"Không nghĩ trong thành phố lại có không gian nghệ thuật đỉnh thế này"

Giữa những ngày cuối năm, Công viên Bờ sông Sài Gòn trở thành tâm điểm vui chơi - lễ hội của giới trẻ khi sự kiện HOZO CITY TẾT FEST 2025 chính thức được tổ chức, kéo dài từ 27-31/12. Khác với các mùa trước thiên về âm nhạc, lễ hội năm nay được xây dựng theo mô hình trải nghiệm tổng hợp, kết hợp văn hóa, nghệ thuật thị giác, ẩm thực, công nghệ và các hoạt động tương tác cộng đồng, triển khai dưới chủ đề “CITY-MAZE-ING – Muôn sắc bất ngờ”.

Trong đó, IMMERSIVE HOUSE® tiếp tục được nhắc đến như một “hiện tượng check-in” mỗi dịp cận Tết - một triển lãm giao thoa giữa nghệ thuật, kiến trúc và trình diễn, nơi thành phố hiện lên như một thực thể sống, liên tục biến đổi theo từng nhịp ánh sáng và âm thanh.

Khác với những triển lãm đi theo lối tuyến tính quen thuộc, IMMERSIVE HOUSE® được triển khai như một hành trình gồm ba gian nhà liên kết, dẫn dắt người xem lần lượt đi qua ba trạng thái của thành phố: chuyển động - trở thành - hít thở. Ở đây, thành phố không còn là phông nền quen thuộc, mà hiện lên như một thực thể sống, liên tục biến đổi theo từng nhịp ánh sáng và âm thanh và cả cảm nhận của người xem triển lãm.

Clip: Không gian và chia sẻ của các bạn trẻ tham quan triển lãm.

Người xem "giật mình" nhận ra những ký ức quen thuộc nơi mình đang sống

Gian nhà đầu tiên có tên Thành phố chuyển động, và cũng là điểm chạm mở đầu của hành trình.

Đây là không gian trình chiếu Mapping Tết Morphosis, nơi ánh sáng chạm vào kiến trúc và được hồi đáp. Dưới sự giám tuyển của nghệ sĩ Thuy-Tien Vo cùng các nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang, Cao Hoàng Long và Lạc Hoàng, mỗi mặt tường trong gian nhà vận hành như một lớp địa tầng ký ức đô thị. Những hình ảnh văn hóa, biểu tượng dân gian, nhịp sinh hoạt Tết quen thuộc được đặt vào dòng chảy của ánh sáng và thời gian, khiến thành phố như đang tự kể câu chuyện của chính mình.

Trong số các tác phẩm, Căn Gác Nhỏ (2025) của Cao Hoàng Long để lại nhiều ấn tượng. Không gian hẹp ở đây không tạo cảm giác ngột ngạt, mà gợi nhắc một điều kiện sống quen thuộc của đô thị: nhỏ nhưng đủ đầy. Hình ảnh đứa trẻ xuất hiện khiến tổng thể trở nên ấm áp, gần gũi, như một lát cắt đời sống được đặt giữa dòng chuyển động của thành phố.

Ở phía sau gian nhà, Pháo Hoa (2025) của Lạc Hoàng mang đến một trải nghiệm thiền thị giác khác hẳn. Không ồn ào, không dồn dập, tác phẩm ghi lại sự chuyển mình chậm rãi của đô thị – nơi ánh sáng bung nở rồi tan ra, như một hơi thở sâu giữa những ngày Tết.

"Bữa tiệc thị giác" của nghệ thuật và công nghệ

Nếu ở gian đầu tiên, người xem chủ yếu “nhìn thấy” thành phố, thì bước sang gian nhà thứ hai - Thành phố trở thành thì cảm giác lại khác. Không gian triển lãm CTRL+M được bài trí như một mê cung, nơi người xem vừa di chuyển, vừa dừng lại, vừa tự tạo nên trải nghiệm cá nhân.

Các tác phẩm minh họa đô thị ở đây không đặt thành phố vào vai trò bối cảnh, mà xem thành phố như một tiến trình đang hình thành. Hình ảnh, vật chất và ký ức cùng tồn tại trong trạng thái chưa khép lại, khiến mỗi người khi bước ra đều mang theo một cảm nhận riêng.

