh báo: Bạo lực học đường từ giây phút này sẽ không còn được dung thứ!

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TỪ GIÂY PHÚT NÀY SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC DUNG THỨ!

Không còn chuyện “tự kiểm điểm”, “giải quyết nội bộ” hay vài dòng tường trình rồi cho qua. Hai vụ việc rúng động dư luận gần đây đã khiến cơ quan công an phải ra tay cực kỳ quyết liệt và đó chính là tín hiệu rõ ràng:

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG = XỬ LÝ HÌNH SỰ. KHÔNG NGOẠI LỆ!

1. Vụ nữ sinh tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ)

Không còn kiểu “xin lỗi - hoà giải - rút kinh nghiệm”!

Công an đã khởi tố 2 nữ sinh và vì cả hai đã trên 16 tuổi, hành vi đánh hội đồng gây thương tích nghiêm trọng sẽ đối diện mức án tù thực sự.

Không chỉ là kỷ luật trường học - đây là hồ sơ hình sự.

Những tiếng khóc nghẹn của nạn nhân trong bệnh viện đã buộc cả hệ thống phải hành động.

2. Vụ nam sinh lớp 8 ở Lâm Đồng

Một nhóm “giang hồ nhí” 14 - 15 tuổi, tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Nhưng lần này:

* Công an đã khởi tố ngay đối tượng cầm đầu mới 14 tuổi.

* Các đối tượng còn lại bị lập hồ sơ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”.

* Nạn nhân thì nằm hôn mê sâu, thoi thóp giành giật sự sống.

Không còn bình phong “trẻ em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm”.

Gây tội thì phải trả giá.

KHI MỘT ĐỨA TRẺ NẰM HÔN MÊ, CẢ XÃ HỘI KHÔNG THỂ IM LẶNG

Một em đang thở yếu ớt giữa phòng bệnh, một em thì chấn thương não nặng, gia đình tuyệt vọng bấu víu từng giây. Trong khi đó, những kẻ gây ra tội ác trước đó tự tin quay clip, tung lên mạng, cười cợt như trò tiêu khiển.

Đủ rồi!

Bạo lực học đường không còn là chuyện của riêng nhà trường. Nó là tội ác có thật, có hậu quả thật, và đang cướp đi tương lai của nhiều đứa trẻ.

ĐÃ ĐẾN LÚC CẢ XÃ HỘI CÙNG LÊN TIẾNG!

* Không bao che!

* Không bao biện bằng câu “trẻ con bồng bột”!

* Không cho phép những kẻ gây tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Hôm nay chúng ta lên tiếng để ngày mai con em chúng ta được đến trường mà không phải sợ hãi. Vì tương lai của các em. Vì sự an toàn của cả một thế hệ. Chỉ cần xã hội còn im lặng, bạo lực sẽ còn leo thang. Nhưng khi công lý bắt đầu mạnh tay, kẻ gây tội sẽ không còn đường trốn chạy.