Lương Xuân Trường cưới vợ giám đốc, bầu Đức xúc động nhắc lại 15 năm "nuôi con thay bố"

Giống như người cha thứ 2 của Xuân Trường, bầu Đức cũng đã có mặt trên sân khấu đám cưới cùng gia đình 2 bên.

Tối 21/6 vừa qua, đám cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường và vợ - Ngô Mai Nhuệ Giang đã chính thức được tổ chức. Bữa tiệc có sự xuất hiện của gia đình 2 bên, bạn bè người thân và đồng nghiệp với Xuân Trường ở CLB cũng như ĐTQG.

Đặc biệt, đám cưới của Xuân Trường còn có sự xuất hiện của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Trong làng bóng đá, doanh nhân này được biết đến nhiều hơn với nickname bầu Đức khi là Chủ tịch CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL).

Bầu Đức (ngoài cùng bên phải) tại đám cưới Xuân Trường - Nhuệ Giang (Ảnh: Dương Trọng Quý)

Tại đây, bầu Đức cho biết mình đã đồng hành cùng nam cầu thủ trong gần 15 năm học tập và rèn luyện tại học viện bóng đá HAGL. Ông xem mình như một người cha thứ hai, cùng CLB chăm lo cho Xuân Trường. Trong thời gian đó, Xuân Trường không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn hoàn thành việc học đại học, trở thành cầu thủ có nhiều đóng góp cho HAGL và bóng đá Việt Nam.

Trong ngày cưới, bầu Đức gửi lời chúc mừng tới gia đình hai bên. Đặc biệt doanh nhân này dành lời khen cho Xuân Trường khi khẳng định, với những gì đã quan sát trong nhiều năm, ông chúc mừng bố mẹ vợ cầu cầu thủ khi có một người con rể “không tì vết”, “cực kỳ ngon”.

Chia sẻ của bầu Đức về Xuân Trường (Clip: Vlog Minh Hải)

Nguyên văn chia sẻ của bầu Đức:

“Thưa tất cả các vị đại biểu có mặt trong khán đài hôm nay! Tôi là Đức - Chủ tịch câu bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và cũng là chú của các học viên bóng đá - nơi Lương Xuân Trường học tập và sinh hoạt trong gần 15 năm.

Thưa các bạn, ba Xuân Trường sinh ra và nuôi Xuân Trường đến 11 tuổi, tức là nuôi Xuân Trường 11 năm. Tôi là người tiếp tục thay ba Xuân Trường nuôi Xuân Trường từ lúc 11 tuổi đến năm 28 tuổi thì thời gian tôi cho là không cho thể nói hết. Cho nên hôm nay là ngày đặc biệt của 2 gia đình mà cũng là ngày đặc biệt của tôi.

Tôi cảm giác như tôi như là một người cha thứ hai của Xuân Trường. Vì nuôi Xuân Trường từ lúc 11 tuổi đến 28 tuổi là chúng tôi có những tiêu chí tương đối đặc biệt, đã dạy cho Xuân Trường từ cái nhỏ nhất đến lớn nhất, từ học bóng đá học văn hóa, học sinh học và học tiếng Anh. Và đến ngày hôm nay thì Lương Xuân Trường đã tốt nghiệp đại học, Lương Xuân Trường cũng đã là người biết rất nhiều thứ trên đời. Và Lương Xuân Trường là người cũng đóng góp lớn cho CLB bóng đá HAGL, cũng đóng góp rất lớn cho bóng đá Việt Nam.

Đó là những gì trong thời gian rất dài của tôi và Lương Xuân Trường. Nhân dịp ngày vui của Lương Xuân Trường, tôi cũng muốn thông báo và nói cho tất cả các vị biết về Xuân Trường. Và bố Xuân Trường sinh ra, đến ngày hôm nay Xuân Trường có vợ thì tôi nghĩ rằng là gia đình anh chị có một một người rẻ tuyệt vời. Vì lý do tôi ở cạnh Xuân Trường gần 15 năm, tôi hiểu. Và tôi dùng từ đến bây giờ không tì vết, không tì vết là một người cực kỳ ngon! Xin chúc mừng anh chị! Xin hết!”.

Trong lúc bầu Đức chia sẻ, cô dâu chú rể cùng bố mẹ hai bên đều mỉm cười, chăm chú lắng nghe những lời nhận xét đầy tình cảm mà ông dành cho Xuân Trường.

Được biết cầu thủ Lương Xuân Trường và bầu Đức có sự gắn bó trong hàng chục năm qua, tiền vệ sinh năm 1995 thường gọi Chủ tịch CLB HAGL là chú Ba. Trong mỗi dịp trọng đại của công việc và cuộc sống, Xuân Trường đều gửi gửi lời cảm ơn đến bầu Đức.

Xuân Trường cùng với Công Phượng, Minh Vương về thăm nhà bầu Đức (Ảnh: FBNV)

Chẳng hạn như vào cuối năm 2024, sau khi nhận bằng Đại học tại trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh, tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ khoảnh khắc này, cho biết đây là một trong những ngày ý nghĩa nhất cuộc đời. Tại đây, người được Xuân Trường nhắc đến đầu tiên là cảm ơn bầu Đức.

"Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến! Chắc chắn rồi, người đầu tiên mà chúng mình phải cảm ơn đó là chú Ba - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Nếu không có chú thì chắc chắn tụi mình không dám mơ về một ngày mà dù vẫn còn đang mặc quần đùi áo số nhưng lại vẫn có thể tốt nghiệp đại học với tấm bằng trên tay" - Xuân Trường nói.

Sau đó nam cầu thủ cũng bày tỏ sự biết ơn đến lãnh đạo CLB HAGL cùng quý thầy cô trong trường.