Có những góc khiến người xem quay lại lần thứ hai, chỉ để nhìn kỹ hơn một chi tiết ánh sáng hay một mảng hình ảnh vừa lướt qua, cảm giác không khác mấy so với việc dạo bước trong thành phố thật, nơi không phải lúc nào cũng kịp nhận ra mọi thứ ngay từ lần đầu. Không dừng lại ở việc quan sát, người xem còn có thể trực tiếp trải nghiệm các tác phẩm để cảm nhận rõ hơn tầng lớp ý nghĩa mà nghệ sĩ muốn truyền tải, từ đó hiểu hơn vai trò của bản thân, hiểu hơn các ngóc ngách trong đô thị mà mình đang sống.

Người trẻ thích thú khi tham quan triển lãm, với nhiều trải nghiệm - câu chuyện về thành phố, cuộc sống được kể qua đồ họa hình ảnh, câu từ mang nhiều tầng ý nghĩa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người cho biết họ thực sự ấn tượng với sự sáng tạo của triển lãm, phần visual đẹp mắt. Đây xứng đáng là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ dịp cuối năm. “Và vì nó cũng là sự sáng tạo và nó cũng có tính ẩn dụ nữa. Nghệ thuật có nhiều cách hiểu khác nhau và các không gian trong triển lãm này cũng vậy. Nó đưa chúng ta vào một thế giới riêng, kể câu chuyện thông qua hình ảnh, âm thanh và màu sắc”, Khánh Linh (TP.HCM) chia sẻ.

“Mình cảm thấy đây là không gian rất hay cho những người học nghệ thuật mà còn cho cả những du khách khác. Nó khiến cho trải nghiệm độc đáo và mới mẻ hơn”, bạn Mai Khuê (TP.HCM).

Khi người trẻ "tạo nên thành phố" của riêng mình

Gian nhà cuối cùng -Thành phố hít thở. Đây là nơi năng lượng đạt đến cao trào thông qua giải đấu VJ:MAZED, nơi các bạn trẻ biến ánh sáng, âm thanh và màu sắc thành những nhịp đập sống động của thành phố. Mỗi tia sáng, mỗi hiệu ứng âm thanh dù nhỏ nhất đều góp phần tạo nên trải nghiệm trực tiếp cho khán giả, khiến không gian triển lãm như một thành phố sống và hít thở ngay trước mắt.

Tại vòng bán kết, 8 đội Visual Jockey - Trương Văn Bi, Trần Ngọc Anh Khoa, Flux Collective, Team PANAĐÔN ẼTRA, LeoXi, Nguyễn Thái Hưng, Team Hoàn Châu Cách Cách và Team Đôi Cô – lần lượt "trình diễn thị giác sống”, nơi ánh sáng, video mapping, hình ảnh động, màu sắc, hiệu ứng tương tác được biểu diễn theo nhạc thời gian thực. Theo đó, Mỗi đội VJ sẽ "vẽ” lại thành phố, nhịp sống, Tết, không gian đô thị” bằng ánh sáng và hình ảnh, khán giả nhìn thấy trực tiếp, trải nghiệm như một “thành phố sống động” trên màn hình lớn.

Ở khoảnh khắc ấy, thành phố không còn chỉ để nhìn hay nghĩ, mà để cảm, dao động và thay đổi theo từng nhịp điệu mà các VJ tạo ra, đưa người xem đi từ chuyển động, trở thành đến hít thở cùng thành phố.

Các bạn trẻ say sưa xem giải đấu VJ:MAZED.

Rời IMMERSIVE HOUSE®, điều đọng lại không chỉ là những khung hình đẹp để check-in, mà là cảm giác được “đi cùng” thành phố qua nhiều trạng thái khác nhau. Từ chuyển động, trở thành đến hít thở, thành phố hiện lên như một cơ thể sống, đa tầng và không ngừng biến đổi.

Triển lãm IMMERSIVE HOUSE® mở cửa đón khách từ ngày 27 đến 31/12, từ 17h đến 23h mỗi ngày tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM). Với những ai đang tìm một trải nghiệm Tết khác đi – chậm lại, sâu hơn và nhiều cảm xúc – đây là một điểm dừng đáng cân nhắc.