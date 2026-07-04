“Sau 30 tuổi tôi điên cuồng đi học, đi thi lấy bằng”

Không phải để phục vụ công việc, cũng chẳng nhằm bổ sung một dòng đẹp hơn cho CV, nhiều người sau tuổi 30 lại bất ngờ muốn đi học những điều mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thử.

Bước qua tuổi 30, nhiều người bỗng có chung một cảm giác rất khó giải thích: "Mình muốn đi học." Không phải học thêm để thăng chức, cũng chẳng phải lấy chứng chỉ cho CV đẹp hơn. Chỉ là tự nhiên thấy muốn biết bơi, muốn biết lái xe, muốn học một ngoại ngữ, một môn nghệ thuật hay bất cứ điều gì trước đây từng bỏ lỡ. Và hóa ra, cảm giác này phổ biến hơn chúng ta nghĩ.

Mới đây, một bài đăng trên Threads đã vô tình chạm đúng tâm lý ấy, thu hút hàng nghìn lượt xem và hàng loạt bình luận đồng cảm từ cư dân mạng.

Tài khoản D. chia sẻ: “Tự nhiên tới tuổi 3x cái muốn đi học mấy cái mà xưa không học, không làm.

Đi tập thử pilates, học make up, học tiếng Trung, phải lấy được bằng lái, học bơi…

Kiểu phải thử cho biết.

Có ai cũng vậy không ta”.

Tự nhiên sau 30 tuổi thích học đủ thứ trên đời. Ảnh chụp màn hình.

“Hội chứng” mới của hội 30s: Đi học đủ thứ trên đời

Ngay dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là những người đã bước sang tuổi 30 hoặc đang ở ngưỡng cận 30, bày tỏ sự đồng tình. Nhiều người cho biết bản thân cũng trải qua cảm giác tương tự: bỗng muốn đăng ký học đủ thứ, từ những kỹ năng sống như bơi, lái xe đến ngoại ngữ, thể thao hay các môn nghệ thuật.

Điều đáng nói là phần lớn đều là những lĩnh vực trước đây họ chưa từng nghĩ sẽ thử, thậm chí từng cho rằng mình không hứng thú. Việc học cũng không nhằm phục vụ công việc hay định hướng nghề nghiệp, mà đơn giản chỉ vì muốn trải nghiệm, muốn biết và muốn khám phá thêm những điều mới.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Xác nhận đúng luôn. Mình 36 tuổi, học bơi, học makeup, học yoga, thuê PT tập gym. Nếu biết trước hành trang vào đời cần có nhiều kỹ năng như vậy thì chắc mình đã học sớm hơn, học nhiều hơn."

- "Tôi điên cuồng học nhiều thứ dù không để phục vụ công việc. Tự dưng muốn học piano thì đi học thôi. Còn đang muốn mua đàn mà đắt quá, giờ đang tính không đi du lịch năm nay để dành tiền mua đàn."

- "Em 29 tuổi, mới bắt đầu tập pilates được 6 tháng, học bơi 1 tháng và cuối năm chuẩn bị học bằng lái xe đây. Thích lắm ạ."

- "Có nè. Tui 34 tuổi, đi học tiếng Trung, piano, calligraphy, thuê PT tập gym, luyện hát..."

- "Mình 35 tuổi, đã biết bơi, đã học makeup, đã thử học tiếng Trung từ hồi 20 tuổi, giờ đang học tiếng Anh. Cũng có dự định sẽ đi học hát, học múa, học đàn, học thư pháp..."

- "Tui cũng 3x và cũng bắt đầu học mấy môn này từ khi 30 tuổi. Đúng là càng học càng thấy mình như một hạt cát bé bỏng, trong khi trước đây không hề để tâm đến mấy cái này luôn."

- "Công nhận đúng ghê nha. Tui cũng sắp 30 nè. Makeup cá nhân thì tui học 3 năm trước rồi, năm nay mới đi học pilates được 3 tháng, đang tính tuần sau đi học lái xe, rồi cũng tự dưng có hứng đi học bơi sải luôn (tui biết bơi ếch rồi). Trước giờ thì tui lười lắm, chỉ đi làm xong về nhà nằm thôi."

Nhiều người sau tuổi 30 đột nhiên có thêm nhiều sở thích mới, thích đi học nhiều thứ. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ xuất hiện ở những người độc thân. Nhiều người đã lập gia đình, có con nhỏ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để theo học một lớp học mình yêu thích. Với họ, đó là khoảng thời gian dành riêng cho bản thân sau nhiều năm ưu tiên công việc, gia đình và trách nhiệm.

Thậm chí, không ít người cho biết dù kinh tế chưa thực sự dư dả, họ vẫn ưu tiên chi tiền cho một khóa học thay vì mua sắm hay đi du lịch. Việc học lúc này không còn gắn với mục tiêu kiếm việc hay tăng thu nhập, mà đơn giản là muốn trải nghiệm, muốn biết mình còn có thể làm được những gì.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: "Đến tuổi này, mình không học vì phải học, mà học vì mình thích, mình tò mò và mình muốn trải nghiệm".

