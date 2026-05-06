Danh tính cô gái đi xem tennis lọt vào cam thường nhà đài, nổi tiếng sau vài giây vì đẹp siêu thực

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ nhiều hình ảnh một cô gái đang ngồi ở khán đài, theo dõi một trận đấu tennis - đôi nam nữ, giữa đội tuyển Brazil và USA. Theo như những gì thể hiện trên màn hình thì sự kiện này được phát sóng trực tiếp trên đài SBS của Hàn Quốc.

Hình ảnh cô gái được chụp qua màn hình TV buổi live đang được nhiều fanpage chia sẻ lại rầm rộ, với caption: “ Khán giả nữ khiến dân mạng "cảm nắng" với nhan sắc sáng rực như thiên thần”.

Nhiều fanpage đăng tải hình ảnh cô gái đi cổ vũ thể thao, lọt vào camera thường mà nhan sắc cữ ngỡ là AI. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều người gọi cô là nữ thần, tiên nữ. Xinh đẹp đến mức nhiều người còn nghi ngờ đây là sản phẩm của AI, không có thật ngoài đời “Đẹp dữ vậy”, “Có khi nào là AI không chứ người bình thường sao hoàn hảo vậy”, “Cần tìm info của bạn này, xinh dữ vậy”, “Nhìn vào là bị thu hút luôn ấy, quá đẹp đi”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Rất nhanh, danh tính của cô gái đã được tìm ra. “Đập tan” tin đồn là sản phẩm của AI.

Cô gái có tên Adrianna Ku (SN 2003, sinh ra ở Ba Lan, hiện đang sống ở Seoul, Hàn Quốc). Cô tốt nghiệp đại học Đại học Kyung Hee vào tháng 3/2025, hiện là influencer, model tự do, có gần 70N follower trên mạng xã hội.

Cô gái đang viral - Adrianna Ku.

Sắc vóc đời thường xinh không góc chết.

Adrianna Ku cũng chính là người đăng tải hình ảnh đang viral nêu trên lên Instagram cá nhân khoảng 1 ngày trước, với caption (tạm dịch): “Trận đấu xem có vui không?”. Bài đăng này cũng nhận được nhiều lượt tương tác hơn so với những post trước đó của cô nàng. Nhiều người sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội, tìm được chính chủ liền vào bình luận ngay, dành lời khen ngợi nhan sắc cho cô gái này.

Adrianna bắt đầu hoạt động trên Instagram từ năm 2016, sau đó dần lấn sân sang làm người mẫu tự do, được nhiều nhãn hàng chú ý tới nhờ vẻ ngoài xinh dáng, vóc dáng nổi bật. Người đẹp này cũng có gu thời trang, “cân” được nhiều phong cách khác nhau.

Trên mạng xã hội, hầu hết cô chỉ chia sẻ hình ảnh về công việc làm mẫu ảnh, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm…

Người đẹp vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái.

Cô làm mẫu ảnh tự do từ năm 2023 đến nay.

Thỉnh thoảng, cô cũng đăng tải một vài khoảnh khắc đời thường như đi ăn, đi chơi hay đi du lịch. Song, dù là những tấm hình makeup chỉn chu, chụp vội hay selfie qua gương thì visual của cô gái này cũng là điều thu hút hơn cả. Cô nàng từng chia sẻ bản thân yêu thích làm đẹp, chăm ăn đồ healthy giữ dáng, tập gym và yoga đều có đủ.

Cô nàng hiện đang độc thân.

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác của Adrianna Ku:

Ảnh: IGNV.