Mối quan hệ của Kiều Tiên và mẹ chồng Hàn trước khi nổ ra nghi vấn “dọn khỏi nhà”, không nhìn mặt

Trước ồn ào hiện tại, Kiều Tiên và mẹ chồng Hàn Quốc từng có hành trình hơn một thập kỷ được nhiều người ngưỡng mộ.

Những ngày gần đây, thông tin Kiều Tiên xác nhận mẹ chồng đã ra ở riêng sau thời gian phát sinh xích mích khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi với những ai theo dõi nữ TikToker gốc miền Tây suốt nhiều năm qua, mẹ chồng Hàn Quốc của cô - bà Joo Sun Seon - không chỉ là người thân trong gia đình mà còn là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong hàng trăm video, clip triệu view.

Ồn ào Kiều Tiên "cạch mặt" mẹ chồng viral trên MXH.

Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ theo dõi Kiều Tiên không chỉ vì tò mò về cuộc sống làm dâu ở Hàn Quốc mà còn bởi yêu mến người mẹ chồng vui tính, gần gũi mà cô thường gọi bằng biệt danh thân mật là "chị Đại".

Sang Hàn Quốc làm dâu năm 19 tuổi, quay clip ăn uống cùng bố mẹ chồng và nổi tiếng

Năm 19 tuổi, Phạm Thị Kiều Tiên (SN 1990, quê An Giang) kết hôn với chồng Hàn Quốc sau khi được bạn bè mai mối. Những năm đầu nơi xứ người không hề dễ dàng. Kiều Tiên từng nhiều lần chia sẻ về quãng thời gian vừa chăm con nhỏ, vừa làm nội trợ, phụ giúp gia đình chồng kinh doanh quán ăn. Mẹ chồng luôn là một trong những người đồng hành cùng cô trong những giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Nữ TikToker từng kể lại câu chuyện bản thân suy sụp khi được bác sĩ thông báo mắc hội chứng đa nang buồng trứng và khả năng mang thai chỉ khoảng 20%. Thời điểm đó, mẹ chồng là người đưa cô đi bắt mạch đông y và cũng chính bà là người đi mua que thử thai khi con dâu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

"Mình sang Hàn năm rưỡi rồi mà chưa có bầu. Lúc biết mình có thai, cả nhà vui nguyên một ngày hôm đó", Kiều Tiên từng chia sẻ.

Nếu những năm đầu, bà Sun Seon xuất hiện trong câu chuyện của Kiều Tiên với vai trò người thân trong gia đình, thì từ khoảng năm 2021, bà dần trở thành một trong những "nhân vật chính" trên các nền tảng mạng xã hội của con dâu.

Mẹ chồng thường xuyên xuất hiện trên các clip của Kiều Tiên từ những ngày đầu.

Các vlog ăn uống, nấu ăn, làm vườn hay sinh hoạt thường ngày có mặt mẹ chồng liên tục thu hút lượng xem lớn. Từ cách làm kim chi, nấu ăn, chăm sóc khu vườn cho tới những màn đối đáp hài hước giữa hai mẹ con đều nhận được sự yêu thích từ người xem.

Bà thoải mái đứng trước ống kính, không ngại bị con dâu trêu chọc, sẵn sàng tham gia các thử thách vui vẻ, thậm chí nhiều lần cùng Kiều Tiên cá cược những khoản tiền nhỏ để tạo tiếng cười cho khán giả.

Trong nhiều video, hai người tương tác với nhau giống như một cặp mẹ con thân thiết hơn là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn thường được cho là có khoảng cách.

Hai mẹ con thân thiết.

Cũng chính từ đây, hình ảnh gia đình Kiều Tiên ngày càng nhận được nhiều thiện cảm. Khán giả không chỉ theo dõi cuộc sống của nữ TikToker mà còn dành sự yêu mến đặc biệt cho người mẹ chồng luôn xuất hiện với nụ cười hiền hậu, sự nhanh nhẹn và nguồn năng lượng tích cực.

“Đổi đời” khi mua nhà, tậu xe sang nhưng hiện tại vướng ồn ào

Từ những video đời thường được yêu thích, cuộc sống của Kiều Tiên cũng dần có nhiều thay đổi.

Sau nhiều năm kiên trì xây dựng nội dung xoay quanh cuộc sống làm dâu ở Hàn Quốc, ẩm thực và sinh hoạt gia đình, cô sở hữu hệ thống kênh mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh nguồn thu từ YouTube và TikTok, Kiều Tiên còn kinh doanh, nhận quảng cáo và hợp tác thương mại.

Từ một cô gái từng phụ giúp gia đình chồng bán quán ăn, cuộc sống của Kiều Tiên ngày càng khấm khá hơn.

Năm 2021, cô từng gây chú ý khi chia sẻ việc mua chiếc BMW trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Những năm sau đó, khán giả thường xuyên thấy nữ TikToker đưa cả gia đình đi du lịch, đầu tư kinh doanh và chăm lo cho cả hai bên nội ngoại.

Kiều Tiên mua được nhà, xe, đi du lịch thường xuyên.

Năm 2024-2025, Kiều Tiên còn đưa mẹ chồng Hàn Quốc về Việt Nam. Mỗi lần đặt chân đến quê nhà Kiên Giang của con dâu, bà đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Người phụ nữ Hàn Quốc ngoài 60 tuổi hào hứng đi chợ quê từ sáng sớm, ngồi sau xe máy cùng bà thông gia, thưởng thức bún nước lèo, bánh xèo hay các món ăn đặc trưng miền Tây. Bà thích thú khi được dạo quanh những con đường làng, ngắm đồng lúa, trò chuyện với hàng xóm và trải nghiệm nếp sống địa phương.

Mẹ chồng không ít lần về quê con dâu chơi. Kiều Tiên cũng thường xuyên đưa mẹ đi du lịch.

Không ít người nhận xét bà Sun Seon dường như đã "hòa tan" hoàn toàn vào cuộc sống ở quê hương con dâu.

Suốt nhiều năm, dưới phần bình luận các video, không khó để bắt gặp những lời khen dành cho bà Sun Seon. Nhiều người yêu thích sự thân thiện, cởi mở của người mẹ chồng Hàn Quốc. Cũng có người thừa nhận họ theo dõi kênh của Kiều Tiên một phần vì muốn xem những khoảnh khắc đời thường của bà.

Bởi vậy, khi mẹ chồng Kiều Tiên không còn xuất hiện trong video và đã chuyển ra ở riêng được chia sẻ, không ít khán giả tiếc nuối.

Về mối quan hệ với chồng, Kiều Tiên gọi anh bằng cái tên gần gũi như người miền Tây là anh Ba Đông, nói chồng là người khô khan nhưng rất thương yêu vợ con, có trách nhiệm với gia đình.

Sau 17 năm về chung nhà, hiện tại cả hai có với nhau 2 người con, đủ nếp đủ tẻ với cái tên lần lượt là Taeho và Hayun. Về ồn ào vừa qua, Ba Đông chưa lên tiếng, anh vẫn xuất hiện đều đặn trên kênh TikTok của vợ. Kiều Tiên cũng tương tự.

Hiện tại, Kiều Tiên sở hữu Kênh YouTube với hơn 1,4 triệu người theo dõi, kênh TikTok có 360K follower, fanpage Facebook với 2,5 triệu người theo dõi và vô số clip triệu view.

Hiện tại, người trong cuộc chưa chia sẻ về nguyên nhân dẫn tới những thay đổi trong mối quan hệ.