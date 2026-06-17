First date ở tuổi 31: Cuộc gặp kéo dài 2 tiếng nhưng chỉ mất 10 phút để biết mình muốn độc thân

First date ở tuổi ngoài 30 cũng lạ lắm!

Nếu ở tuổi 20 - 25, một buổi first date thường đi kèm cảm giác hồi hộp, kỳ vọng và những câu hỏi kiểu "Liệu đây có phải người phù hợp không?", thì đến tuổi 30+, nhiều người bước vào một cuộc hẹn với tâm thế khác hẳn.

Họ không còn cố gắng gây ấn tượng bằng mọi giá. Bởi bản thân họ không còn xem việc có người yêu là một cột mốc bắt buộc phải hoàn thành trước một độ tuổi nào đó. Sau nhiều năm đi làm, va chạm, yêu đương và sống một mình, những cuộc hẹn ở tuổi ngoài 30 đôi khi lại mang đến một phát hiện thú vị: Hóa ra cuộc sống độc thân hiện tại cũng không tệ.

Cuộc hẹn kéo dài 2 tiếng nhưng 10 phút đầu đã biết sẽ không có lần thứ hai

Mai Anh - đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội vừa bước sang tuổi 31 hồi đầu năm nay. Sau một mối tình kéo dài gần 6 năm kết thúc cách đây hơn 2 năm, cô không còn quá hào hứng với chuyện hẹn hò.

"Tôi không đóng cửa trái tim hay gì cả. Chỉ là cuộc sống hiện tại khá bận. Đi làm, tập gym, cuối tuần cà phê với bạn bè, về nhà xem phim, đọc sách. Mọi thứ đều ổn nên tôi không còn cảm giác phải kiếm người yêu bằng được”, Mai Anh chia sẻ.

Đầu năm nay, dưới sự "mai mối nhiệt tình" của hội bạn thân, Mai Anh đồng ý gặp một người đàn ông hơn mình 3 tuổi.

Trước buổi hẹn, mọi thứ đều khá hứa hẹn. Hai người trò chuyện qua tin nhắn gần 2 tuần, có nhiều điểm chung về công việc, sở thích du lịch và đều đang sống độc thân. Nhưng cảm giác ngoài đời lại hoàn toàn khác.

"Tôi nghĩ chỉ khoảng 10 phút sau khi ngồi xuống là đã biết mình không muốn gặp lại anh ấy”, cô bạn nói.

Điều đáng nói là đối phương không có điểm gì đáng chê. Công việc ổn định, cư xử lịch sự, ngoại hình gọn gàng. Vấn đề nằm ở cảm xúc. Mai Anh kể trong suốt cuộc trò chuyện, cô liên tục phải nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo. Không có sự tò mò tự nhiên và cũng không có cảm giác muốn biết thêm về người đang ngồi đối diện. Mọi thứ chỉ đang cố duy trì vì phép lịch sự chứ không phải vì hứng thú.

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Cuộc hẹn vẫn kéo dài gần 2 tiếng. Họ ăn tối, trò chuyện về công việc, gia đình và dự định tương lai. Khi ra về, cả hai đều lịch sự cảm ơn nhau. Nhưng khoảnh khắc ngồi trên taxi trở về nhà mới là điều Mai Anh nhớ nhất.

"Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Không phải vì thoát khỏi một cuộc hẹn tệ. Mà vì tôi nhận ra mình thật sự thích cuộc sống hiện tại. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu có người yêu lúc này, liệu mình có vui hơn không? Và câu trả lời là chưa chắc”, Mai Anh bày tỏ.

Đó là lần đầu tiên Mai Anh nhận ra độc thân không phải khoảng thời gian chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Nó cũng có thể là một trạng thái sống hoàn chỉnh.

Khi người đối diện rất phù hợp nhưng mình lại chưa sẵn sàng

Khác với Mai Anh, Minh Đức bước vào buổi hẹn với khá nhiều kỳ vọng.

33 tuổi, anh đã độc thân gần 3 năm sau khi kết thúc một mối quan hệ kéo dài hơn nửa thập kỷ. Vì thế khi quen một cô gái qua ứng dụng hẹn hò, Đức chủ động dành thời gian tìm hiểu. Cả hai nói chuyện gần một tháng trước khi gặp mặt.

Buổi hẹn diễn ra tốt đẹp hơn anh tưởng. Cô gái thông minh, hài hước và có quan điểm sống rõ ràng. Thậm chí, đây là một trong số ít những cuộc trò chuyện khiến anh thấy thời gian trôi rất nhanh. Nhưng chính vì cuộc trò chuyện quá chân thành, Đức lại nhận ra một sự thật khác.

Giữa bữa tối, cả hai bắt đầu nói về kế hoạch tương lai. Cô gái chia sẻ mong muốn kết hôn trong vài năm tới, xây dựng gia đình và có con trước tuổi 35. Đó đều là những mong muốn hoàn toàn bình thường. Chỉ là Đức nhận ra mình không có cùng kế hoạch: "Tôi không hoảng sợ chuyện kết hôn. Nhưng tôi cũng không thấy mình đang hướng tới điều đó”.

