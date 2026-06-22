Chúng tôi bắt đầu trở thành người lớn nhất nhà

Không có một buổi lễ trưởng thành nào diễn ra. Không có ai nói rằng từ hôm nay con sẽ là người chịu trách nhiệm.

Tôi không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu trở thành người lớn nhất nhà. Không phải người lớn tuổi nhất. Bố mẹ tôi vẫn ở đó, vẫn khỏe mạnh, vẫn gọi điện hỏi cuối tuần có về ăn cơm không. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Trước đây, mỗi khi có chuyện xảy ra, tôi luôn mặc định sẽ có một người khác đứng ra giải quyết. Khi xe hỏng có người lo. Khi cần quyết định chuyện lớn có người tính. Khi gia đình gặp vấn đề có người xử lý. Tôi từng nghĩ cảm giác ấy sẽ kéo dài rất lâu, rằng dù mình có bao nhiêu tuổi đi nữa thì chỉ cần bố mẹ còn đó, mình vẫn là một đứa con.

Cho đến một ngày, những cuộc điện thoại bắt đầu đổi nội dung. Không còn là những lời dặn dò quen thuộc hay câu hỏi hôm nay ăn gì, làm gì. Thay vào đó là những câu như: "Con xem giúp mẹ cái bảo hiểm này được không?", "Bác sĩ nói thế này là sao?", "Theo con thì nên làm thế nào?". Ban đầu, tôi không để ý. Nhưng rồi những câu hỏi ấy xuất hiện ngày một nhiều hơn. Tôi trở thành người đọc các điều khoản hợp đồng, tìm hiểu bệnh viện, so sánh các gói khám sức khỏe, giải thích kết quả xét nghiệm, xử lý giấy tờ và đưa ra quyết định trong những việc trước đây vốn luôn có bố mẹ đứng ra lo liệu.

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Điều kỳ lạ là không ai chính thức bàn giao cho mình vai trò đó. Không có một buổi lễ trưởng thành nào diễn ra. Không có ai nói rằng từ hôm nay con sẽ là người chịu trách nhiệm. Mọi thứ xảy ra rất âm thầm. Âm thầm như việc một ngày nào đó bố bắt đầu hỏi ý kiến mình trước khi sửa nhà. Âm thầm như việc mẹ gọi điện hỏi nên chọn phương án nào. Âm thầm như việc cả gia đình nhìn về phía mình trong một cuộc trò chuyện và chờ mình đưa ra quyết định cuối cùng.

Hồi còn trẻ, tôi từng nghĩ trưởng thành là kiếm được tiền. Là có công việc ổn định. Là tự trả được hóa đơn, tự lo được cuộc sống của mình. Sau này mới nhận ra những điều đó mới chỉ là một phần. Trưởng thành thực sự là khi cuộc sống của người khác bắt đầu gắn với những quyết định của mình. Không còn chỉ nghĩ hôm nay mình muốn gì, mà phải nghĩ điều gì tốt nhất cho gia đình. Không còn chỉ lên kế hoạch cho bản thân, mà phải tính đến bố mẹ, con cái và những người đang phụ thuộc vào mình theo một cách nào đó.

Có lẽ vì thế mà tuổi 30-40 của rất nhiều người mang một cảm giác rất đặc biệt. Đây là giai đoạn chúng ta cùng lúc chứng kiến hai quá trình trái ngược diễn ra trong đời mình. Một bên là con cái đang lớn lên từng ngày. Một bên là bố mẹ đang già đi từng ngày. Một bên là tương lai đang mở ra. Một bên là thời gian đang dần thu hẹp lại. Và mình đứng ở giữa, cố gắng có mặt cho cả hai.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đó là lý do lịch sử tìm kiếm của những người ở độ tuổi này đôi khi trông khá kỳ lạ. Buổi sáng là trường học nào phù hợp cho con. Buổi chiều là nơi nào khám xương khớp tốt. Tối đến lại là bảo hiểm sức khỏe cho người trên 60 tuổi. Trong cùng một ngày, họ có thể vừa đi họp phụ huynh, vừa đặt lịch tái khám cho bố mẹ. Vừa lo cho tương lai của một đứa trẻ, vừa nghĩ đến sức khỏe của những người đã bước qua tuổi nghỉ hưu. Những mối bận tâm ấy không đến cùng lúc. Chúng xuất hiện từ từ rồi một ngày nào đó chiếm đầy cuộc sống.

Nhiều người nói áp lực lớn nhất của tuổi 30 là tiền bạc. Điều đó không sai. Nhưng có lẽ thứ khiến nhiều người cảm thấy nặng nề hơn là trách nhiệm. Cảm giác luôn có ai đó cần mình. Con cần mình có mặt. Bố mẹ cần mình hỗ trợ. Công việc cần mình giải quyết vấn đề. Không phải lúc nào cũng là những việc lớn lao. Đôi khi chỉ là những cuộc gọi ngắn, những quyết định nhỏ, những trách nhiệm vụn vặt lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng chính chúng mới là thứ khiến người ta nhận ra mình đã thực sự bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Điều thú vị là càng trở thành người lớn nhất nhà, chúng ta càng hiểu bố mẹ nhiều hơn. Hiểu vì sao ngày xưa họ luôn lo xa. Hiểu vì sao họ thường nói "để bố mẹ lo". Hiểu cảm giác phải suy nghĩ trước cho nhiều người khác. Có những điều khi còn trẻ mình từng cho là kiểm soát quá mức, là lo lắng không cần thiết. Chỉ đến khi đứng ở vị trí tương tự, mới nhận ra đó đơn giản là bản năng của những người đang gánh trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Có một ngày, bạn chợt nhận ra người lớn mà mình vẫn luôn tìm kiếm thực ra chính là mình. Không phải vì mình cảm thấy trưởng thành hơn. Cũng không phải vì đã đạt được một cột mốc nào đó trong cuộc sống. Mà vì khi có chuyện xảy ra, mọi người đều nhìn về phía mình. Khi cần đưa ra quyết định, mọi người chờ ý kiến của mình. Khi gia đình cần một người đứng ra lo liệu, người đó là mình.

Và có lẽ đó mới là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của tuổi trưởng thành. Không phải mức lương, chức danh hay căn nhà đang sở hữu. Mà là khoảnh khắc nhận ra cuộc sống của mình đã gắn với rất nhiều người khác. Bố mẹ vẫn gọi mình là con. Nhưng cả nhà đều biết người lớn nhất nhà đã không còn là họ nữa.