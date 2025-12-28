Tối giản 7 năm, cô gái 30 tuổi tiết kiệm hơn 500 triệu đồng, dùng toàn đồ cũ từ son môi đến khăn tắm

01. Nhà toàn đồ cũ, nhưng ví tiền thì ngày càng dày

Trong căn hộ nhỏ ở Thượng Hải, Trung Quốc, mọi món đồ đều là đồ đã qua sử dụng:

- Sofa cũ giá dưới 100 tệ (~350.000đ)

- Bàn cà phê, giá sách, bát đĩa đều mua từ chợ đồ cũ

- Cây cảnh cũng là cây cũ, khỏe, ít tốn kém

- Thậm chí son môi cũ – cô khử trùng và dùng lại, chỉ tốn vài chục ngàn

Quần áo của Yige gần như 100% là đồ cũ, giá rẻ chỉ:

- 10–50 tệ/món (35.000–175.000đ)

- Mua – mặc – bán lại, hầu như không mất giá

→ Trung bình 1 tháng cô giảm 1–2 triệu tiền mua đồ mới.

7 năm tương đương 90–170 triệu đồng tiền tiết kiệm.

02. Ăn chay – nấu tại nhà: Chi phí ăn uống vẫn dưới 2.000 tệ/tháng

(~7.000.000đ/tháng cho 2 người)

Cô và bạn trai đều ăn chay và nấu ăn tại nhà. Dù thi thoảng đi cà phê, ăn ngoài, tổng chi phí:

Dưới 2.000 tệ/tháng (~7 triệu VND/tháng) cho 2 người

Nếu chia trung bình:

Mỗi người ~3,5 triệu/tháng

→ Ở Thượng Hải mức này là rất thấp.

7 năm ăn uống lành mạnh + nấu tại nhà giúp họ tiết kiệm thêm ~200–250 triệu so với ăn ngoài thường xuyên.

03. Tiết kiệm mạnh nhờ cắt đồ dùng một lần

Yige bỏ hẳn các món “tiêu hao” mỗi tháng:

- Bông tẩy trang

- Khăn giấy

- Túi nylon

- Băng vệ sinh dùng một lần

Cô dùng:

- Khăn tẩy trang tái sử dụng (chi phí ~150.000đ/bộ dùng cả năm)

- Cốc nguyệt san dùng 5–7 năm (~600.000đ/món)

Cốc nguyệt san thay thế hoàn toàn → tiết kiệm gần 20 triệu.

04. Mua thẳng từ trang trại – không đóng gói nhựa: Rẻ hơn 20–30%

Rau – củ – trái cây của cô đều:

- Không đóng gói nhựa

- Theo mùa

- Mua trực tiếp từ trang trại

- Giá giảm 20–30% so với siêu thị.

→ Trung bình 1 tháng tiết kiệm thêm 400.000–600.000đ

→ 7 năm: 30–50 triệu đồng.

05. Đồ bếp – nhà cửa: Tự làm thay vì mua, tiết kiệm thêm hàng triệu

Cô dùng nắp chai bia gắn vào xà phòng để chống ẩm → không tốn 50–80k mua khay xà phòng

Tự ủ phân từ rác nhà bếp

→ Không mua đất trồng (khoảng 40–70k/bao)

→ Không mua phân bón (100–200k/gói)

Các khoản nhỏ nhưng gộp lại 7 năm cũng lên tới 5–6 triệu.

06. Ăn chay trường – sức khỏe tốt hơn, chi phí y tế giảm rõ rệt

Bố mẹ từng lo cô thiếu chất, nhưng kết quả xét nghiệm máu cho thấy:

- Máu đẹp

- Chỉ số dinh dưỡng ổn định

- Ít bệnh vặt hơn

Tiền khám – thuốc – bổ sung thực phẩm chức năng giảm đáng kể:

→ ước tính 3–5 triệu/năm

→ 7 năm: 20–30 triệu đồng.

07. Không ép người khác – nhưng bản thân tập trung làm nhiều hơn thay vì bắt bạn trai thay đổi

Ví dụ:

Khi đi tàu cao tốc, bạn trai muốn ăn mì ly

Cô đề nghị mua mì gói (ít rác hơn)

Cô mang hộp + đũa cho anh

Chi tiết nhỏ, nhưng là cách cô tiết kiệm – giảm rác mà không gây khó chịu.

08. Tổng số tiền Yige tiết kiệm sau 7 năm

Hạng mục Tiết kiệm ước tính Không mua đồ mới (đồ cũ 80–90%) 90–170 triệu Nấu ăn tại nhà 200–250 triệu Không dùng băng vệ sinh + khăn tẩy trang 15–25 triệu Mua rau trực tiếp từ trang trại 30–50 triệu Tự làm đồ bếp – ủ phân 5–6 triệu Giảm chi phí y tế 20–30 triệu Tổng cộng 7 năm ~360–530 triệu đồng

→ Trung bình mỗi năm tiết kiệm 50–75 triệu đồng.

→ Đủ để mua một chiếc xe máy mới, hoặc đặt cọc mua căn hộ nhỏ.

09. “Tối giản không phải là bỏ hết – mà bỏ thứ không xứng đáng”

Yige chia sẻ:

Không trách người khác vì họ bận, không có điều kiện sống tối giản

Không cực đoan, không tự hành hạ

Chọn cách bảo vệ môi trường mà bản thân vẫn hạnh phúc, vẫn sống đủ

Cô nói:

“Tôi có tiền đi học yoga, có thời gian nấu ăn, có sức khỏe để hiến máu mỗi năm. Tôi nghĩ đó là cuộc sống tốt nhất.”

Tối giản của Yige không phải kiểu ép mình chịu khổ, mà là:

Sống vừa đủ – tiêu ít tiền – sống khỏe – và nhẹ đầu.

Một lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày, khi làm đều đặn, có thể mang về một khoản tiết kiệm sau vài năm.