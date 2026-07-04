Ngôi nhà đem lại cái "khổ" mà nhiều người tuổi 30 thèm khát

Không chỉ là chốn để ở, đây còn là cách cô hiện thực hóa giấc mơ làm nông, sống chậm và kết nối lại với thiên nhiên theo cách rất riêng.

Nếu vài năm trước, "bỏ phố về quê" còn bị xem là quyết định bốc đồng thì nay, với không ít người ở độ tuổi 30, đó lại là lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau nhiều năm chạy theo công việc và nhịp sống đô thị, họ bắt đầu tìm kiếm một kiểu sống khác: nhiều cây xanh hơn, nhiều thời gian hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), cô gái có tài khoản Xiaohongshu tên Châu (33 tuổi) cũng là một trong số đó.

Không gian sống đẹp như AI

Vốn là một nhiếp ảnh gia, cô không mua nhà vườn hay biệt thự ngoại ô mà thuê một khu đất, rồi từng bước cải tạo thành không gian sống kết hợp nông trại. Trên trang cá nhân, cô cho biết toàn bộ nơi đây là sự kết hợp giữa vườn rau, vườn cây ăn quả và vườn hoa, với khoảng 500 giống cây trồng khác nhau.

Trước và sau khi trồng rau, hoa.

Đáng chú ý, gần như mọi thứ đều do chính cô thực hiện. Từ việc lên ý tưởng, quy hoạch khu vườn, trồng cây, hoàn thiện cảnh quan cho đến trang trí không gian. Người bạn đời chỉ phụ trách phần hạ tầng và thi công cơ bản, còn lại việc thiết kế, trồng trọt và chăm sóc đều do cô đảm nhận.

"Thuê đất để làm nông dân có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra", cô viết.

Sau hơn một năm, khu đất ấy đã trở thành nông trại xanh mướt với những luống rau thẳng tắp, giàn nho phủ kín lối đi, ao nhỏ, rừng anh đào, cây ăn quả và vô số loài hoa nở quanh năm.

Từ trên cao, nhiều cư dân mạng nhận xét khu vườn trông giống hệt một bản đồ trong game mô phỏng nông trại, hoặc hình ảnh do AI tạo nên.

Khu vườn khi nhìn từ trên cao xuống.

Ảnh cận cảnh các luống rau, hoa.

Điểm đặc biệt nhất của toàn bộ khuôn viên lại nằm ở... nhà bếp.

Thay vì xây trong nhà như thông thường, cô đặt hẳn căn bếp ngay giữa khu vườn rau. Chỉ vài bước chân là có thể hái cà chua, ớt, hành hay các loại rau gia vị để chế biến bữa ăn.

Theo cô, đây không phải một ý tưởng độc lạ để gây chú ý, mà đơn giản là muốn đưa cuộc sống trở về đúng hình thái vốn có.

Khu bếp nằm trong vườn rau.

Cô cũng nhiều lần nhắc đến triết lý "từ hạt giống đến bàn ăn". Với cô, thực phẩm không sinh ra trên kệ siêu thị mà lớn lên từ đất, từ thời gian, từ công sức gieo trồng và cả sự kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế, việc tự tay hái rau rồi mang ngay vào bếp nấu không chỉ tiện lợi mà còn giúp cô cảm nhận rõ hơn giá trị của từng bữa cơm.

Mỗi ngày trôi qua mệt mà vui

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật tại nông trại. Buổi sáng chăm cây, buổi chiều làm vườn, ngày mưa ngồi trong bếp nghe tiếng mưa rơi trên mái, ngày nắng ngắm giàn nho chậm rãi leo kín giàn.

Một ngày bình thường, cô chăm sóc khu vườn, trồng cây, hái quả chín,..

"Làm nông rất mệt, nhưng mỗi ngày tôi đều thấy vui. Thiên nhiên mang lại cảm giác đủ đầy và thành tựu. Sau vài ngày về quê ăn Tết, quay lại đã thấy hoa anh đào, hoa cải và rất nhiều loài hoa đồng loạt nở. Khi ấy tôi hạnh phúc đến mức muốn khóc. Tôi biết đây chính là cuộc sống mình muốn" , cô viết.

Không gian cô theo đuổi cũng không phải khu vườn chỉ để ngắm.

Ngay từ đầu, mục tiêu được xác định là xây dựng một "edible garden" - khu vườn có thể ăn được. Rau, hoa và cây ăn quả cùng tồn tại trong một hệ sinh thái, vừa đẹp mắt vừa phục vụ cuộc sống hằng ngày. Các luống trồng được bố trí thay cho hàng chục chậu cây riêng lẻ để giảm công chăm sóc, nền sân được rải sỏi nhằm hạn chế việc phải dọn dẹp thường xuyên.

Hiện nay, nông trại không chỉ là nơi ở của cô mà còn mở cửa đón khách tham quan theo hình thức đặt lịch trước.

Nhìn ai cũng thích mê.

Chủ nhân thường mời các nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia và blogger đến trải nghiệm cuộc sống giữa nông trại, chụp ảnh và chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội. Ngoài ra, nơi đây cũng nhận tổ chức workshop, hoạt động trải nghiệm, team building hay các buổi tụ họp nhỏ.

Có thể thấy, với nhiều người ở ngưỡng tuổi 30, giấc mơ không còn gói gọn trong một căn hộ giữa trung tâm thành phố hay những món đồ xa xỉ. Thay vào đó là mong muốn sở hữu một khoảng xanh, tự tay gieo trồng, nấu những bữa cơm từ chính khu vườn của mình và sống chậm hơn giữa thiên nhiên.

Có lẽ vì vậy mà nông trại của cô gái ở Thành Đô không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đẹp như một game mô phỏng, mà còn bởi lối sống phía sau nó. Đó là lựa chọn quay về với những điều giản dị: gieo một hạt giống, chờ cây lớn lên, rồi kết thúc một ngày bằng bữa cơm được nấu từ chính thành quả mình vun trồng. Với nhiều người, đó cũng chính là định nghĩa của một cuộc sống đủ đầy.

Thực tế, lựa chọn của cô cũng phản ánh một xu hướng được nhiều người ở độ tuổi 30 theo đuổi trong vài năm gần đây. Thay vì coi thành công chỉ gắn với tốc độ hay vật chất, nhiều người bắt đầu tìm kiếm một nhịp sống cân bằng hơn: có một khoảng vườn để chăm sóc, tự tay nấu những bữa cơm từ thành quả mình gieo trồng và dành nhiều thời gian hơn cho những điều diễn ra chậm rãi.

Có lẽ vì thế, điều khiến nông trại này thu hút không chỉ là vẻ ngoài đẹp như một game mô phỏng, mà còn là cảm giác bình yên mà nó mang lại. Một cuộc sống không cần quá vội vàng, nơi thời gian được tính bằng mùa hoa nở, rau lớn lên và những bữa cơm được nấu từ chính khu vườn của mình.