Những năm gần đây, anh dành nhiều thời gian cho công việc, du lịch và các dự án cá nhân. Cuộc sống hiện tại mang đến cảm giác đủ đầy theo cách riêng.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần gặp đúng người là sẽ muốn kết hôn. Nhưng hôm đó tôi nhận ra có thể vấn đề không nằm ở người đối diện. Mà là mình chưa thực sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại”, Minh Đức nói.

Sau cuộc hẹn, hai người vẫn giữ liên lạc thêm một thời gian rồi chủ động dừng lại. Mọi thứ diễn ra trong yên bình, bởi cả hai đều hiểu mỗi người đang ở một giai đoạn, mục tiêu khác nhau.

Minh Đức cho biết buổi hẹn ấy khiến anh bớt áp lực hơn rất nhiều: "Tôi ngừng tự hỏi tại sao mình chưa có người yêu. Thay vào đó, tôi tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với điều mình mong muốn không”.

Cuộc hẹn được sắp xếp từ trước và cảm giác "chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau"

Thu Trang (32 tuổi, Hà Nội) không phải kiểu người chủ động tham gia các ứng dụng hẹn hò. Cuộc gặp đáng nhớ nhất của cô trong năm qua lại đến từ một màn mai mối khá quen thuộc: người quen giới thiệu, gia đình biết chuyện và ai cũng nghĩ "hai đứa rất hợp".

Người đàn ông ấy bằng tuổi cô, làm việc trong một doanh nghiệp gia đình ở quê. Trước khi gặp mặt, những thông tin cơ bản đều khá ổn: công việc ổn định, chưa lập gia đình, tính cách được nhận xét là hiền lành.

"Tôi đi vì nể người giới thiệu là chính. Anh ấy chắc cũng vậy”, Thu Trang bày tỏ.

Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê cuối tuần. Không có cảm giác hồi hộp hay chờ đợi như những lần hẹn hò trước đây của Trang. Cả hai đều xuất hiện đúng giờ, gọi đồ uống rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện khá... xã giao.

Trang làm trong lĩnh vực truyền thông, công việc khiến cô thường xuyên đi công tác, tham gia sự kiện, gặp gỡ nhiều người và có lịch trình khá linh hoạt. Trong khi đó, đối phương lại có cuộc sống rất khác: đi làm giờ hành chính, ít dịch chuyển và dành phần lớn thời gian cho gia đình.

"Tôi nhớ có lúc anh ấy hỏi tại sao tôi lại đi du lịch nhiều thế. Còn tôi thì ngạc nhiên khi biết anh ấy gần như chưa từng đi đâu xa ngoài những chuyến công tác”, Trang nói.

Ảnh minh hoạ

Khoảng cách không nằm ở địa lý mà nằm ở lối sống. Khi Trang kể về dự định học thêm một khóa chuyên môn và muốn thử sống ở nước ngoài một thời gian, đối phương chỉ cười rồi nói: "Anh thì chỉ mong ổn định thôi."

Và sau gần một tiếng đồng hồ, cả hai đều dần nhận ra họ đang cố tìm chủ đề để nói tiếp.

Thu Trang cho biết, ngày trước mỗi lần một cuộc gặp không đi đến đâu, cô thường tự hỏi liệu mình có đang quá khó tính hay không. Nhưng lần này thì khác: "Tôi nhận ra việc không phù hợp với một ai đó là chuyện rất bình thường. Đặc biệt ở tuổi ngoài 30, khi mỗi người đã có một nhịp sống, môi trường làm việc và những ưu tiên rất riêng”.

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn lịch sự. Không có lần gặp thứ hai, cũng không có những tin nhắn kéo dài sau đó.Nhưng với Trang, đây lại là một trong những cuộc hẹn giúp cô hiểu rõ bản thân nhất: "Mình không còn đi tìm một người đáp ứng đủ tiêu chí. Mình chỉ tìm người có thể cùng chia sẻ một nhịp sống. Nếu chưa gặp được thì cuộc sống hiện tại vẫn rất ổn”.

Ở tuổi 30+, những cuộc hẹn đầu tiên đôi khi không dẫn đến một câu chuyện tình yêu mới. Nhưng chúng vẫn có giá trị theo cách riêng. Bởi sau tất cả những lần gặp gỡ, điều nhiều người tìm thấy không hẳn là một người đồng hành, mà là sự rõ ràng hơn về chính mình.

Rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ việc có người yêu, độc thân không phải trạng thái "tạm thời" cần sớm kết thúc. Và rằng khi đã hiểu mình cần gì, muốn gì, mỗi cuộc hẹn dù có kết thúc bằng một tin nhắn "chúng ta không hợp" vẫn có thể là một trải nghiệm đáng giá. Ít nhất, nó giúp người ta biết mình đang tìm kiếm điều gì. Hoặc đôi khi, giúp họ nhận ra rằng cuộc sống hiện tại đã đủ tốt để không phải vội vàng vì bất kỳ ai.