Chuyện tình 7 năm của Quỳnh Anh Shyn và giám đốc sáng tạo nổi tiếng: Bắt đầu từ bức ảnh công khai danh phận

“Xin vía tình iu đẹp như này!”.

Sau màn cầu hôn vừa được chia sẻ, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Với nhiều người theo dõi cặp đôi từ lâu, đây là cái kết đẹp, được mong chờ từ lâu cho mối quan hệ đã kéo dài nhiều năm.

Từ những ngày âm thầm hẹn hò, đến khi công khai chuyện tình cảm và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống, Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng luôn được xem là một trong những cặp đôi đặc biệt của làng thời trang Việt. Không chỉ là người yêu, họ còn là cộng sự, là những người chứng kiến và góp phần vào hành trình trưởng thành của đối phương suốt nhiều năm qua.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng

Clip: Khoảnh khắc Nam Phùng bất ngờ cầu hôn Quỳnh Anh Shyn khiến nhiều người xúc động.

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng từ thời kỳ đầu của mạng xã hội với danh xưng hot girl, là một trong những thành viên của "Bộ ba sát thủ" đình đám cùng Mẫn Tiên và An Japan.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Quỳnh Anh không còn gắn với hình ảnh hot girl tuổi teen mà trở thành fashionista hàng đầu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và được nhiều thương hiệu xa xỉ chú ý. Hiện cô còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc và sáng tạo nội dung.

Trong khi đó, Nam Phùng (Phùng Bá Tuấn Nam, SN 1996) là stylist, giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang. Anh được biết đến như người đứng sau nhiều bộ ảnh thời trang của nhiều nghệ sĩ như như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI,... Đương nhiên không thể thiếu Quỳnh Anh Shyn. Thậm chí, không ít người cho rằng Nam Phùng là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến hành trình định hình phong cách của cô trong nhiều năm qua.

Chuyện tình yêu của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng đã bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai hẹn hò kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài hình ảnh đi cùng nhau ở trung tâm thương mại hay trong khung hình của bạn bè chung.

Đến năm 2022, vào đúng dịp Valentine, Quỳnh Anh Shyn lần đầu đăng ảnh cùng Nam Phùng và viết: “Mùa Valentine thứ 3 bên nhau. Thank you for coming into my life (Tạm dịch: Cảm ơn vì đến trong cuộc đời em). Và cảm ơn món quà siêu dễ thương đến từ... Happy Valentine's day”. Chia sẻ này cũng đồng thời tiết lộ cả hai đã hẹn hò được khoảng 3 năm trước khi công khai mối quan hệ.

Bức ảnh Quỳnh Anh Shyn công khai chuyện tình yêu của mình vào dịp Valentine năm 2022

Cũng từ sau khi công khai, cặp đôi thoải mái hơn trong việc xuất hiện chung trên MXH. Song, điều khiến chuyện tình của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng khác biệt nằm ở việc họ không chỉ là người yêu mà còn là cộng sự thân thiết.

Cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, cùng theo đuổi thời trang và thường xuyên xuất hiện bên nhau tại các sự kiện quốc tế. Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng trở thành cặp đôi được yêu thích nhờ gu thẩm mỹ đồng điệu, những bộ ảnh thời trang ấn tượng và cách hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp.

Nhiều người trong giới thời trang thậm chí cho rằng sự chuyển mình mạnh mẽ của Quỳnh Anh Shyn trong những năm gần đây có dấu ấn không nhỏ của Nam Phùng. Trong một cuộc phỏng vấn chung, chính Quỳnh Anh từng thừa nhận bạn trai là người liên tục đẩy cô ra khỏi vùng an toàn, ủng hộ khi bước sang những lĩnh vực mới.

Năm 2026, khi Quỳnh Anh bất ngờ thử sức với âm nhạc sau chương trình Em Xinh Say Hi, Nam Phùng tiếp tục trở thành người đồng hành quan trọng. Quỳnh Anh tiết lộ bạn trai chính là người động viên cô đi thi, cũng là người luôn mở ra những cơ hội mới và giúp cô dám thử những điều chưa từng làm. Còn Nam Phùng không chỉ đóng vai trò giám đốc sáng tạo mà còn tham gia vào quá trình sản xuất các dự án âm nhạc của bạn gái.

Một trong những điều khiến công chúng yêu thích cặp đôi này là cách họ kể về nhau bằng những chi tiết rất đời thường. Quỳnh Anh từng hài hước tiết lộ rằng trước khi yêu mình, Nam Phùng chỉ biết rửa mặt bằng nước ấm. Sau nhiều năm bên nhau, anh đã trở thành người skincare đầy đủ các bước, thậm chí còn dùng chung mỹ phẩm với bạn gái.

Về phía Nam Phùng, anh tiết lộ Quỳnh Anh là người dễ tính hơn nhưng lại nghiêm khắc ở nhiều phạm trù như giờ giấc, timeline, tác phong làm việc. Ngoài ra, cả hai cũng có một số những lần mâu thuẫn do kết nối, trao đổi với nhau chưa rõ ràng khi làm việc chung. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều ổn và mỗi người đều thêm thấu hiểu đối phương.

Sau khoảng 7 năm gắn bó, mối quan hệ của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng vẫn duy trì sự bền chặt dù cả hai cùng làm việc trong môi trường sáng tạo nhiều áp lực. Họ không xây dựng hình ảnh cặp đôi bằng những màn thể hiện tình cảm ồn ào mà bằng sự hiện diện trong các cột mốc quan trọng của đối phương.

Cặp đôi khiến dân tình dành nhiều sự ngưỡng mộ bởi đồng điệu trong tính cách khi một người dám nghĩ, một người dám làm; một người không ngừng tìm kiếm những giới hạn mới còn một người luôn sẵn sàng đứng phía sau để cổ vũ và đồng hành. Chính vì vậy mà chuyện tình của cả hai khiến không ít người đặt niềm tin và liên tục “xin vía” hạnh phúc như vậy.

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