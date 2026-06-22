Độc thân ở tuổi 36, Ngọc Thảo vẫn tin vào cảm giác đầu: Vì sao nhiều người đặt niềm tin vào trực giác?

Đằng sau quan điểm tưởng như rất cảm tính lại là một hiện tượng tâm lý đã được nghiên cứu từ lâu, đặc biệt trong các mối quan hệ hẹn hò.

Hẹn hò ở tuổi 20 có thể là câu chuyện của cảm xúc. Nhưng bước sang tuổi 30, khi nhiều người bắt đầu nghĩ đến hôn nhân, chuyện chọn bạn đời cũng trở nên thực tế hơn với hàng loạt tiêu chí được đặt ra.

Ngọc Thảo cũng không ngoại lệ. Cựu hot girl thừa nhận mình có "cả tỷ tiêu chí" nếu nói về người yêu lý tưởng. Tuy nhiên, nếu để chọn một và cũng là điều mà bản thân ưu tiên nhất thì đó là cảm giác đầu tiên khi gặp một người.

Ngọc Thảo tại buổi phỏng vấn, chia sẻ về tuổi 30s. Ảnh: Viết Thanh

Clip phỏng vấn Ngọc Thảo sau tuổi 30.

“Mình tin vào cảm giác đầu tiên. Khi gặp một người (xa lạ) mà mình thấy vui, nói chuyện hợp và có thể đùa giỡn với nhau thì đó là điều rất quan trọng.

Tại vì Thảo ưu tiên niềm vui trong cuộc sống. Nên khi gặp một đối tượng nào đó mà người ta tạo cho mình cảm giác thoải mái, vui vẻ, mình có thể tự nhiên kể nhiều chuyện của mình thì Thảo sẽ tin vào cảm giác đó và thử tìm hiểu. Sau đó mới tính đến những điều khác”, cô chia sẻ.

Cảm giác ban đầu mà ổn thì Ngọc Thảo mới bắt đầu cân nhắc đến những yếu tố khác: Có nên hẹn gặp thêm lần nữa hay không? Hai người có đủ phù hợp để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí là hôn nhân hay không?

Ngược lại, nếu cảm giác ở buổi gặp đầu tiên không tốt thì cô cũng không có ý định cố gắng níu kéo hay chờ đợi kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Ngọc Thảo dạo này thay đổi, dành thời gian đi du lịch, tập thể thao.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng. Không ít người cho rằng khi bước vào độ tuổi trưởng thành, đặc biệt là sau tuổi 30, quỹ thời gian và năng lượng dành cho việc hẹn hò không còn nhiều như trước. Thay vì cố gắng duy trì một mối quan hệ mà bản thân đã cảm thấy không có sự kết nối ngay từ đầu, họ chọn lắng nghe trực giác của mình và dành cơ hội cho những người phù hợp hơn.

Đây cũng là lý do nhiều người xem buổi first date như một “vòng sàng lọc” đầu tiên. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, cả hai cảm thấy thoải mái và muốn gặp lại, mối quan hệ sẽ có cơ hội để tiếp tục. Ngược lại, nếu mọi thứ gượng gạo hoặc tạo cảm giác không phù hợp, việc dừng lại sớm đôi khi cũng là cách tiết kiệm thời gian và cảm xúc cho cả hai phía.

Vì sao nhiều người tin “cảm giác đầu tiên thường đúng”?

Thực tế, niềm tin của Ngọc Thảo cũng là điều được nhắc đến khá nhiều trong tâm lý học.

Hiện tượng này thường được lý giải bằng “hiệu ứng đầu tiên” - đây là xu hướng con người dành trọng số lớn hơn cho những thông tin xuất hiện đầu tiên khi tiếp xúc với một người, từ đó hình thành ấn tượng ban đầu và ảnh hưởng đến các đánh giá về sau, theo bài viết về “hiệu ứng ưu tiên trong cuộc sống” trên website của Đại học Thượng Khâu (Trung Quốc).

Đi kèm với đó là khái niệm “phán đoán lát cắt mỏng”. Nghĩa là chỉ trong thời gian rất ngắn, não bộ đã có thể vô thức xử lý hàng loạt tín hiệu như ánh mắt, nụ cười, cách giao tiếp, giọng nói hay ngôn ngữ cơ thể để đưa ra nhận định sơ bộ về đối phương. Nói cách khác, thứ mà nhiều người gọi là “linh cảm” đôi khi không hoàn toàn vô căn cứ, mà là kết quả của việc não bộ tổng hợp rất nhiều thông tin trong tích tắc.

Trong lĩnh vực tâm lý học tình yêu, ấn tượng đầu tiên cũng được xem là yếu tố quan trọng quyết định việc một người có muốn tiếp tục tìm hiểu hay không, đồng thời gắn với khái niệm “nhất kiến chung tình” - hay còn gọi là tình yêu sét đánh.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng ấn tượng ban đầu chỉ là một cơ chế phán đoán nhanh, chứ không phải kết luận cuối cùng về một con người.

Bởi lẽ, ấn tượng ấy rất dễ bị chi phối bởi ngoại hình, cách ăn mặc, khả năng giao tiếp hay “hiệu ứng hào quang” (Halo Effect) - hiện tượng chúng ta vô thức đánh giá cao toàn bộ một người chỉ vì họ sở hữu một vài điểm nổi bật.

Một người nói chuyện duyên dáng chưa chắc đã phù hợp để đồng hành lâu dài. Ngược lại, cũng có những người khá ít nói hoặc hơi ngại ngùng trong lần đầu gặp gỡ nhưng lại là đối tác rất đáng tin cậy khi tiếp xúc lâu hơn.

Tuy nhiên, vẫn có một số lý do ngoại cảnh khác khiến nhiều người lựa chọn lắng nghe trực giác của mình

Theo đó, buổi hẹn đầu tiên thường là thời điểm mỗi người xuất hiện với phiên bản chỉn chu nhất. Họ dành thời gian chọn trang phục, chuẩn bị chủ đề trò chuyện, cố gắng cư xử lịch sự và tạo thiện cảm với đối phương. Nói cách khác, đây gần như là “phiên bản có sự chuẩn bị kỹ lưỡng” nhất của mỗi người.

Vì vậy, nhiều người cho rằng nếu ngay cả trong hoàn cảnh ấy, bản thân vẫn cảm thấy không có sự kết nối, không thoải mái hoặc không muốn có buổi gặp thứ hai thì cảm giác đó cũng đáng để cân nhắc.

Ở chiều ngược lại, việc một người đến buổi hẹn đầu với thái độ hời hợt, thiếu chuẩn bị hoặc quá xuề xòa đôi khi cũng phần nào phản ánh mức độ nghiêm túc mà họ dành cho cuộc gặp.

Dĩ nhiên, không có công thức nào đúng cho mọi mối quan hệ.

“Cảm giác đầu tiên” có thể là một tín hiệu đáng tham khảo, nhưng sẽ đáng tin hơn khi được đặt cạnh quá trình quan sát, trò chuyện và tìm hiểu lâu dài. Bởi suy cho cùng, một cuộc hôn nhân không được quyết định chỉ trong một buổi first date, nhưng buổi first date lại có thể là lời gợi ý đầu tiên về việc liệu hai người có nên cho nhau cơ hội hay không.