Tròn 1 năm sau vụ tai nạn khiến anh em sinh đôi người Việt ở Đức qua đời, TikToker Bốp nói về điều hối tiếc nhất

“Đến bây giờ, mỗi khi anh nhắc về 2 đứa với những bức ảnh của 3 đứa mình anh thực sự đã khóc rất rất nhiều vì nó là kỉ niệm sẽ theo anh từ bây giờ và mãi sau này về sau”, Bốp có những dòng chia sẻ đầy xúc động.

Mới đây trên Threads cá nhân, Bốp đăng tải bài viết dài, những điều muốn gửi gắm với 2 anh em sinh đôi người Việt qua đời sau vụ tai nạn ở Đức 1 năm trước.

Bốp có chia sẻ xúc động sau 1 năm tai nạn xảy ra. Ảnh chụp màn hình.

Cả ba là những người anh em thân thiết. Bốp cũng gặp tai nạn, may mắn qua khỏi nhưng mất đi một chân.

Trong bài viết của mình, Bốp cho biết đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn lại những bức ảnh chụp chung của cả ba, anh vẫn không kìm được nước mắt. Những kỷ niệm ấy, theo anh, sẽ luôn được lưu giữ và theo mình trong suốt quãng đời còn lại.

Điều khiến TikToker ám ảnh nhất suốt thời gian qua chính là khoảnh khắc tỉnh dậy sau vụ tai nạn và nhận ra hai người em thân thiết đã không còn.

Khép lại bài viết, nam TikToker gửi lời cảm ơn tới hai người em vì đã đồng hành cùng mình trong một chặng đường tuổi trẻ. Anh hứa sẽ tiếp tục sống thật tốt, tiếp tục hành trình phía trước và luôn ghi nhớ tình cảm anh em giữa cả ba.

Những dòng chia sẻ của Bốp: “Ngày mai là tròn 1 năm 3 đứa mình tạm biệt nhau.

Anh biết với anh thì điều này không hề dễ dàng 1 chút nào và thật sự cực kỳ cực kỳ khó khăn. Bản thân anh biết rằng ba mẹ chỉ có 1 mình anh nhưng thực sự với anh, 2 đứa cũng chính là những đứa em thứ 2 của anh trong gia đình vậy.

Nhưng 2 đứa có biết, điều thực sự khiến anh hối tiếc nhất lại là lúc khi anh tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng đó - anh đã biết mình không còn được gặp 2 đứa nữa rồi.

Thậm chí đến bây giờ, mỗi khi anh nhắc về 2 đứa với những bức ảnh của 3 đứa mình anh thực sự đã khóc rất rất nhiều vì nó là kỉ niệm sẽ theo anh từ bây giờ và mãi sau này về sau.

Cảm ơn 2 đứa đã đồng hành cùng với anh, làm những người bạn, người em tuyệt vời của anh. 2 đứa hãy hứa với anh rằng 1 lần là anh em sẽ mãi mãi là anh em nhé 2 đứa. Anh sẽ tiếp tục sống thật tốt, tiếp tục hành trình này và đặc biệt sẽ luôn luôn nhớ về 2 đứa, always!

anh Hiếu - người anh em của Minh và Quang”

Bên dưới bài đăng, đông đảo netizen gửi lời động viên tới Bốp. Không ít người theo dõi, từng là fans của cặp anh em song sinh cũng như TikToker Bốp cho biết họ đã không kìm được nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ này. Quá khứ là điều không thể thay đổi, song hiện tại hành trình của Bốp, sự nỗ lực của anh chàng đã truyền động lực tới nhiều người.

“Thương và không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, ôm Bốp, rất vui được thấy dáng hình hiện tại của em, Bốp biết không, nhờ nỗ lực của Bốp mà bản thân chị cũng cảm thấy những rắc rối trong cuộc sống của mình thật sự quá nhỏ bé và vặt vãnh. Bốp cố lên nhé”, “Thương lắm”, “Thực sự là khóc luôn ấy, Bốp hãy mạnh mẽ nhiều nha”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Hôm 29/6 vừa qua, theo truyền thông địa phương tại Đức, phiên tòa xét xử vụ tai nạn giao thông khiến hai anh em sinh đôi người Việt tử vong đã chính thức được mở tại Tòa án bang Frankfurt.

