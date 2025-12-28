Mức thưởng Tết 2026 cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng/người tại TPHCM

Ngày 26/12, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, tính đến hết ngày 25/12, có hơn 3.800 doanh nghiệp (sử dụng hơn 694.300 lao động) trên địa bàn thành phố báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người lao động.

Tổng hợp báo cáo cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp các ngành điện tử-công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; kinh doanh bất động sản…

Cụ thể, đối với Tết Dương lịch năm 2026, tiền thưởng bình quân khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với kết quả khảo sát của năm 2025 (1,75 triệu đồng/người).

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tiền thưởng bình quân khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (11,26 triệu đồng/người). Mức thưởng cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng/người.

Trong số 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng Tết năm 2026, có 1.919 doanh nghiệp (chiếm 50,47%) cho biết, ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, các doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố cũng dự kiến sẽ tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.

