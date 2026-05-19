Cam thường lia trúng 3 mỹ nhân phim Việt giờ vàng VTV đi ăn nem nướng: Quỳnh Kool, Quỳnh Nga mặt nhỏ xíu, Lã Thanh Huyền trông lạ nhất

Giữa thời đại filter, app chỉnh ảnh và những bộ ảnh được setup kỹ lưỡng, một trong những điều khiến dân mạng tò mò nhất có lẽ là: “Người nổi tiếng ngoài đời thật trông thế nào?”. Và mỗi khi xuất hiện những khoảnh khắc lọt cam thường, không qua chỉnh sửa hay ánh sáng cầu kỳ, nhan sắc thật của các mỹ nhân đình đám lại lập tức trở thành chủ đề bàn tán.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm bạn thân mỹ nhân Quỳnh Kool, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga đi du lịch ở Hội An đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong video, bộ ba ghé một quán ăn địa phương để thưởng thức nem nướng, trò chuyện thoải mái và hoàn toàn trong trạng thái đời thường.

Khoảnh khắc đi ăn nem nướng của hội bạn thân mỹ nhân được team qua đường bắt gặp (Nguồn: @haiyen_____92)

Điều khiến netizen chú ý nhất chính là visual của cả 3 dưới “cam thường”. Không layout makeup sắc nét, không góc máy studio, nhưng nhan sắc của dàn mỹ nhân vẫn nhận về hàng loạt lời khen.

Đầu tiên phải kể đến mặt mộc gây bất ngờ của Lã Thanh Huyền. Dù gần như không chút son phấn nào, làn da mộc khiến cô trông có phần khác lạ so với những bức ảnh makeup chỉn chu. Trong khi đó, Quỳnh Kool và Quỳnh Nga tiếp tục được khen có visual nổi bật, gương mặt nhỏ và thần thái ngọt ngào đúng chuẩn cam thường cũng đẹp.

“Lã Thanh Huyền mộc mạc quá luôn”, “Lã Thanh Huyền mặt mộc trông lạ lẫm nhưng rất tự nhiên, “Quỳnh Kool và Quỳnh Nga xinh quá”, “Quỳnh Nga vẫn quá là xinh”, “Ý là quay trộm nhưng cả 3 đều xinh”, “Cam thường mà ai cũng xinh nhỉ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thích thú trước năng lượng thoải mái, tự nhiên của nhóm bạn khi đi ăn uống và du lịch cùng nhau. Thay vì hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ hay phim ảnh, khoảnh khắc đời thường giản dị này lại khiến khán giả cảm thấy gần gũi hơn với các mỹ nhân.

Hiện tại đoạn clip này đã nhận về 2,2 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn.

Từ trái qua: Quỳnh Kool, Lã Thanh Huyền, Quỳnh Nga. Nhóm bạn ăn uống khá thoải mái ở một quán ăn địa phương

Một cư dân mạng khác xác nhận Quỳnh Kool ngoài đời xinh xắn, khoe ảnh chụp chung cùng mỹ nhân

Trước đó, cũng trong chuyến đi này, Quỳnh Nga nhận về nhiều bình luận trái chiều, cho rằng hình ảnh được cô nàng đăng tải quá "ảo", dùng app điều chỉnh đến mức khác xa ngoài đời. Với những ý kiến này, Quỳnh Nga khá thoải mái bày tỏ quan điểm của bản thân. Nữ diễn viên để lại bình luận rằng "Ai giờ mà không dùng app chứ". Với cô, việc sử dụng app để làm đẹp là chuyện phổ biến.

Khi một số cư dân mạng so sánh nhan sắc cô hiện tại với thời "cá sấu chúa", Quỳnh Nga cũng phản hồi "20 năm rồi sao như hồi đấy được em!". Mỹ nhân đình đám cũng công khai luôn giao diện trên mạng của cô là do trang điểm kỹ và dùng app.

Phản ứng của Quỳnh Nga trước bình luận từ cư dân mạng về chuyện nhan sắc