Bị cáo được luật sư che mặt tại toà (Ảnh: Picture alliance/DPA, Hannes P. Albert)

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: 7aktuell.de/Vincent B)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Mohammad S. bị truy tố vì điều khiển ô tô quá tốc độ trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi khí cười, lao vào làn đường dành cho xe đạp, khiến hai anh em sinh đôi 23 tuổi tử vong và TikToker Hoàng Trung Hiếu (Bốp) bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Đối với vụ việc liên quan đến Bốp, bị cáo còn bị truy tố về tội âm mưu giết người bất thành, với cáo buộc tiếp tục điều khiển xe nhằm che giấu vụ tai nạn chết người xảy ra trước đó.

Tại phiên xét xử, luật sư đại diện phía nguyên đơn cho biết hậu quả của vụ tai nạn đến nay vẫn "vô cùng thảm khốc". Gia đình các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường ít nhất 300.000 euro (gần 9 tỷ đồng) tiền bồi thường tổn thất tinh thần, đồng thời chi trả trợ cấp suốt đời đối với trường hợp của Hoàng Trung Hiếu.

Tuy nhiên, theo thông tin từ chủ tọa phiên tòa, Bốp vẫn chưa thể tham gia với tư cách nhân chứng do tình trạng sức khỏe chưa cho phép. Sau gần một năm điều trị, nam TikToker vẫn đang trong quá trình phục hồi sau hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương sọ não, phẫu thuật não và phải cắt bỏ một phần cẳng chân phải sau vụ tai nạn.

Cũng trong ngày 29/6, Bốp đăng tải một bức ảnh mới trên Instagram cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Mỗi ngày tôi đều có lúc muốn buông xuôi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Vì chính mình, vì gia đình, vì bạn bè, vì những người đã động viên tôi tiếp tục bước đi, và vì cô ấy." Dòng trạng thái ngắn nhưng nhận được nhiều sự động viên từ cộng đồng mạng, khi nhiều người tiếp tục gửi lời chúc nam TikToker sớm hồi phục hoàn toàn sau biến cố đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Trước đó vào tháng 7/2025, thông tin về vụ tai nạn ở Đức của 3 du học sinh Việt khiến Hoàng Trung Hiếu (tức TikToker Bốp, 27 tuổi) bị thương nặng và 2 anh em sinh đôi (23 tuổi) qua đời đã gây chấn động.

Tang lễ nơi xứ người của cặp song sinh. Ảnh: Morgen Post

Vụ tai nạn khiến Bốp bị chấn thương sọ não, phải cắt bỏ chân phải và điều trị thời gian dài ở bệnh viện.

Tháng 10/2025, Bốp có chia sẻ đầu tiên lên Instagram sau khoảng thời gian điều trị. Thời điểm đó, phần đầu của nam TikToker vẫn đang được băng bó. Một phần chân của Bốp bị cắt bỏ.

Hiện tại, Bốp hoạt động thường xuyên hơn trên mạng xã hội, chia sẻ quá trình tập luyện, thích nghi với cuộc sống mới và lan tỏa những góc nhìn tích cực sau biến cố.

Bốp dạo này.

Hoàng Trung Hiếu, hay còn được biết đến với tên gọi Bốp Bọt Biển, là gương mặt quen thuộc trên TikTok với gần 346N follower.

Trước khi gặp tai nạn, anh được nhiều người yêu mến nhờ những video đơn giản nhưng mang nguồn năng lượng tích cực, thường lồng ghép các thông điệp về tình yêu, cuộc sống và những mối quan hệ. Chính vì vậy, hành trình vượt qua biến cố của Bốp trong suốt gần một năm qua cũng nhận được sự dõi theo và động viên từ đông đảo cộng đồng mạng.