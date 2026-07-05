Hậu Hoàng khoe tậu nhà mới, decor đẹp như manga Nhật, nhan sắc tuổi 31 trẻ khủng khiếp!

Màn flex tuổi 31 này hoành tráng quá đi.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hậu Hoàng gây chú ý khi đăng tải clip chúc mừng sinh nhật tuổi 31.

Hậu Hoàng khoe nhà mới tậu ở tuổi 31.





Thay vì những khoảnh khắc thổi nến, cắt bánh kem tụ họp bên bạn bè, người thân như thường lệ, lần này nữ YouTuber flex luôn “thành tựu” cực khủng.

Đó là một căn hộ. Không chỉ có không gian rộng lớn, có nhiều phòng, với thiết kế được netizen nhận xét như bước ra từ một bộ phim hoạt hình, vừa nên thơ vừa mang cảm giác "chữa lành".

Phòng khách mang cảm giác như một góc nhà ở châu Âu hay trong manga Nhật với sofa kẻ caro, rèm voan, đèn sàn ánh vàng cùng những khung tranh vintage trên tường, trong khi khu bếp lại nổi bật với chất liệu gỗ mộc và các chi tiết bo cong tạo cảm giác gần gũi. Tổng thể không quá cầu kỳ hay xa hoa nhưng toát lên sự ấm áp, thư thái và đậm dấu ấn cá nhân. Các khu phòng khác cũng có thiết kế tương tự, với nhiều đồ decor, trưng nhiều hoa, cây xanh.

Cô nàng hào hứng khoe bất động sản mới.

Bên trong căn hộ mới của Hậu Hoàng.

Đây cũng là lần đầu Hậu Hoàng thoải mái chia sẻ không gian sống của mình trên mạng xã hội. Bởi thế, phía dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng rôm rả bình luận. Chúc mừng “món quà lớn” mà nữ YouTuber này sở hữu ở tuổi 30s. Nhiều cư dân mạng vội “xin vía” sau 30 vừa có nhà riêng, lại còn là căn nhà đúng gu của mình. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc của Hậu Hoàng ở thời điểm hiện tại cũng nhận về nhiều lời khen ngợi, ngày càng trẻ trung, xinh xắn.

“Đấy tuổi 31 của người ta đấy, nhìn mà mê”, “Xin vía nàng ơi, nhà riêng đẹp xỉu luôn ấy”, “Nhất Hậu Hoàng rồi, vừa giàu vừa trẻ”, “Ủa 31 rồi á, bả trẻ quá làm tôi cứ tưởng hai mấy thôi”, “Nói chung cũng tùy á, định nghĩa thành công của mỗi người khác nhau. Với người này là có một ngôi nhà, người kia là có một công việc ổn định, ai có thêm được gì thì đều mừng cho họ”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Kín tiếng trong chuyện tình cảm lẫn đời sống cá nhân, Hậu Hoàng ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi một cuộc sống đủ đầy theo cách rất riêng: theo đuổi công việc mình yêu thích, sở hữu một không gian sống đúng gu và ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn thần thái.

Sau gần một thập kỷ theo đuổi con đường sáng tạo nội dung, Hậu Hoàng hiện là một trong những YouTuber có sức ảnh hưởng hàng đầu Việt Nam với hơn 8,3 triệu người đăng ký trên YouTube cùng hơn 3,6 tỷ lượt xem. Bên cạnh nền tảng này, cô còn tham gia các chương trình truyền hình, phát hành sản phẩm âm nhạc và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Chính sự bền bỉ ấy giúp Hậu Hoàng từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững vàng, thay vì tạo cảm giác "nổi tiếng sau một đêm".

Dù vậy, nữ YouTuber chưa bao giờ được biết đến là người có lối sống phô trương. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào năm 2022, Hậu Hoàng từng tiết lộ suốt nhiều năm đi làm, cô gần như không mua sắm hàng hiệu, thậm chí chưa từng sở hữu một chiếc túi hiệu. Thay vì chi tiền cho những món đồ xa xỉ, cô ưu tiên tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn.

Cũng trong năm đó, Hậu Hoàng mua chiếc ô tô đầu tiên. Theo chia sẻ của cô, đây là quyết định xuất phát từ nhu cầu công việc khi thường xuyên phải di chuyển để quay hình, mang theo nhiều thiết bị và muốn có phương tiện đưa bố mẹ đi chơi mỗi khi gia đình đoàn tụ. Nữ YouTuber cũng bày tỏ quan điểm không nên vay mượn quá sức chỉ để sở hữu một tài sản lớn, mà mỗi quyết định chi tiêu đều cần phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

Hậu Hoàng mua xe năm 27 tuổi.

Có lẽ vì thế, căn nhà vừa được Hậu Hoàng chia sẻ cũng mang đến cảm giác giống một "thành quả" hơn là một màn khoe tài sản. Nó là kết quả của nhiều năm làm việc, tích lũy và lựa chọn cách sử dụng tiền bạc theo đúng nhu cầu của mình.

Không chỉ cuộc sống có thêm những cột mốc mới, hình ảnh của Hậu Hoàng cũng thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây.

Nếu trước kia cô thường được nhớ đến với vẻ ngoài năng động, hài hước và có phần "lầy lội", thì từ sau Chị Đẹp Đạp Gió, nữ YouTuber được khen ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Cư dân mạng còn đùa rằng Hậu Hoàng cuối cùng cũng đã "đọc được hướng dẫn sử dụng nhan sắc" khi biết cách chăm chút ngoại hình, lựa chọn trang phục và xây dựng phong cách phù hợp hơn với bản thân.

Hậu Hoàng thay đổi kiểu tóc, gu ăn mặc.

Những hình ảnh mới đây của Hậu Hoàng: