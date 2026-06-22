"Thần đồng" Lamine Yamal thiếu thốn thứ ai cũng có

"Ai cũng có thể vào trung tâm Barcelona, mua sắm, ngồi uống cà phê rồi về nhà, còn tôi thì không", cậu nói.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã là một trong những cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất của bóng đá thế giới. Mỗi lần xuất hiện trên sân, cầu thủ trẻ của Barcelona gần như lập tức trở thành tâm điểm từ những pha xử lý táo bạo, sự tự tin vượt tuổi đến kỳ vọng khổng lồ mà người hâm mộ Tây Ban Nha đặt lên vai anh.

Mới nhất, Yamal góp dấu ấn trong chiến thắng 4 - 0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Trở lại sau chấn thương, cầu thủ 18 tuổi ghi bàn ngay trong lần đầu đá chính tại một kỳ World Cup, góp phần giúp La Roja tìm lại nhịp độ sau trận ra quân không như ý.

Hình ảnh được Lamine Yamal đăng tải sau trận thắng Saudi Arabia

Ngoài sân cỏ, Yamal là biểu tượng của thế hệ cầu thủ lớn lên giữa ánh đèn truyền thông. Tài khoản Instagram của anh hiện có hơn 44 triệu người theo dõi. Tại đây là một Lamine Yamal thường xuyên xuất hiện cùng chuyên cơ, những món đồ thời trang đắt tiền, các chuyến đi và những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống xa hoa mà không ít người ở tuổi 18 chỉ có thể hình dung.

Cuộc sống xa xỉ ở tuổi 18 của Yamal

Nhưng đằng sau những khung hình sang chảnh ấy, Yamal lại nói về một điều rất khác: khao khát được sống bình thường.

Trong bài phỏng vấn đăng tải trên El Pais vào ngày 21/6, Lamine Yamal cho biết mình lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, nên khi tiền bạc và danh tiếng đến quá sớm, cầu thủ càng hiểu rất rõ cái giá của nó hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lịch thi đấu dày đặc hay những ống kính luôn chĩa về phía mình mà là việc những điều bình thường nhất cũng trở thành xa xỉ.

“Nhiều khi tôi đang ăn cùng bạn gái hoặc mẹ, có người lại đến xin chụp ảnh. Khi ấy, tôi chỉ muốn được ngồi yên, thư thả ăn uống ở một quán ngoài trời và nghĩ: ‘Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp’.

Mọi người thường không hiểu việc được tự do ra ngoài uống cà phê hay đi xem phim bình thường quý giá đến thế nào, bởi chúng tôi không thể làm điều đó một cách thoải mái. Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ mình đang có để được tự do hơn. Ai cũng có thể vào trung tâm Barcelona, mua sắm, ngồi uống cà phê rồi về nhà, còn tôi thì không.

Vì vậy, những lúc có thể sống như một người bình thường, chẳng hạn như lúc này đang ở Mỹ - nơi ít ai nhận ra tôi - tôi luôn cố gắng tận hưởng và trân trọng nó” - Lamine Yamal nói.

Lamine Yamal cùng với bạn gái và gia đình ăn mừng sau trận thắng của Tây Ban Nha

Cũng trong bài phỏng vấn này, Yamal không phủ nhận mình đang tận hưởng cuộc sống xa hoa hiện tại. “Tôi nghĩ có hai cách để nhìn nhận cuộc sống. Có những người sống một cuộc đời bình thường, rồi dần bước vào sự xa hoa một cách từ tốn. Còn tôi thì hiểu rằng mình cần tận hưởng nó” , Yamal nói.

Cầu thủ trẻ cho rằng nhiều người thường quá bận tâm với những giả định: mua thứ gì đó rồi không thích thì sao, gặp một người rồi mối quan hệ kết thúc thì sao, làm một điều gì đó rồi có hối hận không. Còn với anh chàng, việc tận hưởng không đồng nghĩa với tiêu xài vô độ hay quên đi tương lai.

“Tôi tin rằng khi ở độ tuổi lớn hơn, tôi cũng sẽ không tiêu hết số tiền mình kiếm được. Tôi có khả năng để lại tài sản cho các con mình, đồng thời vẫn tận hưởng cuộc sống. Bởi vì cuộc sống là để tận hưởng” , Yamal chia sẻ.

Với cầu thủ sinh năm 2007, những trải nghiệm xa xỉ hôm nay không phải món quà ngẫu nhiên rơi xuống từ trên trời. Anh xem đó là thành quả của chính mình, sau những năm tháng đi lên bằng bóng đá: “Những gì mà hồi nhỏ tôi không thể làm được thì bây giờ tôi sẽ làm, không sợ rằng có thể mình đang đi quá xa. Bởi tôi tự kiếm được những điều đó. Tôi từng không có gì và mọi thứ tôi có hôm nay đều đến từ việc chơi bóng đá. Không ai cho tôi, cũng không phải tôi thừa hưởng từ bất kỳ ai. Vì thế, tôi nghĩ mình có quyền làm điều mình muốn với cuộc đời mình.

Nguyên tắc sống của tôi là những gì bạn tự đạt được, bạn có thể làm điều mình muốn với nó. Dĩ nhiên, bạn vẫn cần lời khuyên từ mọi người, kiểu như: ‘Nếu là tôi thì ở đây tôi sẽ không làm thế này, hay thế kia’. Và tôi thấy điều đó cũng tốt”.

Yamal khi còn là một cậu bé

Ở tuổi 18, Yamal có căn hộ sang trọng, di chuyển bằng chuyên cơ, xài đồ hiệu và mua bất kỳ thứ gì mình thích

Sự tự tin này của Yamal không chỉ đến từ tài năng. Nó được tạo nên từ một tuổi thơ buộc phải lớn nhanh hơn bình thường. Chàng trai 18 tuổi tâm sự: “Ai cũng có những vấn đề riêng trong cuộc sống, từ bạn, tôi đến bất kỳ ai đang đọc bài phỏng vấn này. Nhưng có những điều vốn không nên là trải nghiệm của một đứa trẻ. Tôi đã phải sống một mình từ sớm, xa bố mẹ; đã có những lúc muốn một điều gì đó, có những ước mơ rất nhỏ, nhưng không thể thực hiện.

Rồi bạn học cách chấp nhận rằng cuộc đời mình là như vậy và càng trân trọng hơn những gì bố mẹ đã làm. Việc chứng kiến mẹ vất vả, cố gắng bằng mọi cách để tôi được hạnh phúc đã buộc tôi trưởng thành sớm. Nhờ thế, ở tuổi 18, tôi có thể bước vào phòng thay đồ của những cầu thủ kỳ cựu mà không bị nhìn như một đứa trẻ” .

Luôn gây ấn tượng về sự tự tin cả trên sân cỏ và ngoài đời, Lamine Yamal cũng có góc nhìn riêng về cái tôi. Anh chàng cho rằng có ranh giới giữa tự cao và sự tự tin, nhưng trong bóng đá đỉnh cao, một chút cái tôi không nhất thiết là điều tiêu cực.

“Tôi nghĩ cái tôi và sự tự tin là 2 điều khác nhau, nhưng đều cần thiết. Có một chút cái tôi, ở mức vừa phải, không phải điều xấu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải thực sự tin vào bản thân. Nhiều người hay nhầm lẫn giữa tự tin và tự cao, trong khi ở môi trường cạnh tranh như bóng đá đỉnh cao, nếu không đủ vững vàng, bạn rất dễ bị những đánh giá xung quanh đánh gục. Và đôi khi, một chút cá tính, một chút cái tôi cũng khiến mọi thứ thú vị hơn, như khi bạn có thể thoải mái đùa vui trong các buổi họp báo”.

(Nguồn: El Pais)