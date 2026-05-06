Hậu sinh non ở tuần 35, Linda Ngô gây tranh cãi khi gội đầu, làm móng tại giường

Mới đây, cặp đôi Linda Ngô và Phong Đạt đã chính thức chào đón con đầu lòng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, Linda Ngô sinh non ở tuần thứ 35, mọi thứ đến bất ngờ hơn dự tính nên dù đã chuẩn bị sẵn từ đồ dùng cần thiết hay tâm lý khi đi sinh thì cô cảm thấy mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Sau khi sinh, em bé của Linda Ngô nằm tại phòng chăm sóc sơ sinh đặc biệt 2 ngày. Khoảng thời gian này, cô tranh thủ dành cho bản thân để nghỉ ngơi, dưỡng sức, chuẩn bị bước vào hành trình của một “mẹ bỉm sữa” chính hiệu. Bên cạnh việc tập đi, ăn uống bồi bổ để lấy lại sức, Linda Ngô còn chia sẻ rằng đã đi gội đầu, massage thậm chí làm móng hậu sinh con vài ngày.

Điều này vô tình trở thành chủ đề gây tranh cãi trên MXH bởi nhiều người cho rằng sau khi sinh con không nên vội làm đẹp như gội đầu, làm móng vì “có kiêng có lành”, tránh ảnh hưởng đến sau này. Không ít người trực tiếp để lại bình luận trong video của Linda Ngô, bày tỏ sự lo ngại khi cô chăm sóc bản thân, làm đẹp quá sớm.

Nhiều “mẹ bỉm sữa” cho rằng phải trải qua rồi mới “thấy cảnh”, không phải tự nhiên mà được truyền tai nhau về các biện pháp kiêng cữ. Thậm chí, không ít người còn chia sẻ lại chính kinh nghiệm mà bản thân trải qua sau vài năm sinh con.

Trước những tranh luận từ cộng đồng mạng, Linda Ngô cũng lên tiếng, cô bày tỏ dịch vụ gội đầu có trong gói hậu sinh của bệnh viện. Ngoài ra, nữ TikToker cũng cho rằng gội đầu sau sinh là bình thường, không nhất thiết phải kiêng cữ quá khắt khe. Tuy nhiên, cô không đề cập đến dịch vụ làm móng sau sinh.

Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này của Linda Ngô. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc ảnh hưởng đến sức khỏe về sau còn phụ thuộc vào thể trạng của từng người, không phải chỉ vì gội đầu mà gây suy yếu.

Song, dân tình cũng dành lời khuyên rằng sau khi sinh có thể làm móng (cắt, tỉa, sơn móng thông thường) nhưng nên đợi ít nhất 1 tháng (hết tháng ở cữ) để cơ thể phục hồi. Ngoài ra có một số bình luận cho rằng cũng cần hạn chế làm móng gel/acrylic vì hóa chất mạnh có thể ảnh hưởng đến sữa mẹ và bé.

Một số bình luận của netizen:

- “Lúc mình sinh mổ ở bệnh viện cũng book dịch vụ chăm mẹ sau sinh. Họ thậm chí còn gội đầu cách 2 ngày 1 lần nên mình nghĩ là bình thường thôi. Còn làm móng tay thì mình không rõ”.

- “Mình sinh con được hơn 1 ngày cũng gội đầu rồi nè. Gội thì nó sạch sẽ, cơ thể thoải mái cảm thấy khỏe khoắn hơn. Chỉ là mình không biết sơn móng tay sớm như vậy mùi móng có ảnh hưởng gì đến con hay không thôi”.

- “Thực ra không phải do kiêng mà do mình dưỡng từ bên trong ấy, dưỡng huyết từ bên trong là thấy khác liền à. Còn bên ngoài tránh lạnh, nghĩa là tắm gội gì cũng nước ấm và sấy liền, lau khô liền, sơn móng không khuyến khích vì có hoá chất, con còn nhỏ nên tránh cho con tiếp xúc. Ăn uống thì ăn đồ ấm, tránh dầu mỡ nhiều, dinh dưỡng cân bằng là được”.

- “Gội đầu mình nghĩ bình thường nhưng chắc nên hạn chế làm móng. Chỉ cần cắt gọn gàng thôi vì sơn mùi sơn, hóa chất sợ gây ảnh hưởng đến em bé”.

- “Tùy thể trạng, cá nhân mỗi người nhưng tốt nhất vẫn nên có kiêng có lành. Cứ cẩn thận vẫn là ổn nhất”.

Được biết, Linda Ngô sinh con tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) - bệnh viện quốc tế có tiếng được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Gói dịch vụ mà cặp đôi lựa chọn cũng thuộc phân khúc cao cấp nhất, mang lại trải nghiệm gần như nghỉ dưỡng 5 sao ngay trong bệnh viện.

Đặc biệt, em bé có khu chăm sóc riêng với phòng tắm chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh và an toàn. Một trong những điểm đáng chú ý là dịch vụ chăm sóc bé qua đêm, nơi đội ngũ y tá hỗ trợ theo dõi và chăm sóc trẻ sơ sinh để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh. Đây là dịch vụ thường chỉ có ở các gói cao cấp tại bệnh viện quốc tế. Gói sinh này thường được gọi là "gói sinh phòng tổng thống" để nói về dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp dành cho các mẹ bỉm, thường có mức giá 60 - 70 triệu đồng.

Với 5,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok, Linda Ngô (SN 2000) và Phong Đạt (SN 1994) là cặp đôi được nhiều người yêu thích. Sau khoảng 6 năm gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2023. Hình ảnh cặp đôi với phong cách trẻ trung, gần gũi cùng các nội dung đời sống hài hước đã thu hút sự quan tâm lớn từ người theo dõi.

Sau hơn 2 năm kết hôn, cặp đôi lần đầu thông báo tin vui vào cuối năm 2025. Từ đó đến nay, Linda Ngô và Phong Đạt chia sẻ thêm nhiều về cách chuẩn bị chào đón con đầu lòng cũng như làm vlog về những điều mà cả hai sẵn sàng đầu tư, chăm chút cho con.