Một người khác lại nhìn nhận hành trình trưởng thành theo cách rất thú vị: Tuổi teen tập trung cho việc học trên ghế nhà trường, tuổi 20 bận xây dựng sự nghiệp và va chạm với cuộc sống, còn đến ngưỡng 30 mới là lúc bắt đầu nhìn lại bản thân để tự hỏi mình thực sự muốn gì, còn thiếu những "mảnh ghép" nào và muốn bổ sung điều gì cho cuộc sống.

Góc nhìn này cũng nhận được sự đồng tình của không ít cư dân mạng. Theo họ, càng trưởng thành, con người càng hiểu bản thân hơn, có điều kiện tài chính ổn định hơn và cũng đủ chủ động để lựa chọn những điều mình muốn làm, thay vì chỉ mải chạy theo những điều "phải làm". Việc đăng ký một lớp học lúc này vì thế không còn gắn với áp lực thành tích hay mục tiêu nghề nghiệp, mà đơn giản là đáp ứng sự tò mò, sở thích và mong muốn phát triển bản thân.

Từ tập thể thao, đến học makeup, năng khiếu,... đều được nhiều người yêu thích, lựa chọn. Ảnh minh họa.

Đi học lúc này không còn để đáp ứng kỳ vọng của ai, mà đơn giản là để thỏa mãn sự tò mò và hoàn thiện chính mình.

Một số cư dân mạng cũng thừa nhận bản thân có phần bị ảnh hưởng bởi cảm giác FOMO (Fear of Missing Out) - nỗi sợ bỏ lỡ những trải nghiệm mà người khác đang có. Thấy bạn bè đi học Pilates thì cũng muốn thử, thấy đồng nghiệp khoe vừa lấy bằng lái thì lại nghĩ "hay mình cũng học luôn". Mạng xã hội, với hàng loạt video ghi lại hành trình học một kỹ năng mới, ít nhiều khiến nhiều người nảy sinh cảm giác không muốn đứng ngoài.

Vì sao nhiều người bước sang tuổi 30 lại muốn đi học đủ thứ?

Thực tế, đây không phải là một hiện tượng quá hiếm gặp. Trong tâm lý học, nhiều chuyên gia cho rằng sự thay đổi này có thể được lý giải từ quá trình phát triển tâm lý tự nhiên của con người khi bước vào tuổi trưởng thành.

Một trong những khái niệm được nhắc đến nhiều là Self-actualization (tự thực hiện bản thân) trong tháp nhu cầu của nhà tâm lý học Abraham Maslow.

Sau khi những nhu cầu cơ bản như công việc, tài chính hay cuộc sống cá nhân dần ổn định, con người có xu hướng hướng đến những mục tiêu cao hơn: Khám phá bản thân, phát triển kỹ năng mới và tìm kiếm cảm giác cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Đó cũng là lý do nhiều người ở tuổi 30 quyết định học ngoại ngữ, chơi một loại nhạc cụ, học bơi hay đăng ký lớp Pilates không phải để đổi nghề hay lấy thành tích. Họ học đơn giản vì tò mò, vì yêu thích hoặc vì muốn hoàn thiện phiên bản của chính mình.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu về neuroplasticity (tính dẻo thần kinh) cũng cho thấy não bộ người trưởng thành vẫn có khả năng học hỏi và hình thành các kết nối thần kinh mới.

Dù tốc độ tiếp thu có thể khác so với thời niên thiếu, việc học một kỹ năng mới vẫn mang lại nhiều lợi ích như kích thích tư duy, tăng sự tự tin, tạo cảm giác hứng khởi và giúp mỗi người duy trì sự linh hoạt về tinh thần.

Ở một số trường hợp, mong muốn học thêm cũng có thể xuất hiện sau giai đoạn được gọi là Quarter-life Crisis - trạng thái nhiều người trải qua vào cuối tuổi 20 hoặc đầu tuổi 30, khi bắt đầu nhìn lại những lựa chọn trong sự nghiệp, các mối quan hệ và cuộc sống.

Sau giai đoạn này, không ít người quyết định làm những điều từng trì hoãn nhiều năm, như học lái xe, học ngoại ngữ hay theo đuổi một sở thích mới.

Dù xuất phát từ lý do nào, điểm chung dễ nhận thấy là việc học ở tuổi 30 không còn gắn với áp lực điểm số hay kỳ vọng từ người khác. Đó là lựa chọn mang tính cá nhân nhiều hơn, khi mỗi người chủ động đầu tư thời gian và tiền bạc cho chính mình.

Có lẽ cũng vì thế mà câu chuyện "30 tuổi tự nhiên thích đi học" lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy. Bởi với không ít người, trưởng thành không phải là lúc ngừng học, mà là thời điểm lần đầu tiên được học những điều mình thực sự muốn.