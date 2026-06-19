Cầu thủ đẹp trai có màn “hôn gió” ngôn tình nhất World Cup 2026, dân mạng lập tức truy tìm người nhận

Khoảnh khắc hôn gió của chàng cầu thủ đang viral trên Threads.

Uzbekistan vừa có màn debut World Cup 2026 đáng chú ý. Trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đại diện Trung Á để thua Colombia với tỷ số 1 - 3. Dù vậy, người hâm mộ Uzbekistan vẫn có lý do để tự hào khi đội tuyển của họ đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Tác giả của khoảnh khắc lịch sử ấy là Abbosbek Fayzullaev - cầu thủ sinh năm 2003 vào phút thứ 61. Sau khi ghi bàn, Fayzullaev liền gửi cái hôn gió và nụ cười điển trai ngay trên sóng trực tiếp. Hàng triệu người xem bóng đá toàn cầu, đặc biệt là fan nữ, nhanh chóng chú ý đến anh chàng này.

Khoảnh khắc ăn mừng của Abbosbek Fayzullaev (Nguồn: @mahj_bee)

Trên Threads, cư dân mạng còn đăng tải lại khoảnh khắc này để bày tỏ sự ấn tượng với Fayzullaev. Phía dưới bài đăng, nhiều người bình luận thích thú vì anh chàng quá lôi cuốn: “Ôi, anh ấy thật sự quyến rũ đấy”, “Cách bắt camera của anh ấy thật tuyệt vời! Có thể những cô gái đang ngồi trước màn hình rung rinh”, “Trông có nét giống Đặng Luân”, “Khoảnh khắc này đã khiến cho ngày mới của tôi trở nên tuyệt vời!”, “Sức hấp dẫn của những người chơi thể thao”, “Thú thực là tôi đã ngồi cười trong vô thức”,...

Về phần Fayzullaev, anh chàng cũng thoải mái chia sẻ về màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, Fayzullaev tiết lộ anh muốn dành bàn thắng cho gia đình và vợ tương lai. Khi có người hỏi thêm: “Hai bạn đã sắp kết hôn chưa?”, cầu thủ 22 tuổi chỉ mỉm cười và trả lời ngắn gọn: "Sắp rồi".

Nụ hôn của Fayzullaev trên màn hình lớn (Ảnh: Zamin)

Câu trả lời khiến nhiều người Uzbekistan bất ngờ bởi trước đó, Fayzullaev khá kín tiếng chuyện tình cảm.

Thời gian gần đây, trên MXH xuất hiện hàng loạt hình ảnh và video được cho là từ lễ đính hôn của Fayzullaev. Trong các hình ảnh được chia sẻ, buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của gia đình và những người thân thiết. Thời điểm đó Fayzullaev không lên tiếng về thông tin đính hôn nhưng sau trận ra quân của Uzbekistan thì điều này đã được xác nhận.

Từ cuối năm 2025, truyền thông nước này từng đưa tin Fayzullaev đang lên kế hoạch xây dựng gia đình. Đến đầu năm 2026, anh chàng đăng ảnh tay trong tay với một cô gái song không giải thích gì thêm.

Hình ảnh được cho là lễ đính hôn của Fayzullaev và vợ tương lai (Ảnh: Zamin)

Fayzullaev từng đăng ảnh cầm tay một cô gái vào đầu năm 2026. Đây cũng là hình ảnh duy nhất về vợ tương lai được anh chàng đăng tải (Ảnh: Abbosbek Fayzullaev)

Về sự nghiệp quần đùi áo số, Abbosbek Fayzullaev thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh, sở hữu chiều cao 1m67 cùng lối chơi kỹ thuật, tốc độ và giàu đột biến.

Fayzullaev trưởng thành từ lò đào tạo của Pakhtakor - một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Uzbekistan. Sau đó, nam cầu thủ chuyển sang khoác áo CSKA Moscow và nhanh chóng khẳng định tài năng tại môi trường bóng đá Nga. Hiện tại Fayzullaev khoác áo Basaksehir tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Fayzullaev được xem là một trong những gương mặt sáng giá nhất của thế hệ vàng bóng đá Uzbekistan hiện nay. Anh thường xuyên góp mặt trong các trận đấu quan trọng, ghi bàn và kiến tạo cho đồng đội.

Khán giả Việt Nam cũng không xa lạ với cái tên này. Fayzullaev từng góp mặt trong đội hình U23 Uzbekistan đánh bại U23 Việt Nam để lên ngôi vô địch tại Giải U23 châu Á năm 2024.

Với khả năng của mình, Fayzullaev cũng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu khá ấn tượng, đặc biệt là hai lần liên tiếp được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Uzbekistan (2023, 2024) và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2023.

Abbosbek Fayzullaev sở hữu nụ cười toả nắng

Nam cầu thủ thường thả tim khi lọt vào ống kính