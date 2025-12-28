Cặp vợ chồng chi hơn 841 triệu đồng mua mảnh đất 1.100 m2 để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi xem khoảng 150 lô đất khác nhau mới tìm được nơi ưng ý”

Greg Maroney, 56 tuổi, và vợ là Wilma, 48 tuổi, quen nhau khi cùng làm việc tại một trung tâm phân phối dược phẩm ở New York, Mỹ. Cả hai đã bên nhau hơn 20 năm, trải qua quãng thời gian dài làm việc và tích góp trước khi nghĩ tới hai chữ “nghỉ hưu”.

Greg sinh ra trong một gia đình lao động phổ thông ở thung lũng Hudson. Trong khi đó, Wilma có xuất thân hoàn toàn khác. Cô sinh ra và lớn lên tại đảo Leyte, Philippines, trong hoàn cảnh thiếu thốn. Thời thơ ấu, gia đình Wilma từng sống trong cảnh không có nơi ở ổn định. Đến năm 18 tuổi, cô đến Mỹ với khát vọng đổi đời.

Nhiều năm sau, khi cuộc sống đã ổn định, Wilma luôn ấp ủ mong muốn xây một ngôi nhà tử tế cho cha mẹ tại quê hương. Sau nhiều năm chắt chiu, ước mơ đó đã thành hiện thực. Chính điều này khiến Greg ngày càng gắn bó với Philippines qua mỗi chuyến về quê vợ.

Sau chuyến đi thứ 4 vào năm 2012, Greg nói với vợ rằng ông muốn xây cho cô một “ngôi nhà trong mơ” tại chính mảnh đất này. Ban đầu, Wilma còn do dự trước ý định quay về Philippines sinh sống lâu dài, nhưng dần dần, cô đã bị thuyết phục bởi chồng.

Để biến kế hoạch thành hiện thực, hai vợ chồng họ lên một lộ trình tiết kiệm kéo dài 10 năm. Mọi khoản tiền thưởng, tiền tăng lương hay hoàn thuế cuối năm đều được bỏ vào một tài khoản riêng mà họ gọi vui là “Quỹ Philippines”. Sự kỷ luật tài chính ấy trở thành nền tảng quan trọng cho quyết định nghỉ hưu sau này của 2 vợ chồng Greg.

Tháng 7/2021, Greg và Wilma chính thức chuyển tới Philippines, sớm hơn kế hoạch ban đầu 1 năm. Thay vì mua đất từ xa, họ quyết định chờ tới khi có mặt trực tiếp mới bắt đầu tìm kiếm, nhằm đảm bảo lựa chọn đúng nơi sẽ gắn bó lâu dài.

Hai tiêu chí mà họ đặt ra ngay từ đầu là vị trí phải cách một bệnh viện tốt không quá 30 phút di chuyển và có tầm nhìn ra biển. Ban đầu, họ tập trung tìm đất tại Leyte – quê hương của Wilma. Sau đó, phạm vi được mở rộng sang các đảo Cebu và Bohol. Trong nhiều tuần liền, hai vợ chồng Greg di chuyển liên tục giữa các khách sạn để đi xem đất.

Greg cho biết, trong suốt 11 tháng, họ đã xem khoảng 150 lô đất khác nhau trước khi tìm được nơi ưng ý tại Dauin, thuộc tỉnh Negros Oriental. Mảnh đất rộng khoảng 1.100 m² nằm trên sườn núi, nhìn thẳng ra biển, cách Manila khoảng một tiếng rưỡi bay.

Mảnh đất được mua với giá 1,8 triệu peso Philippines, tương đương khoảng 32.000 USD (hơn 841 triệu đồng). Do quy định pháp luật Philippines, người nước ngoài không được đứng tên sở hữu đất nên toàn bộ giấy tờ được đăng ký dưới tên Wilma.

Quá trình xây dựng tổ ấm của họ kéo dài 7 tháng, với không ít thách thức do địa hình. Khu đất nằm ở độ cao khoảng 640m so với mực nước biển, trong khi chỉ cách biển khoảng 7km, tạo nên độ dốc lớn. Bên dưới bề mặt là nhiều đá, buộc họ phải thuê máy xúc cỡ lớn để san gạt, tạo mặt bằng phù hợp cho ngôi nhà và hồ bơi.

Ngôi nhà một tầng có diện tích khoảng 168 m², gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có mái che để xe và hồ bơi riêng. Chi phí xây dựng nhà là 3,3 triệu peso, trong khi hồ bơi tốn thêm 800.000 peso. Tổng chi phí cho toàn bộ dự án, bao gồm đất và nội thất, lên tới 7,8 triệu peso, tương đương khoảng 140.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng).

Hai vợ chồng Greg tự lên ý tưởng thiết kế, sau đó thuê kiến trúc sư địa phương chuyển bản phác thảo thành bản vẽ kỹ thuật. Gian bếp được đặt ở trung tâm ngôi nhà, từ đó các không gian sinh hoạt khác tỏa ra, đúng theo mong muốn của Wilma – người rất yêu thích nấu ăn.

Một bài học quan trọng mà Greg rút ra là sự cần thiết của việc có mặt trực tiếp tại công trường. Trong quá trình thi công, họ đã điều chỉnh nhiều chi tiết để ngôi nhà hoàn thiện hơn, từ kích thước cửa sổ đến bố cục không gian.

Khi chuyển về sống lâu dài tại Philippines, nhịp sống của hai vợ chồng thay đổi rõ rệt. Không còn áp lực công việc, không còn guồng quay bận rộn, mỗi ngày trôi qua chậm rãi hơn. Chi phí sinh hoạt thấp cũng giúp khoản tiền hưu trí của họ trở nên “dễ thở” hơn so với cuộc sống tại Mỹ.

Ngoài việc tận hưởng thiên nhiên, Greg và Wilma còn ghi lại hành trình xây nhà và cuộc sống thường nhật trên YouTube. Ban đầu, các video chỉ nhằm cập nhật tình hình cho người thân, nhưng dần dần, kênh của họ thu hút hàng nghìn người theo dõi. Nhiều người trong số đó cũng đang ấp ủ kế hoạch nghỉ hưu và xây nhà tại Philippines.

Từ trải nghiệm của mình, Greg khuyên những ai có ý định tương tự nên dành thời gian tìm hiểu kỹ, xem xét nhiều khu vực khác nhau thay vì vội vàng quyết định. Theo ông, một nơi nghỉ hưu lý tưởng không chỉ đẹp, mà còn cần thuận tiện cho sinh hoạt và đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống lâu dài.

