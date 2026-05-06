Clip quay trong phòng tắm của "búp bê sống" cao 1m73 và thủ môn Việt, xem chỉ biết ước!

Câu chuyện cuộc sống của người nổi tiếng luôn nhận về nhiều sự quan tâm, đặc biệt là chuyện của các cầu thủ và vợ. Lần này là thủ môn Bùi Tiến Dũng (SN 1997, quê Thanh Hóa) và vợ Dianka Zakhidova (sinh năm 2000, người mẫu gốc Ukraine). Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân cặp đôi này vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, chăm sóc con trai tại nhà riêng và thỉnh thoảng đi du lịch hoặc về thăm quê ngoại ở châu Âu.

Mới đây, cặp đôi có chuyến du lịch Măng Đen (Quảng Ngãi).

Trên trang Facebook cá nhân, Dianka Zakhidova gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc bên chồng trong phòng tắm của một khu nghỉ dưỡng, nơi cả hai thoải mái cùng nhau thực hiện các bước chăm sóc cá nhân. Bùi Tiến Dũng đứng vén tóc hộ để vợ rửa mặt, skincare. Sau đó, anh cũng giúp vợ thoa kem dưỡng, cả 2 kết thúc clip bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Nữ người mẫu tiết lộ đây chính là “our little evening routine” - thói quen nhỏ mà hai vợ chồng vẫn duy trì vào mỗi buổi tối.

Việc cùng nhau duy trì những thói quen nhỏ trong đời sống thường nhật phần nào cho thấy mức độ gắn kết của cặp đôi sau hơn 3 năm về chung một nhà.

Trước đó, cặp đôi cũng thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình cảm đời thường. Bùi Tiến Dũng không ngại vào bếp phụ vợ nấu ăn, cùng chăm con, chồng mua hoa tặng vợ,...

Dianka Zakhidova dành phần lớn nội dung trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình để chia sẻ hình ảnh về gia đình. Cô lo chu toàn công việc nhà và chăm sóc con trai để chồng yên tâm thi đấu.

Sau khi kết hôn, Bùi Tiến Dũng cũng hướng tới hình ảnh người đàn ông của gia đình, yêu chiều vợ con, cân bằng giữa công việc, bạn bè và gia đình.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, anh chàng cũng thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị khác của vợ khi ở nhà. Từ mặt mộc đến sự đảm đang, chịu khó học nấu cơm Việt của Dianka đều được chàng cầu thủ chia sẻ. Và chính những khoảnh khắc chân thực này của cặp vợ chồng trẻ đã giúp họ được mọi người yêu quý hơn.

Năm ngoái, trong dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, trên trang Facebook cá nhân, Bùi Tiến Dũng nhận xét nửa kia là một người vợ tuyệt vời, khi cô luôn là hậu phương vững chắc, đảm đam, chu toàn chuyện gia đình: “Em là một người vợ tuyệt vời mà anh có được. Anh không thể mong ước và đòi hỏi được gì hơn thế này nữa. Cuộc sống của anh thật hạnh phúc vì có em ở đây. Em à, hãy luôn cùng nhau trải qua mỗi ngày như thế, cùng nhau tiến bộ và trở nên tốt hơn, thật nhiều tình yêu, niềm vui và tiếng cười trong gia đình của chúng ta em nhé. Trong giây phút này, trong hôm nay, ngày mai và những ngày thật xa nữa. Anh yêu em hơn những gì anh có thể nói”.

Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò hồi tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của siêu mẫu người Ukraina. Cặp đôi tổ chức đám cưới ngày 22/5/2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Hiện tại, Bùi Tiến Dũng đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại V.League, còn vợ anh - Dianka Zakhidova làm người mẫu, KOL trên mạng xã hội.

Sau khi sinh, bà xã của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả và góp mặt tại nhiều show diễn thời trang đình đám. Cô được mệnh danh là “búp bê sống” Ukraine, nàng WAGs sở hữu sắc vóc "đỉnh nhất". Với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhan sắc của Dianka Zakhidova được đánh giá có phần thăng hạng. Ngoài ra, Dianka dành thời gian chăm sóc gia đình và nghỉ dưỡng nhiều nơi.