Nam sinh ngành Y ở Hà Nội qua đời sau tai nạn, hiến tạng cứu 3 người: Lời tiễn biệt của thầy hiệu trưởng khiến nhiều người bật khóc

Mỗi khoảnh khắc trong giờ phút chia tay đều gây xúc động.

Có người phải dừng lại ước mơ quá sớm, nhưng giá trị mà người đó để lại cho cuộc đời sẽ còn tồn tại đến mãi về sau. Mới đây, câu chuyện của nam sinh 19 tuổi N.V.N. đã gây xúc động mạnh không chỉ bởi một ước mơ khoác áo blouse trắng phải dừng lại, mà còn bởi quyết định đầy nhân văn của gia đình em trong những giờ phút đau đớn nhất.

N.V.N., 19 tuổi, là sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y - Dược Phenikaa. Chỉ mới bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành bác sĩ, mang trong mình khát vọng chữa bệnh cứu người như bao sinh viên ngành y khác, nhưng hành trình ấy đã khép lại sau một vụ tai nạn giao thông vào tháng 5/2026.

Dù các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nỗ lực cứu chữa, N. vẫn không qua khỏi. Cuối tháng 5/2026, N.V.N được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Giữa nỗi đau mất con không gì bù đắp được, mẹ của N. - một nhân viên y tế của Trường Y - Dược Phenikaa - cùng gia đình đã đưa ra quyết định khiến nhiều người khâm phục. Họ đồng ý hiến tặng mô, tạng của em để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi phép màu.

Lá gan của N.V.N. được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi - những bệnh nhân đã nhiều năm phải duy trì sự sống nhờ chạy thận nhân tạo.

Khoảnh khắc chia tay của thầy hiệu trưởng, gia đình và người thân với N. (Clip: Nhân Ái Việt Đức)

Một cuộc đời dừng lại ở tuổi 19, nhưng từ sự ra đi ấy, 3 cuộc đời khác đã được tiếp tục. Nghĩa cử ấy càng trở nên đặc biệt khi người hiến tạng là một sinh viên ngành y. Dù chưa kịp trở thành bác sĩ, chưa từng trực tiếp cứu chữa bệnh nhân, N. vẫn hoàn thành điều mà nhiều người coi là sứ mệnh cao quý nhất của người làm nghề y: cứu người.

Trong những giây phút cuối cùng của N. trên giường bệnh, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi - Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa - đã có mặt để tiễn biệt người học trò của mình.

Thầy Hồi xúc động nói: “Thầy càng trân trọng và tri ân khi ở khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời, em và gia đình đã lựa chọn một hướng đi, một nghĩa cử rất cao đẹp để nhân thêm sự sống trong em cho những cuộc đời và nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”.

Những lời chia sẻ ấy đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi được lan truyền trên mạng xã hội. Bởi đó không chỉ là lời tiễn biệt dành cho một sinh viên, mà còn là sự ghi nhận đối với một lựa chọn đầy dũng cảm của cả gia đình.

Ngày 3/7 vừa qua, trong Lễ tri ân và tôn vinh nghĩa cử hiến tạng cứu người của sinh viên Phenikaa, đại diện lãnh đạo Đại học Phenikaa cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trao lại chiếc áo blouse trắng và Bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình N.

Chiếc áo blouse trắng được tặng cho nam sinh ngành Y (Ảnh: Trường Y - Dược Phenikaa)

Chiếc áo blouse ấy vốn là biểu tượng cho con đường mà N. đang theo đuổi. Dù chưa kịp khoác lên mình trong ngày trở thành bác sĩ, nó vẫn được trao về như một sự khẳng định rằng em đã thực hiện sứ mệnh của người thầy thuốc theo một cách đặc biệt nhất - bằng việc trao tặng sự sống cho những người xa lạ.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số bình luận xúc động từ cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng điều khiến họ xúc động nhất không chỉ là sự ra đi của chàng trai 19 tuổi, mà còn là cách gia đình biến mất mát lớn nhất của mình thành hy vọng cho những gia đình khác. Một quyết định không thể dễ dàng, nhưng đã giúp nhiều người có thêm cơ hội được sống, được trở về với những người thân yêu.

“Dù không biết em là ai. Nhưng rất cảm ơn em vì em đã có nghĩa cử cao đẹp cho đời”, “Xem mà không cầm được nước mắt thương em nhiều”, “Cho đi là còn mãi mãi, nghĩa cử cao đẹp thật tuyệt vời. Cảm ơn em và gia đình rất nhiều”, “Em không còn nhưng một phần thân thể em sẽ giúp một cơ thể khác được sống cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của em và gia đình em”, “Thương con nhiều lắm nhưng cũng cảm ơn con nhiều lắm vì nghĩa cử cao đẹp của con cám ơn ba mẹ của con xin chia buồn cùng gia đình”,...

Ước mơ trở thành bác sĩ của N.V.N. đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng ở một cách nào đó, N. vẫn kịp cứu người. Và có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để một người học ngành y hoàn thành lời thề với nghề, ngay cả khi chưa một lần chính thức đứng trong phòng bệnh.