Cầu thủ tuyển Cape Verde từng là nhân viên ngân hàng: Được gọi lên tuyển qua LinkedIn, suýt lỡ World Cup 2026 vì tưởng tin nhắn của HLV là spam

Câu chuyện của các cầu thủ Cape Verde đang truyền đi rất nhiều cảm hứng tích cực.

Nếu có ai nói rằng một tin nhắn có thể thay đổi cả cuộc đời thì cầu thủ Roberto "Pico" Lopes - con lai 2 dòng máu Ireland và Cape Verde - có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất.

Và ít ai biết rằng trung vệ của Cape Verde từng không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Trước khi góp mặt tại World Cup 2026, anh là một nhân viên ngân hàng ở Dublin, vừa làm công việc tư vấn khoản vay thế chấp, vừa tranh thủ thi đấu bóng đá bán chuyên vào buổi tối.

Roberto "Pico" Lopes

Ngày làm nhân viên ngân hàng, tối đi đá bóng

Roberto Lopes sinh năm 1994 tại Ireland và dành toàn bộ những năm đầu sự nghiệp thi đấu ở quê nhà Dublin (Ireland). Năm 2011, anh chỉ một lần được triệu tập lên đội U19 Cộng hòa Ireland, thi đấu cùng John Egan. Tuy nhiên, con đường tiến thân của Lopes nhanh chóng chững lại.

Thời điểm đó, anh khoác áo Bohemians ở giải VĐQG Ireland theo diện bán chuyên. Ban ngày, Lopes làm tư vấn viên về các khoản vay thế chấp tại Bank Teller - một ngân hàng ở Dublin để có thu nhập ổn định.

"Tôi không thực sự yêu thích công việc đó" - Lopes từng thừa nhận khi nhìn lại quãng thời gian 2 năm làm nhân viên văn phòng.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Stephen Bradley - HLV trưởng Shamrock Rovers - thuyết phục anh từ bỏ công việc ngân hàng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đó là một quyết định đầy rủi ro: "Thời điểm ấy tôi đang có một công việc ổn định, trong khi bóng đá ở Ireland chưa mang lại nhiều sự đảm bảo về lâu dài. Nhưng khi Stephen chia sẻ với tôi về kế hoạch và những gì ông ấy muốn xây dựng, tôi biết mình phải trở thành một phần của dự án đó".

Lopes chấp nhận đánh đổi: "Tôi nghĩ rằng nếu thất bại, ít nhất tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu vì mình đã dám thử”.

Quyết định ấy mở ra chương hoàn toàn mới trong cuộc đời anh.

Ở cấp CLB, Roberto "Pico" Lopes vẫn đang thi đấu cho Shamrock Rovers tại Ireland

Suýt đánh mất cơ hội World Cup 2026 vì... tưởng tin nhắn của HLV Cape Verde là spam

Năm 2018, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trong hộp thư LinkedIn của Lopes. Người gửi là Rui Águas - HLV trưởng đội tuyển Cape Verde khi đó. Tin nhắn được viết hoàn toàn bằng tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ mà Lopes không biết. Giống như nhiều người vẫn làm với những tin nhắn từ người lạ trên LinkedIn, anh bỏ qua: “Tôi nghĩ đó chỉ là spam”.

Khoảng 9 tháng sau, Rui Águas tiếp tục gửi một tin nhắn khác, lần này bằng tiếng Anh. Ông hỏi liệu Lopes đã đọc lời đề nghị trước đó chưa. Lần này, sự tò mò khiến trung vệ người Ireland mở lại tin nhắn cũ và dùng Google Dịch.

Nội dung tin nhắn “tuyển dụng” cầu thủ cho ĐTQG Cape Verde rất đơn giản: “Xin chào! Tôi là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Cape Verde. Tôi muốn hỏi liệu anh có hứng thú trở thành một phần của đội tuyển hay không?

Chúng tôi đang trong quá trình trẻ hóa và làm mới đội hình, với mục tiêu giành quyền tham dự World Cup 2022 - điều sẽ trở thành một cột mốc lịch sử đối với đất nước. Đội tuyển của chúng tôi có chất lượng tốt và bầu không khí trong đội cũng rất tuyệt.

Tôi mong nhận được phản hồi từ anh. Nếu cần, tôi có thể trao đổi bằng tiếng Anh.

Trân trọng".

Tin nhắn của HLV Rui Águas trên LinkedIn

Lopes nhớ lại: “Đó là một cách liên hệ khá kỳ lạ (thông qua LinkedIn). Sau này họ giải thích rằng họ gặp khó khăn trong việc liên lạc với câu lạc bộ của tôi. Nhưng ngay khi nhận ra cơ hội đang ở trước mắt, tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng đó ngay từ giây phút đầu tiên. Sau đó, chúng tôi bắt tay vào hoàn tất tất cả các giấy tờ cần thiết”.

Sau khi xác nhận đây không phải trò đùa, Lopes nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Chỉ 3 tuần sau, anh có trận đấu đầu tiên cho Cape Verde.

Để nhắc lại kỷ niệm đặc biệt này, ngay trước khi ra mắt tại World Cup, cầu thủ Pico Lopes đã đăng lên LinkedIn dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “LinkedIn to World Cup" (Từ LinkedIn đến World Cup).

Bài đăng trên LinkedIn của Roberto Lopes

Từ cầu thủ "vô danh" đến cùng Cape Verde làm nên lịch sử

Trong 7 năm tiếp theo, Roberto Lopes trở thành nhân tố quan trọng giúp Cape Verde từng bước vươn lên trên bản đồ bóng đá châu Phi. Thành quả lớn nhất là tấm vé tham dự World Cup 2026 - lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia chỉ khoảng 530.000 dân góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Từ khi còn là một cậu bé chơi bóng ngoài đường, tôi luôn mơ được thi đấu ở sân khấu lớn nhất. Với tôi, không có nơi nào lớn hơn World Cup”.

World Cup 2026 cũng là nơi Lopes cùng Cape Verde tạo nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu.

Sau đó, Cape Verde đã có câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Từ trận hòa Tây Ban Nha, cầm chân Uruguay cho đến màn trình diễn quả cảm trước Argentina, Lopes và đồng đội liên tục khiến người hâm mộ bất ngờ. Đội bóng nhỏ bé không chỉ chứng minh họ đủ sức cạnh tranh với những ông lớn, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt qua mọi giới hạn.

Roberto Lopes (số 4), Vozinha (số 1) cùng BHL và các đồng đội

Nhìn lại hành trình của mình, Lopes cho rằng tất cả bắt đầu từ một quyết định tưởng chừng rất nhỏ: trả lời một tin nhắn LinkedIn mà anh suýt nữa đã xóa.

"Được đại diện cho gia đình mình, được khoác áo đội tuyển quốc gia và mang họ của gia đình đến một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới là niềm tự hào không gì sánh được”.

Được biết Roberto Lopes đã kết hôn năm 2024 và có em bé đầu lòng vào năm 2025. Anh cũng từng có chuyến du lịch sang Việt Nam vào năm 2018 và đã dành thời gian tham quan, trải nghiệm ở địa đạo Củ Chi (TP.HCM).

Roberto Lopes ở Củ Chi năm 2018

Vợ chồng Roberto Lopes

(Nguồn: Yahoo Sport, Reuters - Ảnh: IGNV)